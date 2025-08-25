Жара убивает урожай в теплице? Один приём с мульчей и вода останется в земле даже в +40

Пересыхание земли в теплице — частая проблема, особенно на лёгких песчаных и супесчаных почвах. Если вовремя не принять меры, растения начинают испытывать стресс, а урожай снижается.
Оптимальная влажность для томатов до цветения должна составлять около 70%, а во время цветения и плодоношения — не ниже 80%.
Внесение влагоудерживающих компонентов. Торф, перегной или вермикулит создают запас влаги у корней.
Утренний полив. В это время испарение минимально, а вода успевает глубоко проникнуть в почву.
Мульчирование. Слой мульчи сохраняет влагу, улучшает структуру земли и постепенно питает растения.
Капельный полив. Технологичное решение, которое обеспечивает равномерное поступление воды и исключает резкие перепады.
Ёмкости с водой. Размещённые в теплице, они повышают влажность воздуха естественным испарением.
Притенение. Лёгкая защита от солнца в жаркие часы снижает испарение влаги.
Сочетание этих методов создаёт стабильный микроклимат: корни не пересыхают, растения меньше болеют и дают богатый урожай. Живая, влажная почва — гарантия здоровья тепличных культур и спокойствия садовода.
Мульчи́рование — поверхностное покрытие почвы му́льчей (англ. mulch) для её защиты и улучшения свойств.
