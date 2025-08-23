Август превращает сад в театр — одна стрижка решает судьбу урожая

Август — последний шанс помочь саду подготовиться к зиме и будущему урожаю. Если упустить момент, деревья и кустарники не успеют восстановиться, что приведёт к загущению кроны и скромным плодам в следующем году.
Главное внимание в августе — "волчкам". Эти длинные побеги растут строго вверх, отнимают у дерева силы и редко дают плоды. Их стоит срезать у основания — крона раскроется, а яблоки и груши будут лучше наливаться и вызревать.
Эти деревья легче всего обрезать летом — раны быстро затягиваются, риск болезней минимален.
Август идеально подходит для омоложения.
После сбора выглядит уставшей, но август даёт шанс на обновление. Срежьте старые листья и усики, внесите удобрения и полейте — именно сейчас закладываются будущие цветочные почки.
Единственная трава, которой в августе нужна формирующая обрезка. После цветения удалите все цветоносы, а чтобы куст не огрубел — подрежьте побеги, но не больше чем на треть длины.
Используйте только острые и чистые инструменты. Никогда не обрезайте под дождём — это повышает риск инфекций.
Обрезка растений — частичное или полное удаление частей культурных растений с определённой целью.
