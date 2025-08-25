Снег, мороз и плесень: тройная угроза для теплицы, если не подготовить её в сентябре

Осенняя обработка теплицы в сентябре: уборка, дезинфекция

Сентябрь – лучшее время для подготовки теплицы к зиме. Еще тепло, поэтому биопрепараты и сидераты успевают подействовать до холодов. В этот период важно провести дезинфекцию, позаботиться о почве, укрепить каркас, чтобы конструкция выдержала снег, и защитить будущий урожай от болезней. Ниже – подробная инструкция по осенней обработке.

Фото: Freepik by rawpixel.com is licensed under Рublic domain теплица

Уборка и очистка теплицы

Начинать стоит с генеральной уборки:

Удалите все растительные остатки – сорняки, корни, листья, плоды. Особенно тщательно очистите грядки после томатов, ведь именно на их ботве зимуют споры фитофторы. Остатки сжигайте вдали от участка, ни в коем случае не кладите в компост, если он не прогревается до высоких температур. Вымойте теплицу. За лето поликарбонат покрывается пылью и налетом, снижается светопропускание. Промойте стены и крышу теплым мыльным раствором с помощью губки, затем смойте водой из шланга. Не забудьте очистить инструменты и подвязочные материалы.

Дезинфекция теплицы

После уборки наступает главный этап – уничтожение болезнетворных грибков, бактерий и вредителей.

Медный купорос

Растворите 100 г медного купороса в 10 литрах теплой воды и тщательно обработайте все поверхности каркаса, уделяя внимание углам и стыкам.

Серная шашка

Эффективный, но опасный метод.

Использовать можно только в пустой герметичной теплице.

Установите шашку на негорючее основание, подожгите фитиль и быстро покиньте помещение.

Работайте только в перчатках, очках и респираторе.

После обработки теплица должна оставаться закрытой 24–48 часов, затем тщательно проветриваться несколько дней.

Другие способы

Хлорная известь: растворите 400 г на 10 л воды, дайте настояться пару часов.

Биопрепараты («Байкал ЭМ-5», «Фитоспорин»): работают мягче, но эффективны только при теплой погоде.

Подготовка почвы к зиме

Главное – обеззаразить и восстановить плодородие грунта.

Удаление верхнего слоя. Снимите 5–7 см почвы, вместе с ней уйдут личинки вредителей и патогены. Старый грунт лучше вывезти или заложить в штабель на длительное вызревание.

Внесение органики. Разбросайте по грядкам перегной, компост или навоз из расчета одно ведро на квадратный метр.

Обеззараживание. Если почву не снимали, пролейте ее кипятком или крепким раствором марганцовки (до темно-розового цвета). Можно накрыть грядки пленкой для лучшего пропаривания.

Эти меры надежно защитят от почвенных болезней и предотвратят почвоутомление.

Укрепление каркаса теплицы

Зимой конструкция испытывает большие нагрузки, особенно при снегопадах.

Проверьте каркас: зачистите и покрасьте металл, обработайте дерево защитными составами, подтяните крепления.

Установите подпорки – деревянные брусья или металлические трубы. Даже если производитель обещает прочность, лучше перестраховаться. Особенно это важно для широких теплиц и пологих крыш.

Дополнительная подготовка к зиме

Посев сидератов

Сейте горчицу или фацелию:

горчица подавляет грибковые болезни и вредителей,

фацелия улучшает структуру почвы и наращивает зеленую массу.

Сейте густо сразу после уборки урожая. До заморозков растения успеют подрасти на 15–20 см, после чего их можно скосить и заделать в почву.

Мульчирование

Покройте почву 5–10 см мульчи: соломой, опилками, компостом или измельченной корой. Это защитит от перепадов температуры и сохранит влагу.

Борьба с вредителями

Во время перекопки собирайте личинки вручную, ставьте ловушки для слизней.

Важно: после любых обработок обязательно проветрите теплицу – оставьте двери и форточки открытыми на несколько дней.

Осенняя обработка теплицы – это не просто уборка, а целый комплекс мероприятий:

очистка и мытье,

дезинфекция конструкции,

обеззараживание и обогащение почвы,

укрепление каркаса,

дополнительные меры – сидераты, мульча, защита от вредителей.

Сентябрь – оптимальное время для всех этих работ. Потратив немного сил осенью, вы обеспечите здоровую почву и надежную теплицу для богатого урожая в новом сезоне.

Уточнения

Тепли́ца — отапливаемый или автономный парник для круглогодичного или внесезонного выращивания тепличных культур и рассады.

