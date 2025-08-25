Снег, мороз и плесень: тройная угроза для теплицы, если не подготовить её в сентябре

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:57
Садоводство

Сентябрь – лучшее время для подготовки теплицы к зиме. Еще тепло, поэтому биопрепараты и сидераты успевают подействовать до холодов. В этот период важно провести дезинфекцию, позаботиться о почве, укрепить каркас, чтобы конструкция выдержала снег, и защитить будущий урожай от болезней. Ниже – подробная инструкция по осенней обработке.

теплица
Фото: Freepik by rawpixel.com is licensed under Рublic domain
теплица

Уборка и очистка теплицы

Начинать стоит с генеральной уборки:

  1. Удалите все растительные остатки – сорняки, корни, листья, плоды. Особенно тщательно очистите грядки после томатов, ведь именно на их ботве зимуют споры фитофторы. Остатки сжигайте вдали от участка, ни в коем случае не кладите в компост, если он не прогревается до высоких температур.
  2. Вымойте теплицу. За лето поликарбонат покрывается пылью и налетом, снижается светопропускание. Промойте стены и крышу теплым мыльным раствором с помощью губки, затем смойте водой из шланга. Не забудьте очистить инструменты и подвязочные материалы.

Дезинфекция теплицы

После уборки наступает главный этап – уничтожение болезнетворных грибков, бактерий и вредителей.

Медный купорос

Растворите 100 г медного купороса в 10 литрах теплой воды и тщательно обработайте все поверхности каркаса, уделяя внимание углам и стыкам.

Серная шашка

Эффективный, но опасный метод.

  • Использовать можно только в пустой герметичной теплице.
  • Установите шашку на негорючее основание, подожгите фитиль и быстро покиньте помещение.
  • Работайте только в перчатках, очках и респираторе.
  • После обработки теплица должна оставаться закрытой 24–48 часов, затем тщательно проветриваться несколько дней.

Другие способы

  • Хлорная известь: растворите 400 г на 10 л воды, дайте настояться пару часов.

  • Биопрепараты («Байкал ЭМ-5», «Фитоспорин»): работают мягче, но эффективны только при теплой погоде.

Подготовка почвы к зиме

Главное – обеззаразить и восстановить плодородие грунта.

  • Удаление верхнего слоя. Снимите 5–7 см почвы, вместе с ней уйдут личинки вредителей и патогены. Старый грунт лучше вывезти или заложить в штабель на длительное вызревание.
  • Внесение органики. Разбросайте по грядкам перегной, компост или навоз из расчета одно ведро на квадратный метр.
  • Обеззараживание. Если почву не снимали, пролейте ее кипятком или крепким раствором марганцовки (до темно-розового цвета). Можно накрыть грядки пленкой для лучшего пропаривания.

Эти меры надежно защитят от почвенных болезней и предотвратят почвоутомление.

Укрепление каркаса теплицы

Зимой конструкция испытывает большие нагрузки, особенно при снегопадах.

  • Проверьте каркас: зачистите и покрасьте металл, обработайте дерево защитными составами, подтяните крепления.
  • Установите подпорки – деревянные брусья или металлические трубы. Даже если производитель обещает прочность, лучше перестраховаться. Особенно это важно для широких теплиц и пологих крыш.

Дополнительная подготовка к зиме

Посев сидератов

Сейте горчицу или фацелию:

  • горчица подавляет грибковые болезни и вредителей,
  • фацелия улучшает структуру почвы и наращивает зеленую массу.

Сейте густо сразу после уборки урожая. До заморозков растения успеют подрасти на 15–20 см, после чего их можно скосить и заделать в почву.

Мульчирование

Покройте почву 5–10 см мульчи: соломой, опилками, компостом или измельченной корой. Это защитит от перепадов температуры и сохранит влагу.

Борьба с вредителями

Во время перекопки собирайте личинки вручную, ставьте ловушки для слизней.

Важно: после любых обработок обязательно проветрите теплицу – оставьте двери и форточки открытыми на несколько дней.

Осенняя обработка теплицы – это не просто уборка, а целый комплекс мероприятий:

  • очистка и мытье,
  • дезинфекция конструкции,
  • обеззараживание и обогащение почвы,
  • укрепление каркаса,
  • дополнительные меры – сидераты, мульча, защита от вредителей.

Сентябрь – оптимальное время для всех этих работ. Потратив немного сил осенью, вы обеспечите здоровую почву и надежную теплицу для богатого урожая в новом сезоне.

Уточнения

Тепли́ца — отапливаемый или автономный парник для круглогодичного или внесезонного выращивания тепличных культур и рассады.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
