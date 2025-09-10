Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
27,5 млрд рублей утекли в никуда: рекордные хищения средств с банковских карт у пенсионеров
Что делает вода в креме: научное объяснение без мифов
Машины, которые не сдаются: эти 7 железных легенд способны пережить даже своих хозяев
Шоколадные маффины за 20 минут: диетический десерт, который можно каждый день
Сладкая жизнь рака: как глюкоза помогает опухоли выживать
Слотер-Каньон: секретная пещера в Нью-Мексико пугает и восхищает
Apple готовит неожиданный шаг: как iPhone может изменить союз с искусственным интеллектом
Сывороточный протеин как отрава: не смешивайте его с этими продуктами
Юрист призывает к справедливости: Катя Гордон считает аресты блогеров неоправданными

Соседи будут думать, что вы странный, пока не увидели, как растения растут яркими и живыми

2:29
Садоводство

Один садовник придумал простое и оригинальное решение, которое стало настоящей находкой для любителей садоводства. Он использовал старые ложки, чтобы создать аксессуар, который не только улучшает полив растений, но и предотвращает повреждения самых нежных из них. Этот метод уже стал вирусным среди садоводов, желающих внести креатив в уход за растениями и одновременно заниматься переработкой старых предметов.

Деревянная ложка
Фото: freepik by mrsiraphol, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Деревянная ложка

Материалы для этой идеи

Чтобы реализовать эту идею, вам понадобятся всего несколько простых вещей:

  • Старый ложка (металлическая или пластиковая)

  • Несколько пластиковых зажимов или креплений

  • Обычный поливальник

Эти материалы доступны в любом доме, и вам не понадобятся дополнительные инструменты или расходы.

Пошаговое руководство: как превратить ложку в мягкий поливатель

  1. Прежде всего, возьмите поливальник и тщательно очистите его носик.

  2. Разместите ложку в изогнутом положении у отверстия, через которое выходит вода.

  3. Закрепите ложку зажимами, хорошо их затянув.

  4. Убедитесь, что ложка надежно зафиксирована и наклонена вниз.

  5. Протестируйте систему, наполнив поливальник водой и вылив её на горшок.

Такой способ полива позволяет воде распыляться равномерно и мягко, что предотвращает повреждение почвы и корней растений. Вода падает с ложки, как капли дождя, что идеально подходит для слабых и молодых растений.

Почему это работает

Этот метод полива особенно полезен для молодых растений, кактусов, рассады и почвы, недавно перекопанной или рыхлой. Изогнутая форма ложки помогает равномерно распределять воду, обеспечивая мягкое и контролируемое орошение. Такой подход значительно снижает риск размывания земли и повреждения корней растений, которые часто страдают при сильном или неравномерном поливе.

Переработка и вторичная жизнь предметов

Использование старой ложки для создания полезного садового инструмента не только проявляет креативность, но и способствует более рациональному использованию ресурсов. Это отличный пример того, как можно дать вторую жизнь обычным вещам, которые мы часто выбрасываем. Такой подход объединяет заботу о природе и практическую заботу о вашем саде.

Уточнения

Ороше́ние — подвод воды на поля, испытывающие недостаток влаги, и увеличение её запасов в корнеобитаемом слое почвы в целях увеличения плодородия почвы. 

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Словакия закрыла энерговентиль Украине? Что стоит за странной паузой в поставках
Экономика и бизнес
Словакия закрыла энерговентиль Украине? Что стоит за странной паузой в поставках
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Домашние животные
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву
Домашние животные
Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву
Популярное
Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной

Медоед — маленький зверь, которого боятся даже львы и ядовитые змеи. Его сила и стойкость сделали его настоящим властителем саванны.

Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной
Холодильник античности: археологи нашли в Турции склад еды возрастом 2600 лет
Холодильник античности: археологи нашли в Турции склад еды возрастом 2600 лет
Словакия закрыла энерговентиль Украине? Что стоит за странной паузой в поставках
Осенью в теплице нужно сделать всего одну процедуру — и весной урожай не подведёт
Три гигантских экскаватора: как они изменили мир землеройных машин Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин
400 лет под водой: тайна акулы, которая забыла про старость и превратилась в символ вечной жизни
Секретный трюк с компостом сделает ваш сад непривлекательным для змей
Дизель и бензин уходят в прошлое: как это изменит дороги и экологию в России
Дизель и бензин уходят в прошлое: как это изменит дороги и экологию в России
Последние материалы
27,5 млрд рублей утекли в никуда: рекордные хищения средств с банковских карт у пенсионеров
Что делает вода в креме: научное объяснение без мифов
Соседи будут думать, что вы странный, пока не увидели, как растения растут яркими и живыми
Машины, которые не сдаются: эти 7 железных легенд способны пережить даже своих хозяев
Шоколадные маффины за 20 минут: диетический десерт, который можно каждый день
Сладкая жизнь рака: как глюкоза помогает опухоли выживать
Слотер-Каньон: секретная пещера в Нью-Мексико пугает и восхищает
Apple готовит неожиданный шаг: как iPhone может изменить союз с искусственным интеллектом
Сывороточный протеин как отрава: не смешивайте его с этими продуктами
Юрист призывает к справедливости: Катя Гордон считает аресты блогеров неоправданными
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.