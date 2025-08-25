Жара убивает урожай в теплице? Один приём с мульчей и вода останется в земле даже в +40

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:30
Садоводство

Пересыхание земли в теплице — частая проблема, особенно на лёгких песчаных и супесчаных почвах. Если вовремя не принять меры, растения начинают испытывать стресс, а урожай снижается.

File by Alexander Baranov - Салатные грядки рядом с нашим домом (13164817953)
Фото: commons.wikimedia.org by Alexander Baranov from Montpellier, France, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
File by Alexander Baranov - Салатные грядки рядом с нашим домом (13164817953)

Оптимальная влажность для томатов до цветения должна составлять около 70%, а во время цветения и плодоношения — не ниже 80%.

Лайфхаки для моментального увлажнения

  • Внесение влагоудерживающих компонентов. Торф, перегной или вермикулит создают запас влаги у корней.

  • Утренний полив. В это время испарение минимально, а вода успевает глубоко проникнуть в почву.

  • Мульчирование. Слой мульчи сохраняет влагу, улучшает структуру земли и постепенно питает растения.

  • Капельный полив. Технологичное решение, которое обеспечивает равномерное поступление воды и исключает резкие перепады.

Дополнительные меры профилактики

  • Ёмкости с водой. Размещённые в теплице, они повышают влажность воздуха естественным испарением.

  • Притенение. Лёгкая защита от солнца в жаркие часы снижает испарение влаги.

Сочетание этих методов создаёт стабильный микроклимат: корни не пересыхают, растения меньше болеют и дают богатый урожай. Живая, влажная почва — гарантия здоровья тепличных культур и спокойствия садовода.

Уточнения

Мульчи́рование — поверхностное покрытие почвы му́льчей (англ. mulch) для её защиты и улучшения свойств.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
