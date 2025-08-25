Неделя и лозы пустые: защита винограда без химии — простые приёмы сохраняют урожай

Сочные гроздья винограда — гордость садоводов. Но стоит ягодам налиться сладостью, как тут же появляются нежданные гости: осы, птицы и даже муравьи. За считанные дни они могут оставить вместо урожая лишь объеденные ветки и разочарование. Но распылять химию на созревающие ягоды нельзя, поэтому разберём безопасные и действенные способы защиты.
Процедура небезопасная, поэтому лучше доверить её специалистам. Если же решите действовать самостоятельно: зачистку желательно проводить в ночное время, когда осы менее активны. Можно облить гнездо кипятком, утопить его в воде или опрыскать дихлофосом.
Мелкоячеистая сетка защитит ягоды не только от ос, но и от птиц. Она пропускает воздух, не даёт плодам преть и даже спасает от жары. Некоторые садоводы надевают на гроздья отдельные сетчатые мешочки — от ос они работают отлично, но птицы всё равно находят способ пробраться.
Из обычных пластиковых бутылок легко соорудить ловушку:
Жидкость придётся менять по мере наполнения.
Можно налить сладкую приманку в миски и добавить инсектицид. Но этот метод запрещён, если рядом пасека!
Дым костра или тряпки, смоченные жидким дымом для копчения, ненадолго отпугнут насекомых. Также помогают опрыскивания уксусом или содой с мылом. Повторять их нужно каждые пять дней.
Базилик, мята, полынь и мелисса своим запахом мешают осам. Их можно посадить рядом или развешивать пучками у лозы.
В продаже есть специальные средства против ос — "Осоед", "Отос", "Аргус". Их наносят на поверхности рядом с виноградником: запах привлекает насекомых, а съев средство, они погибают.
Главная проблема — не сами муравьи, а тля, которую они разводят.
Эти простые и доступные методы помогут сохранить урожай винограда без химии. Но действовать нужно комплексно и вовремя — тогда гости-нахлебники не испортят ваш труд.
Виногра́д — плоды винограда культурного и некоторых других растений рода Виноград, в зрелом виде представляющие собой сладкие ягоды.
