Август превращает сад в театр — одна стрижка решает судьбу урожая

Августовская обрезка деревьев, которая приносит урожай в следующем году

Август — последний шанс помочь саду подготовиться к зиме и будущему урожаю. Если упустить момент, деревья и кустарники не успеют восстановиться, что приведёт к загущению кроны и скромным плодам в следующем году.

Яблони и груши

Главное внимание в августе — "волчкам". Эти длинные побеги растут строго вверх, отнимают у дерева силы и редко дают плоды. Их стоит срезать у основания — крона раскроется, а яблоки и груши будут лучше наливаться и вызревать.

Косточковые: вишни, сливы, абрикосы

Эти деревья легче всего обрезать летом — раны быстро затягиваются, риск болезней минимален.

Вишня: уберите старые и загнившие ветви, а также побеги, растущие внутрь.

Слива: укорачивайте длинные побеги и пересекающиеся ветви, чтобы сохранить форму и облегчить сбор плодов.

Абрикосы и персики: сразу после урожая укоротите побеги с будущими цветочными почками — это обеспечит больше плодов и снизит риск заболеваний.

Ягодные кустарники

Август идеально подходит для омоложения.

Смородина и крыжовник: удалите старые побеги у самой земли, оставив только крепкие молодые ветки.

Малина: сразу после сбора срежьте отплодоносившие стебли. Молодые побеги оставьте свободными.

Ежевика: укоротите боковые побеги до 1-2 листьев и закрепите новые ветви.

Клубника

После сбора выглядит уставшей, но август даёт шанс на обновление. Срежьте старые листья и усики, внесите удобрения и полейте — именно сейчас закладываются будущие цветочные почки.

Лаванда

Единственная трава, которой в августе нужна формирующая обрезка. После цветения удалите все цветоносы, а чтобы куст не огрубел — подрежьте побеги, но не больше чем на треть длины.

Важный штрих

Используйте только острые и чистые инструменты. Никогда не обрезайте под дождём — это повышает риск инфекций.

Уточнения

