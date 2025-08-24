Уход за клубникой начинается после ягод: сделайте это и урожай сладких ягод всеной вам обеспечен

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:59
Садоводство

После окончания урожая клубника активно наращивает корневую систему. Именно в этот период закладывается её зимняя выносливость. Без правильного питания кусты становятся слабыми и хуже переносят морозы.

Сбор клубники
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сбор клубники

Роль фосфора и калия

Фосфор и калий отвечают за водообмен, накопление сахаров и формирование крепкой розетки. Их недостаток приводит к ослаблению растений.

Лучшие удобрения для осени

Оптимальным решением станет внесение гранулированного суперфосфата и древесной золы. Суперфосфат стимулирует рост корней, а зола не только обогащает почву минералами, но и регулирует её кислотность.

Важно: осенью нельзя злоупотреблять азотом, иначе кусты уйдут в рост листвы, а не в укрепление корней.

Когда и как вносить удобрения

Лучшее время — через две недели после последнего сбора ягод. Земля ещё тёплая, и корни активно впитывают питание.

  • гранулы заделывают на глубину до 4 см;

  • приствольный круг обильно поливают для равномерного растворения.

Для быстрого результата можно использовать жидкие растворы с калием и фосфором, строго соблюдая дозировки.

Мульчирование для защиты

После подкормки стоит замульчировать почву соломой или опилками. Это сохранит влагу, поможет равномерно отдавать удобрения и защитит корни от первых морозов.

Важность микроэлементов

Бор и магний играют ключевую роль в обмене веществ и формировании прочных клеточных оболочек. Если их не хватает, стоит использовать комплексные препараты в жидкой форме.

Как понять, что подкормка подействовала

Через короткое время заметны первые признаки: розетки становятся плотными, а листья — ярко-зелёными. Это знак, что кусты укрепились и готовы к зиме.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
