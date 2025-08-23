Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Книгу Симоньян одобрили в церкви, поскольку она может привести людей к вере
Масло уходит после замены из-за уплотнителей и фильтра — автомеханики
Врач-кардиолог Симонова: лицевая слепота или прозопагнозия может привести к социальной изоляции
Anex: спрос на Турцию из Казани и Екатеринбурга осенью вырос
Самые смертоносные животные Австралии: эти существа убивают австралийцев чаще, чем акулы и змеи
Более 300 тонн выловили в Южной Корее: миллионы на борьбу с нашествием медуз
Муж Анны Хилькевич признался, что в их браке именно актриса проявляет большую ревность
Сардины в масле: готовим вкусные блюда
Скошенные сорняки можно применять как компост или зелёное удобрение

Мыши не переносят его запах: специя, который работает лучше ловушек

Лавровый лист помогает защитить дом от грызунов — зоологи
1:23
Садоводство

Оказывается, простое средство, которое есть почти в каждом доме, работает как натуральный барьер. Речь идёт о лавровом листе. Его аромат, богатый эвкалиптолом, раздражает обоняние грызунов и вынуждает их держаться подальше.

лавровый лист
Фото: flickr.com by Consell Comarcal del Baix Empordà, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
лавровый лист

Как применять лавровый лист

  • Размещайте листья (свежие или сушёные) в углах, за мебелью и у щелей.
  • Кладите их у трещин и входных точек.
  • Обновляйте каждые 2-3 недели, чтобы сохранить эффект.
  • Держите подальше от продуктов и мест, доступных детям и животным.

Сушёные листья действуют как ароматическая "стена", создавая барьер против заселения.

Другие натуральные репелленты

Сильные запахи также могут отпугивать грызунов:

  • эфирные масла гвоздики или мяты,
  • уксус,
  • скипидар.

Их лучше наносить на ткань и раскладывать у входов. Но со временем эффект снижается — грызуны привыкают к запаху, поэтому нужно регулярно обновлять средство.

Как снизить риск заражения

  • Поддерживайте чистоту: убирайте остатки пищи и мусор.
  • Заделывайте трещины и отверстия.
  • Создавайте условия для естественных хищников — кошек, сов или ласок.

Такой подход безопасен для семьи и домашних животных, а главное — экологичен.

Уточнения

Лавро́вый лист — листья лавра благородного, использующиеся в кулинарии как пряность.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Учёные нашли в Виктории кости тероподов возрастом более 100 млн лет
Наука и техника
Учёные нашли в Виктории кости тероподов возрастом более 100 млн лет Аудио 
Зоологи: кошка отгрызает усы котятам, чтобы ограничить их передвижение
Домашние животные
Зоологи: кошка отгрызает усы котятам, чтобы ограничить их передвижение Аудио 
Популярное
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят

Баклажаны, которые по вкусу не отличить от грибов: всего 20 минут готовки и один секретный ингредиент — блюдо удивит даже гурманов.

Баклажаны как грибы готовят из 4 овощей, 2–3 яиц, 2 луковиц и 1 бульонного кубика
Зоологи: кошка отгрызает усы котятам, чтобы ограничить их передвижение
Тёмная сторона кошачьего материнства: странный ритуал, который на самом деле спасает жизнь
Спас всю кухню ложкой: история, которая взорвала соцсети и рассердила сантехников
Рекорд, в который не верят даже спортсмены: пенсионер из Дагестана переписал книгу рекордов
Покупка автомобиля с пробегом должна быть вдумчивой и осторожной Сергей Милешкин Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Пять вещей, которые собака воспринимает как предательство: хозяева делают это каждый день
Зеленский перешёл черту: необдуманный выпад вызвал гнев в Китае
Омега-3 без рыбы: 5 альтернатив, которые сделают кожу сияющей и волосы густыми
Омега-3 без рыбы: 5 альтернатив, которые сделают кожу сияющей и волосы густыми
Последние материалы
Кондитер рекомендует: десерт Крем капучино лучше настаивать ночь в холодильнике
Мята помогает отпугивать мух и муравьев — безопасный способ для детей и животных
Лавровый лист помогает защитить дом от грызунов — зоологи
Анализ 10 тысяч отзывов показал предпочтения российских автолюбителей
Лень: друг или враг? Психолог объясняет, как отличить здоровую лень от опасной
6 масел, стимулирующих быстрый рост волос — научно доказано
Анна Заворотнюк впервые появилась на публике после рождения сына
Отсутствие активности у кошек приводит к ожирению, артриту и стрессу
Спрос на туры в Европу у россиян в 2025 году вырос на 30–50% — РСТ
Экспорт перца из Вьетнама вырос на 29% за 7 месяцев 2025 года
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.