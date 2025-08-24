Простая хитрость превращает розмарин в вечнозелёный запас

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Размножение розмарина в домашних условиях через черенки и воду
Садоводство

Розмарин — не только ароматная приправа, но и выносливое вечнозелёное растение, которое способно радовать годами. Вместо того чтобы каждый сезон покупать новое, можно превратить одно кустарное растение в целую коллекцию. Достаточно освоить несколько способов размножения.

Фото: commons.wikimedia.org by Cesdeva, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Размножение в воде

Самый простой метод. Срезаются стебли длиной 10-15 см, нижние листья удаляются. Резники ставятся в прозрачный стакан с водой так, чтобы листья не касались жидкости. Ёмкость размещается на светлом месте без прямого солнца. Уже через 2-3 недели появляются тонкие корешки, после чего побеги пересаживаются в отдельные горшки.

Размножение в почве

Классический и надёжный способ. В небольшую ёмкость с рыхлой смесью земли и перлита вставляются подготовленные стебли. Для лучшего результата можно обмакнуть кончик в порошок укоренителя. Важно регулярно увлажнять почву и держать растение в тепле и рассеянном свете. Через пару недель формируются первые корни, а ещё через месяц молодой куст можно пересадить отдельно.

Метод отводков

Подходит для розмарина, растущего прямо в грунте. Гибкий побег пригибается к земле, фиксируется шпилькой или проволокой и слегка присыпается почвой. Пока он остаётся связанным с материнским растением, формируются корни. Через 6-8 недель побег можно отделить и посадить отдельно.

Уход за молодыми растениями

Размножённый розмарин требует аккуратного полива: земля должна быть влажной, но без переувлажнения. Как средиземноморская трава, он любит солнце, поэтому для успешного роста необходим яркий свет. Уже через 3-4 месяца молодые кустики можно высаживать в сад или оставить в горшках.

Уточнения

Розмари́н лека́рственный или Розмари́н обыкнове́нный (лат. Rosmarínus officinális) — вид полукустарниковых и кустарниковых вечнозелёных растений рода Розмарин (Rosmarinus) семейства Яснотковые (Lamiaceae).

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
