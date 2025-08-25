Август превращает пустые грядки в новый урожай — стоит лишь посеять правильно

Августовские посевы: список скороспелых овощей и зелени для огорода

Если после сбора урожая ваши грядки пустуют, а мысли о сорняках не дают покоя; если вы посадили слишком мало любимых овощей или зелени; если на полке завалялись хорошие семена или вы не удержались и купили новые по акции — все это не повод расстраиваться. Решение простое: делайте посевы в августе!

До первых заморозков еще далеко, почва теплая, перепад дневных и ночных температур пока небольшой, жары нет — идеальные условия, чтобы растения успели окрепнуть и дать урожай.

Главное — выбирать самые скороспелые культуры и держать под рукой спанбонд на случай внезапных похолоданий. Не забывайте, что даже августовские посадки требуют питательной земли: перед посевом нужно восстановить плодородие грядки и учесть правила севооборота. А еще полезно обработать грунт от вредителей и болезней.

Что посеять в открытом грунте в августе

В это время дачники традиционно выбирают зелень: она быстро всходит, любит прохладу и не требует особого ухода. Многие такие культуры можно сеять все лето.

Особо популярны:

лук и чеснок на перо,

салат (листовой и полукочанный),

кресс-салат, шпинат, рукола,

укроп и петрушка (подойдут и для заготовок).

Хотите чего-то необычного? Обратите внимание на бораго (огуречная трава), тимьян, кервель или валерианеллу (полевой салат).

Среди овощей стоит выбрать:

капусту (белокочанную раннеспелую, брокколи, кольраби, кейл, мизуну, пак-чой),

редьку (черную, зеленую, китайскую, дайкон),

редис устойчивых сортов (Ранний красный, Французский завтрак, Кварта, 18 дней),

репу или турнепс,

ранний горох (Сладкий изумруд, Амброзия, Сахарная глазурь),

мангольд (Алый, Красный, Шпинатный).

Помните, что августовские овощи редко подходят для долгого хранения — но их питательная ценность остается на высоте.

Что можно посадить в теплице

Если теплица опустела, август — отличное время для новых посевов. Даже в неотапливаемых условиях список культур шире, чем в открытом грунте.

Обязательно пригодятся:

лук, чеснок на перо, шнитт, батун, слизун;

зелень — салат, шпинат, рукола, ревень скороспелых сортов;

пряности — петрушка, укроп, кориандр, базилик, фенхель.

Для тех, кто хочет чего-то более «основательного» — редис, редька, капуста (особенно кейл, выдерживающий морозы до –15 °С). В теплице можно успеть вырастить и бобовые.

Хорошая схема:

после томатов — лук, чеснок, капуста, зелень;

после огурцов — любая зелень, редька, капуста;

после перцев и баклажанов — лук, чеснок, зелень и горох.

Полезные советы для августовских посевов

Чтобы урожай вас порадовал:

выбирайте скороспелые сорта и гибриды,

замачивайте семена в стимуляторах роста (сок алоэ, Циркон, Корневин),

соблюдайте севооборот,

очищайте грядки от сорняков и остатков растений, рыхлите почву,

вносите удобрения (компост, перегной, биогумус или минеральные смеси),

раскисляйте почву золой или фосфоритной мукой,

регулярно поливайте и укрывайте посадки от жары или похолоданий.

К концу лета в земле активно развиваются болезни и вредители. Чтобы защитить урожай:

используйте биопрепараты от грибков (Фитоспорин-М, Триходермин),

применяйте биоинсектициды против вредителей (Метаризин, Фитоверм),

от слизней и улиток помогает мульча из песка, хвои, скорлупы. При сильном нашествии — моллюскоциды (СлизнеедНео, Слизнегон).

