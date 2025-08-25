Август превращает пустые грядки в новый урожай — стоит лишь посеять правильно

Если после сбора урожая ваши грядки пустуют, а мысли о сорняках не дают покоя; если вы посадили слишком мало любимых овощей или зелени; если на полке завалялись хорошие семена или вы не удержались и купили новые по акции — все это не повод расстраиваться. Решение простое: делайте посевы в августе!
До первых заморозков еще далеко, почва теплая, перепад дневных и ночных температур пока небольшой, жары нет — идеальные условия, чтобы растения успели окрепнуть и дать урожай.
Главное — выбирать самые скороспелые культуры и держать под рукой спанбонд на случай внезапных похолоданий. Не забывайте, что даже августовские посадки требуют питательной земли: перед посевом нужно восстановить плодородие грядки и учесть правила севооборота. А еще полезно обработать грунт от вредителей и болезней.
В это время дачники традиционно выбирают зелень: она быстро всходит, любит прохладу и не требует особого ухода. Многие такие культуры можно сеять все лето.
Особо популярны:
Хотите чего-то необычного? Обратите внимание на бораго (огуречная трава), тимьян, кервель или валерианеллу (полевой салат).
Среди овощей стоит выбрать:
Помните, что августовские овощи редко подходят для долгого хранения — но их питательная ценность остается на высоте.
Если теплица опустела, август — отличное время для новых посевов. Даже в неотапливаемых условиях список культур шире, чем в открытом грунте.
Обязательно пригодятся:
Для тех, кто хочет чего-то более «основательного» — редис, редька, капуста (особенно кейл, выдерживающий морозы до –15 °С). В теплице можно успеть вырастить и бобовые.
Хорошая схема:
Чтобы урожай вас порадовал:
К концу лета в земле активно развиваются болезни и вредители. Чтобы защитить урожай:
Посе́в — вид сельскохозяйственных работ — процесс высева семян растений в почву.
Недавние археологические находки в Египте заставляют пересмотреть привычные взгляды на инженерные достижения древних цивилизаций.