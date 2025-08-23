Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:10
Садоводство

Август — последний шанс помочь саду подготовиться к зиме и будущему урожаю. Если упустить момент, деревья и кустарники не успеют восстановиться, что приведёт к загущению кроны и скромным плодам в следующем году.

Обрезка малины
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Обрезка малины

Яблони и груши

Главное внимание в августе — "волчкам". Эти длинные побеги растут строго вверх, отнимают у дерева силы и редко дают плоды. Их стоит срезать у основания — крона раскроется, а яблоки и груши будут лучше наливаться и вызревать.

Косточковые: вишни, сливы, абрикосы

Эти деревья легче всего обрезать летом — раны быстро затягиваются, риск болезней минимален.

  • Вишня: уберите старые и загнившие ветви, а также побеги, растущие внутрь.
  • Слива: укорачивайте длинные побеги и пересекающиеся ветви, чтобы сохранить форму и облегчить сбор плодов.
  • Абрикосы и персики: сразу после урожая укоротите побеги с будущими цветочными почками — это обеспечит больше плодов и снизит риск заболеваний.

Ягодные кустарники

Август идеально подходит для омоложения.

  • Смородина и крыжовник: удалите старые побеги у самой земли, оставив только крепкие молодые ветки.
  • Малина: сразу после сбора срежьте отплодоносившие стебли. Молодые побеги оставьте свободными.
  • Ежевика: укоротите боковые побеги до 1-2 листьев и закрепите новые ветви.

Клубника

После сбора выглядит уставшей, но август даёт шанс на обновление. Срежьте старые листья и усики, внесите удобрения и полейте — именно сейчас закладываются будущие цветочные почки.

Лаванда

Единственная трава, которой в августе нужна формирующая обрезка. После цветения удалите все цветоносы, а чтобы куст не огрубел — подрежьте побеги, но не больше чем на треть длины.

Важный штрих

Используйте только острые и чистые инструменты. Никогда не обрезайте под дождём — это повышает риск инфекций.

Уточнения

Обрезка растений — частичное или полное удаление частей культурных растений с определённой целью. 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
