Хитрый способ сохранить яблоки свежими даже без погреба

Садоводство

Многие садоводы знают: если правильно выбрать сорт и создать подходящие условия, ароматными яблоками можно наслаждаться даже в марте. Но чтобы плоды пролежали всю зиму, важны и сорт, и время сбора, и способ хранения.

Какие сорта выбирать

Для долгого хранения подходят зимние яблоки позднего срока созревания. Проверить, какие сорта районированы для вашего региона, можно через Государственный реестр. Там указывается и срок хранения плодов. Так, антоновка хранится до декабря, а "звёздочка" или "мартовская" могут долежать до весны.

Когда снимать урожай

Срывать яблоки нужно в период съёмной зрелости, когда они достигли размера и окраса сорта, но ещё кисловаты. Определить момент помогут признаки: лёгкое отделение от ветки, коричневые семечки, первые упавшие здоровые плоды. Главное — не дождаться заморозков: такие яблоки уже не сохранятся.

Как собирать яблоки

Срывать лучше руками, стараясь сохранить плодоножку. Она защищает плод от гнили и пересыхания. Ударенные или треснувшие яблоки идут на переработку, а целые сортируют по размеру: крупные выделяют больше этилена и быстрее дозревают.

Где хранить урожай

Небольшие объёмы можно держать в овощном ящике холодильника. Для больших запасов подойдут:

  • подвал с температурой 0…+5 °C и влажностью до 90%;
  • лоджия, если зимой нет сильных морозов;
  • специальные термобоксы для хранения на балконе или в сарае.

Главное условие — защита от солнца: его лучи ускоряют созревание и портят вкус.

Уточнения

Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запечённом виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков. 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
