Два простых ингредиента заменяют дорогую бытовую химию

Смесь соды и соли дает универсальное чистящее средство для всего дома
Садоводство

В каждом доме есть пищевая сода и соль. Но не все догадываются, что вместе они становятся универсальным средством для уборки и ухода за вещами. Простая смесь решает десятки бытовых задач и способна удивить результатом.

сода
Фото: freepik
сода

Чем полезны сода и соль

  • Сода известна своими отбеливающими, дезодорирующими и очищающими свойствами.
  • Соль работает как натуральный абразив, помогает справляться с жёсткой грязью и обладает антисептическим эффектом.

Вместе они образуют средство, которое справляется даже там, где обычные химикаты не всегда эффективны.

Где использовать смесь

  • Кухня — очистка кастрюль и сковородок с въевшимися остатками еды.
  • Ванная — удаление налёта на плитке и сантехнике.
  • Трубы — средство для прочистки в комбинации с горячей водой.
  • Одежда — отбеливание тканей и устранение запахов.
  • Туалет — борьба с известковыми пятнами.

Нейтрализация запахов

Смесь можно использовать и на вещах, которые нельзя постирать сразу. Достаточно посыпать ткань порошком, оставить на несколько минут, а потом стряхнуть или прополоскать. Это уберёт неприятные запахи и освежит одежду.

Как приготовить

  • Смешать две части соды и одну часть соли.
  • Перемешать до однородности.
  • Хранить в сухом контейнере и использовать по мере необходимости.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях. 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
