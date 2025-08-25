Апельсиновая кожура запускает неожиданные процессы в почве и воде

1:45 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Апельсины давно стали символом свежести и витаминов, но мало кто задумывается, что настоящая "магия" скрыта не в мякоти, а в кожуре. Чаще всего она отправляется в мусорное ведро, хотя способна заменить и удобрения, и бытовую химию.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Апельсины

Кожура как помощник для сада

Высушенная и измельчённая кожура апельсина обогащает почву азотом, калием и фосфором, помогая корням расти крепче. Лучше использовать органические фрукты — так можно избежать попадания химии в грунт. Кожуру добавляют в компост или посыпают ею землю перед поливом.

Есть у неё и ещё одна "суперсила" — отпугивание насекомых. Яркий аромат не нравится муравьям и тараканам. Достаточно смешать порошок из кожуры с небольшим количеством моющего средства и рассыпать в местах скопления вредителей.

Биососуд для рассады

Половинки кожуры легко превращаются в натуральные горшочки для проращивания семян. В них насыпают землю, высевают семена, а подросшие ростки пересаживают вместе с "сосудом" — кожура разлагается и становится дополнительным удобрением.

Универсальное средство для дома

Кожура апельсина помогает и в быту. Если смешать её с сахаром и содой, получится натуральный ароматизатор для дома. А смесь кожуры с солью и водой можно использовать для чистки кофейников и удаления налёта.

Есть и менее очевидный способ применения: сок вместе с кожурой, добавленный в трубы, помогает удалять лёгкие отложения и освежать внутренние поверхности. Правда, с серьёзными засорами метод не справится.

Уточнения

Апельси́н (лат. Cītrus × sinēnsis) — плодовое дерево; вид рода Цитрус семейства Рутовые, а также плод этого дерева.

