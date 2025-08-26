Маленький трюк, который продлит жизнь помидоров до самой Масленицы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Садоводство

Свежие помидоры к новогоднему столу — мечта каждого огородника. Оказывается, их можно хранить без консервантов и специальных условий аж до февраля. Всё, что требуется, — немного терпения и одна простая хитрость.

Помидоры
Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Помидоры

Когда собирать урожай

Главный враг томатов — резкие перепады температуры. Чтобы плоды не загнили, их снимают, как только ночные температуры опускаются ниже +15 °C.

  • На хранение берут только помидоры крупнее куриного яйца.

  • Мелкие плоды можно оставить дозревать на кустах.

Правила уборки

Срывать помидоры нужно осторожно, стараясь не повредить кожицу. Их складывают в плотные картонные коробки. Но перед этим каждый плод заворачивают в газетную бумагу.

Такое "одеяло" позволяет:

  • хранить томаты в тесноте,

  • защищать их от влаги и гнили,

  • дольше сохранять свежесть.

Где и как хранить

Коробки ставят в сухое и тёмное помещение. Важно, чтобы туда можно было время от времени заглянуть — нужно проверять, не испортился ли какой-нибудь плод, и сразу убирать зрелые томаты.

Интересно, что при плотной укладке в коробке испорченных плодов оказывается меньше, а срок хранения заметно увеличивается. При правильном подходе томаты спокойно пролежат до февраля, сохраняя вкус и свежесть.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
