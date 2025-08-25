Не спешите рубить старую яблоню: одна хитрость возвращает урожай, как в молодости

Старые яблони и груши на даче часто выглядят заброшенными: заросшая крона, мало плодов, сухие ветви. Кажется, что проще их спилить. Но не спешите! Даже старые деревья можно оживить с помощью омолаживающей обрезки.
Омолаживающая обрезка — это не просто укорачивание веток, а поэтапная работа на 2-3 года. Она помогает пробудить спящие почки, восстановить рост и вернуть урожайность.
Санитарная обрезка. Удалите сухие, больные, поломанные ветви, а также те, что трутся друг о друга или растут внутрь. Это улучшит освещение и вентиляцию кроны.
Снижение высоты и прореживание. Уберите 1-2 старых скелетных ветви в верхней части, чтобы открыть центр кроны для солнца. Срезы делайте "на кольцо" и обрабатывайте садовым варом.
Перевод на боковые ответвления. Укорачивайте длинные ветви, направляя рост наружу.
Проводите обрезку ранней весной, до распускания почек.
Инструменты должны быть острыми и чистыми.
Не удаляйте за один раз слишком много: это вызовет стресс и появление массы бесполезных "волчков".
После обрезки появятся вертикальные побеги. Не убирайте все: оставьте несколько удачно расположенных, чтобы сформировать новые плодовые ветви. Остальные аккуратно выламывайте летом, пока они зелёные.
Весной внесите компост или перепревший навоз.
В засуху обязательно поливайте.
Следите за постепенным формированием новой кроны.
Уже через 2 года после начала омоложения вы увидите сильные приросты и первые цветочные почки. А через 3-4 года старая яблоня снова даст обильный урожай. Терпение и правильная обрезка подарят дереву вторую жизнь.
Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.
