Куст или лента? Два метода посадки, которые определят урожай малины

Осень — лучшее время для посадки малины. Именно кусты, высаженные в этот период, быстрее приживаются, развиваются крепче и радуют обильным урожаем. Но чтобы всё получилось, важно правильно выбрать сроки, подготовить почву и саженцы.
Главное правило: посадку нужно завершить за 20 дней до первых морозов.
Если поторопиться — саженцы пойдут в рост, и мороз их погубит.
Если опоздать — растения не успеют укорениться, а при бесснежной зиме могут погибнуть.
Поэтому сроки всегда определяют, учитывая климат региона и прогноз погоды.
Лучший вариант — готовить место за пару лет до посадки. На участке рекомендуют:
высадить сидераты,
внести удобрения,
проверить кислотность почвы.
Малина предпочитает суглинистые и супесчаные почвы. При повышенной кислотности нужно провести известкование. Подойдут:
жженая известь,
доломитовая мука,
мергель,
молотый известняк.
Известь не только снижает кислотность, но и повышает концентрацию азота и фосфора в почве.
Залог урожая — качественный посадочный материал.
высота саженца — около 20 см,
диаметр — не менее 5 мм,
корни должны быть развиты и без признаков болезней.
Перед посадкой саженцы держат двое суток в воде, а сухие побеги удаляют.
яма размером 30x30x30 см,
интервал между кустами — 60-90 см, между рядами — до 2 м,
в каждую яму вносят:
Удобрения перемешивают с землёй. Саженец располагают так, чтобы почка находилась на 2-3 см ниже уровня почвы. После посадки под каждый куст выливают около 5 л воды.
Современный способ, позволяющий экономить место.
ряды ориентируют с севера на юг,
расстояние между рядами — до 2,5 м,
траншея глубиной 40 см,
саженцы размещают на расстоянии 30-75 см друг от друга (в зависимости от сорта).
Землю не утрамбовывают, полив обязателен — по 1 л воды на куст.
Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.
