Неделя и лозы пустые: защита винограда без химии — простые приёмы сохраняют урожай

Эффективные методы борьбы с осами, птицами и муравьями на винограднике

Сочные гроздья винограда — гордость садоводов. Но стоит ягодам налиться сладостью, как тут же появляются нежданные гости: осы, птицы и даже муравьи. За считанные дни они могут оставить вместо урожая лишь объеденные ветки и разочарование. Но распылять химию на созревающие ягоды нельзя, поэтому разберём безопасные и действенные способы защиты.

Фото: commons.wikimedia.org by Lisafern, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ виноград

Как прогнать ос

Уничтожить осиные гнёзда

Процедура небезопасная, поэтому лучше доверить её специалистам. Если же решите действовать самостоятельно: зачистку желательно проводить в ночное время, когда осы менее активны. Можно облить гнездо кипятком, утопить его в воде или опрыскать дихлофосом.

Накрыть виноград сеткой

Мелкоячеистая сетка защитит ягоды не только от ос, но и от птиц. Она пропускает воздух, не даёт плодам преть и даже спасает от жары. Некоторые садоводы надевают на гроздья отдельные сетчатые мешочки — от ос они работают отлично, но птицы всё равно находят способ пробраться.

Сделать ловушки

Из обычных пластиковых бутылок легко соорудить ловушку:

отрезать верх с горлышком и вставить его внутрь;

налить сладкий сироп, варенье или забродившее вино;

подвесить рядом с лозой.

Жидкость придётся менять по мере наполнения.

Осиные кормушки

Можно налить сладкую приманку в миски и добавить инсектицид. Но этот метод запрещён, если рядом пасека!

Дым и отпугивающие запахи

Дым костра или тряпки, смоченные жидким дымом для копчения, ненадолго отпугнут насекомых. Также помогают опрыскивания уксусом или содой с мылом. Повторять их нужно каждые пять дней.

Отпугивающие растения

Базилик, мята, полынь и мелисса своим запахом мешают осам. Их можно посадить рядом или развешивать пучками у лозы.

Готовые препараты

В продаже есть специальные средства против ос — "Осоед", "Отос", "Аргус". Их наносят на поверхности рядом с виноградником: запах привлекает насекомых, а съев средство, они погибают.

Как защитить виноград от птиц

Развешивать блестящие предметы — ленты, диски, фольгу. Отблески света отпугивают пернатых.

Шумовые отпугиватели — колокольчики или банки. Правда, птицы быстро привыкают, поэтому звук нужно периодически менять.

Как защитить виноград от муравьёв

Главная проблема — не сами муравьи, а тля, которую они разводят.

Помогут ловчие пояса на лозе.

Отпугнут корица и красный перец, рассыпанные вокруг кустов.

Смертельная для муравьёв смесь — борная кислота с сахаром (1:3). Для растений она безопасна.

Эти простые и доступные методы помогут сохранить урожай винограда без химии. Но действовать нужно комплексно и вовремя — тогда гости-нахлебники не испортят ваш труд.

Уточнения

Виногра́д — плоды винограда культурного и некоторых других растений рода Виноград, в зрелом виде представляющие собой сладкие ягоды.

