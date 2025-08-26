Маленький трюк, который продлит жизнь помидоров до самой Масленицы

Свежие помидоры к новогоднему столу — мечта каждого огородника. Оказывается, их можно хранить без консервантов и специальных условий аж до февраля. Всё, что требуется, — немного терпения и одна простая хитрость.
Главный враг томатов — резкие перепады температуры. Чтобы плоды не загнили, их снимают, как только ночные температуры опускаются ниже +15 °C.
На хранение берут только помидоры крупнее куриного яйца.
Мелкие плоды можно оставить дозревать на кустах.
Срывать помидоры нужно осторожно, стараясь не повредить кожицу. Их складывают в плотные картонные коробки. Но перед этим каждый плод заворачивают в газетную бумагу.
Такое "одеяло" позволяет:
хранить томаты в тесноте,
защищать их от влаги и гнили,
дольше сохранять свежесть.
Коробки ставят в сухое и тёмное помещение. Важно, чтобы туда можно было время от времени заглянуть — нужно проверять, не испортился ли какой-нибудь плод, и сразу убирать зрелые томаты.
Интересно, что при плотной укладке в коробке испорченных плодов оказывается меньше, а срок хранения заметно увеличивается. При правильном подходе томаты спокойно пролежат до февраля, сохраняя вкус и свежесть.
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
Джинсы теряют позиции в моде: осень 2025 года готовит новые фавориты гардероба. Узнайте, какие вещи вытеснят привычный деним.