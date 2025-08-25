Август превращает пустые грядки в новый урожай — стоит лишь посеять правильно

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Садоводство

Если после сбора урожая ваши грядки пустуют, а мысли о сорняках не дают покоя; если вы посадили слишком мало любимых овощей или зелени; если на полке завалялись хорошие семена или вы не удержались и купили новые по акции — все это не повод расстраиваться. Решение простое: делайте посевы в августе!

грядка
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
грядка

До первых заморозков еще далеко, почва теплая, перепад дневных и ночных температур пока небольшой, жары нет — идеальные условия, чтобы растения успели окрепнуть и дать урожай.

Главное — выбирать самые скороспелые культуры и держать под рукой спанбонд на случай внезапных похолоданий. Не забывайте, что даже августовские посадки требуют питательной земли: перед посевом нужно восстановить плодородие грядки и учесть правила севооборота. А еще полезно обработать грунт от вредителей и болезней.

Что посеять в открытом грунте в августе

В это время дачники традиционно выбирают зелень: она быстро всходит, любит прохладу и не требует особого ухода. Многие такие культуры можно сеять все лето.

Особо популярны:

  • лук и чеснок на перо,
  • салат (листовой и полукочанный),
  • кресс-салат, шпинат, рукола,
  • укроп и петрушка (подойдут и для заготовок).

Хотите чего-то необычного? Обратите внимание на бораго (огуречная трава), тимьян, кервель или валерианеллу (полевой салат).

Среди овощей стоит выбрать:

  • капусту (белокочанную раннеспелую, брокколи, кольраби, кейл, мизуну, пак-чой),
  • редьку (черную, зеленую, китайскую, дайкон),
  • редис устойчивых сортов (Ранний красный, Французский завтрак, Кварта, 18 дней),
  • репу или турнепс,
  • ранний горох (Сладкий изумруд, Амброзия, Сахарная глазурь),
  • мангольд (Алый, Красный, Шпинатный).

Помните, что августовские овощи редко подходят для долгого хранения — но их питательная ценность остается на высоте.

Что можно посадить в теплице

Если теплица опустела, август — отличное время для новых посевов. Даже в неотапливаемых условиях список культур шире, чем в открытом грунте.

Обязательно пригодятся:

  • лук, чеснок на перо, шнитт, батун, слизун;
  • зелень — салат, шпинат, рукола, ревень скороспелых сортов;
  • пряности — петрушка, укроп, кориандр, базилик, фенхель.

Для тех, кто хочет чего-то более «основательного» — редис, редька, капуста (особенно кейл, выдерживающий морозы до –15 °С). В теплице можно успеть вырастить и бобовые.

Хорошая схема:

  • после томатов — лук, чеснок, капуста, зелень;
  • после огурцов — любая зелень, редька, капуста;
  • после перцев и баклажанов — лук, чеснок, зелень и горох.

Полезные советы для августовских посевов

Чтобы урожай вас порадовал:

  • выбирайте скороспелые сорта и гибриды,
  • замачивайте семена в стимуляторах роста (сок алоэ, Циркон, Корневин),
  • соблюдайте севооборот,
  • очищайте грядки от сорняков и остатков растений, рыхлите почву,
  • вносите удобрения (компост, перегной, биогумус или минеральные смеси),
  • раскисляйте почву золой или фосфоритной мукой,
  • регулярно поливайте и укрывайте посадки от жары или похолоданий.

К концу лета в земле активно развиваются болезни и вредители. Чтобы защитить урожай:

  • используйте биопрепараты от грибков (Фитоспорин-М, Триходермин),
  • применяйте биоинсектициды против вредителей (Метаризин, Фитоверм),
  • от слизней и улиток помогает мульча из песка, хвои, скорлупы. При сильном нашествии — моллюскоциды (СлизнеедНео, Слизнегон).

Уточнения

Посе́в — вид сельскохозяйственных работ — процесс высева семян растений в почву.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
