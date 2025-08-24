Огурцы — одна из самых популярных культур на огороде. Но даже у таких неприхотливых растений есть слабое место: увядание листьев. Иногда это естественный процесс в конце сезона, но чаще всего — сигнал беды.
Огурцы имеют поверхностные корни и быстро реагируют на пересыхание. "Если почва теряет влагу, растение не может удерживать давление в клетках, и листья вянут", объясняет Анкит Сингх из Университета Мэна. Чтобы этого избежать, поливайте не менее 2,5-3,8 см воды в неделю и используйте мульчу.
Не меньше вреда приносит и застой влаги. Корни лишаются кислорода, начинают гнить и перестают усваивать питание. Выбирайте рыхлую, хорошо дренированную почву, добавляйте песок или органику для улучшения структуры.
Эти растения любят свет. При нехватке фотосинтез замедляется, и кусты слабеют. Огурцам нужно минимум 6-8 часов прямого солнца. В тенистых местах помогает подсветка.
Повреждения при пересадке, рыхлении или из-за вредителей приводят к дефициту питания и воды. Работайте с почвой аккуратно и используйте севооборот, чтобы снизить риск.
Кристин Кокер напоминает: оптимальный уровень — 6-6,8. При других значениях питание усваивается хуже. Проверьте почву и при необходимости откорректируйте известью или серой.
Огурцам нужен комплекс: азот, калий, фосфор, а также кальций и магний. Недостаток снижает жизнеспособность растений и вызывает увядание.
Бактериальное увядание, мучнистая роса или грибки могут погубить весь куст.
"Бактерии блокируют сосуды растения, вызывая пожелтение и смерть", предупреждает Кокер. Больные экземпляры нужно удалять.
Вредители — тля, клещи и жуки — высасывают сок и разносят болезни. Используйте инсектицидное мыло или масло нима.
Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.
Актриса Яна Поплавская резко высказалась об умершем певце Ярославе Евдокимове, напомнив о его критических высказываниях в адрес России. Она также провела параллели с другими ушедшими из жизни деятелями культуры.