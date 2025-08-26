Куст или лента? Два метода посадки, которые определят урожай малины

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:32
Садоводство

Осень — лучшее время для посадки малины. Именно кусты, высаженные в этот период, быстрее приживаются, развиваются крепче и радуют обильным урожаем. Но чтобы всё получилось, важно правильно выбрать сроки, подготовить почву и саженцы.

Малина
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Малина

Когда сажать

Главное правило: посадку нужно завершить за 20 дней до первых морозов.

  • Если поторопиться — саженцы пойдут в рост, и мороз их погубит.

  • Если опоздать — растения не успеют укорениться, а при бесснежной зиме могут погибнуть.

Поэтому сроки всегда определяют, учитывая климат региона и прогноз погоды.

Подготовка участка

Лучший вариант — готовить место за пару лет до посадки. На участке рекомендуют:

  • высадить сидераты,

  • внести удобрения,

  • проверить кислотность почвы.

Малина предпочитает суглинистые и супесчаные почвы. При повышенной кислотности нужно провести известкование. Подойдут:

  • жженая известь,

  • доломитовая мука,

  • мергель,

  • молотый известняк.

Известь не только снижает кислотность, но и повышает концентрацию азота и фосфора в почве.

Выбор саженца

Залог урожая — качественный посадочный материал.

  • высота саженца — около 20 см,

  • диаметр — не менее 5 мм,

  • корни должны быть развиты и без признаков болезней.

Перед посадкой саженцы держат двое суток в воде, а сухие побеги удаляют.

Способы посадки

Кустовой

яма размером 30x30x30 см,

интервал между кустами — 60-90 см, между рядами — до 2 м,

в каждую яму вносят:

  • 3 кг перепревшего компоста или перегноя,
  • 20 г калийной соли,
  • 30 г суперфосфата.

Удобрения перемешивают с землёй. Саженец располагают так, чтобы почка находилась на 2-3 см ниже уровня почвы. После посадки под каждый куст выливают около 5 л воды.

Ленточный

Современный способ, позволяющий экономить место.

  • ряды ориентируют с севера на юг,

  • расстояние между рядами — до 2,5 м,

  • траншея глубиной 40 см,

  • саженцы размещают на расстоянии 30-75 см друг от друга (в зависимости от сорта).

Землю не утрамбовывают, полив обязателен — по 1 л воды на куст.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
