Садоводы шутят: цветок умирает только для того, чтобы клумба ожила

Садоводы рекомендуют хранить семена в сухом месте для сохранения качества

Сбор семян — один из самых простых и экономичных способов пополнить сад новыми растениями. Осенью и в конце лета большинство цветов и трав образуют семенные коробочки, которые можно сохранить и посеять в следующем сезоне. Это не только выгодно, но и приятно — видеть, как сад растёт из того, что было выращено своими руками.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рассада

Когда собирать семена

У большинства растений семена созревают примерно через два месяца после окончания цветения. В этот период коробочки становятся сухими и хрупкими. Именно тогда они готовы к сбору. Важно следить за моментом: стоит отвернуться — и семена могут сами "выстрелить" и рассыпаться по клумбе.

Некоторые культуры можно собирать и зелёными, например, календулу. Главное — внимательно наблюдать за растениями.

Как правильно собирать

брать семена только со здоровых растений;

дожидаться полного высыхания семенных коробочек;

собирать в сухую погоду, чтобы избежать плесени;

хранить в бумажных пакетах в прохладном и тёмном месте.

Если цель — размножить определённый сорт, лучше брать семена не с гибридов (F1), а с видовых растений. Так новые цветы будут максимально похожи на "родителей".

Что можно заготовить

Семена легко собрать с подсолнечника, космеи, цинии или томатов — они крупные и удобные. С маком, например, придётся повозиться: его семена мелкие и спрятаны в капсуле.

Кроме цветов, можно сохранять семена деревьев, кустарников, овощей и трав. А ещё - обмениваться ими с друзьями и соседями, превращая сад в настоящее совместное творчество.

Уточнения

Се́мя — особая многоклеточная структура сложного строения, служащая для размножения и расселения семенных растений, обычно развивающаяся после оплодотворения из семязачатка (видоизменённый женский спорангий) и содержащая зародыш.

