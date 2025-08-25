Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дорогое удовольствие: эти продукты повышают уровень радости, но крадут молодость
С 1 сентября в России вступают в силу новые правила расчёта зарплат и ночных смен
Пародонтит под контролем: ученые из Пензы создали инструмент для полировки корня зуба, избавляющий от воспалений
Между строк: что скрывает новое совместное фото Паулины Андреевой и Данилы Козловского?
Крым в бархатный сезон — пляжи без толпы и горы без жары: какие города подарят лучший отдых
Паркет тускнеет быстрее из-за уксуса и воска: вернуть блеск поможет простое средство с кухни
Автоподстава за секунду: автоэксперт рассказал о популярной схеме мошенников на дороге
Трамп заставил мир скупать золото? Однако есть нюанс
Недостаток витаминов и неправильный уход связаны с шелушением кожи

Апельсиновая кожура запускает неожиданные процессы в почве и воде

1:45
Садоводство

Апельсины давно стали символом свежести и витаминов, но мало кто задумывается, что настоящая "магия" скрыта не в мякоти, а в кожуре. Чаще всего она отправляется в мусорное ведро, хотя способна заменить и удобрения, и бытовую химию.

Апельсины
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Апельсины

Кожура как помощник для сада

Высушенная и измельчённая кожура апельсина обогащает почву азотом, калием и фосфором, помогая корням расти крепче. Лучше использовать органические фрукты — так можно избежать попадания химии в грунт. Кожуру добавляют в компост или посыпают ею землю перед поливом.

Есть у неё и ещё одна "суперсила" — отпугивание насекомых. Яркий аромат не нравится муравьям и тараканам. Достаточно смешать порошок из кожуры с небольшим количеством моющего средства и рассыпать в местах скопления вредителей.

Биососуд для рассады

Половинки кожуры легко превращаются в натуральные горшочки для проращивания семян. В них насыпают землю, высевают семена, а подросшие ростки пересаживают вместе с "сосудом" — кожура разлагается и становится дополнительным удобрением.

Универсальное средство для дома

Кожура апельсина помогает и в быту. Если смешать её с сахаром и содой, получится натуральный ароматизатор для дома. А смесь кожуры с солью и водой можно использовать для чистки кофейников и удаления налёта.

Есть и менее очевидный способ применения: сок вместе с кожурой, добавленный в трубы, помогает удалять лёгкие отложения и освежать внутренние поверхности. Правда, с серьёзными засорами метод не справится.

Уточнения

Апельси́н (лат. Cītrus × sinēnsis) — плодовое дерево; вид рода Цитрус семейства Рутовые, а также плод этого дерева.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Учёные ТУСУР получили патент на первый российский генный принтер
Наука и техника
Учёные ТУСУР получили патент на первый российский генный принтер Аудио 
Убегать от волка нельзя — это провоцирует хищника на погоню
Домашние животные
Убегать от волка нельзя — это провоцирует хищника на погоню Аудио 
Мейн-кун отличается дрессируемостью и сильной привязанностью к хозяину
Домашние животные
Мейн-кун отличается дрессируемостью и сильной привязанностью к хозяину Аудио 
Популярное
Пирамиды больше не загадка: история нам врала, но теперь мы знаем правду

Недавние археологические находки в Египте заставляют пересмотреть привычные взгляды на инженерные достижения древних цивилизаций.

Археологи обнаружили древнюю гидравлическую систему у пирамиды Джосера
Поплавская: певец Евдокимов ненавидел Россию, но любил российские рубли
Прощание без прикрас: Яна Поплавская раскрыла правду об отношении певца Евдокимова к России
Ракета-невидимка: Франция запустила снаряд, который невозможно сбить
Убежать невозможно: почему встреча с волком заканчивается погоней
Секреты ЗАЗ: как одна модель и два инвестора изменили судьбу производства Сергей Милешкин Мерц и фон дер Ляйен ведут Европу в никуда. Цена политической слепоты — банкротство Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Заготовьте лето в банке: простой способ сохранить ароматные травы — 15 минут работы и чай до весны
Хайлайтеры-капли — новинка 2025, которая сделает вашу кожу сияющей без усилий
Одно удобрение в сентябре решает судьбу клубники на весь следующий год
Одно удобрение в сентябре решает судьбу клубники на весь следующий год
Последние материалы
Керамическая плита теряет блеск? Сода и уксус бессильны — поможет инструмент, которого все боятся
Сиамская, рэгдолл и персидская: породы кошек с самой высокой продолжительностью жизни
Когда авто разряжается, а закрыть его можно только акробатическим трюком: как запереть авто без электричества
Секреты ЗАЗ: как одна модель и два инвестора изменили судьбу производства
Северная столица инноваций: как Петрозаводск станет главным индустриальным драйвером Карелии
Антиперспиранты и ионофорез помогают при избыточном потоотделении
Виктория Цыганова раскритиковала Киркорова и Лолиту за балаган на Новой волне
После взрыва в TikTok: как кокошник Кадышевой стал предметом споров и где его можно купить сейчас
La Razon: кардиолог Рохас опроверг мнение о повышении давления от кофе
Забудьте об A380: Turkish Airlines делает ставку на новый авиапарк
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.