Уход за клубникой начинается после ягод: сделайте это и урожай сладких ягод всеной вам обеспечен

После окончания урожая клубника активно наращивает корневую систему. Именно в этот период закладывается её зимняя выносливость. Без правильного питания кусты становятся слабыми и хуже переносят морозы.
Фосфор и калий отвечают за водообмен, накопление сахаров и формирование крепкой розетки. Их недостаток приводит к ослаблению растений.
Оптимальным решением станет внесение гранулированного суперфосфата и древесной золы. Суперфосфат стимулирует рост корней, а зола не только обогащает почву минералами, но и регулирует её кислотность.
Важно: осенью нельзя злоупотреблять азотом, иначе кусты уйдут в рост листвы, а не в укрепление корней.
Лучшее время — через две недели после последнего сбора ягод. Земля ещё тёплая, и корни активно впитывают питание.
гранулы заделывают на глубину до 4 см;
приствольный круг обильно поливают для равномерного растворения.
Для быстрого результата можно использовать жидкие растворы с калием и фосфором, строго соблюдая дозировки.
После подкормки стоит замульчировать почву соломой или опилками. Это сохранит влагу, поможет равномерно отдавать удобрения и защитит корни от первых морозов.
Бор и магний играют ключевую роль в обмене веществ и формировании прочных клеточных оболочек. Если их не хватает, стоит использовать комплексные препараты в жидкой форме.
Через короткое время заметны первые признаки: розетки становятся плотными, а листья — ярко-зелёными. Это знак, что кусты укрепились и готовы к зиме.
Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.
