Листья огурцов сохнут: ошибка, которую совершают все садоводы

2:23
Садоводство

Огурцы — одна из самых популярных культур на огороде. Но даже у таких неприхотливых растений есть слабое место: увядание листьев. Иногда это естественный процесс в конце сезона, но чаще всего — сигнал беды.

Полив огурцов в огороде
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Полив огурцов в огороде

Недостаток влаги

Огурцы имеют поверхностные корни и быстро реагируют на пересыхание. "Если почва теряет влагу, растение не может удерживать давление в клетках, и листья вянут", объясняет Анкит Сингх из Университета Мэна. Чтобы этого избежать, поливайте не менее 2,5-3,8 см воды в неделю и используйте мульчу.

Переувлажнение

Не меньше вреда приносит и застой влаги. Корни лишаются кислорода, начинают гнить и перестают усваивать питание. Выбирайте рыхлую, хорошо дренированную почву, добавляйте песок или органику для улучшения структуры.

Недостаток солнца

Эти растения любят свет. При нехватке фотосинтез замедляется, и кусты слабеют. Огурцам нужно минимум 6-8 часов прямого солнца. В тенистых местах помогает подсветка.

Проблемы с корнями

Повреждения при пересадке, рыхлении или из-за вредителей приводят к дефициту питания и воды. Работайте с почвой аккуратно и используйте севооборот, чтобы снизить риск.

Неподходящий pH

Кристин Кокер напоминает: оптимальный уровень — 6-6,8. При других значениях питание усваивается хуже. Проверьте почву и при необходимости откорректируйте известью или серой.

Дефицит удобрений

Огурцам нужен комплекс: азот, калий, фосфор, а также кальций и магний. Недостаток снижает жизнеспособность растений и вызывает увядание.

Болезни и вредители

Бактериальное увядание, мучнистая роса или грибки могут погубить весь куст.

"Бактерии блокируют сосуды растения, вызывая пожелтение и смерть", предупреждает Кокер. Больные экземпляры нужно удалять.

Вредители — тля, клещи и жуки — высасывают сок и разносят болезни. Используйте инсектицидное мыло или масло нима.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
