Маленький приём садоводов, который делает инжир вечным источником фруктов

Фиговое дерево не только украшает сад своими крупными листьями, но и дарит сладкие плоды, если подойти к уходу с умом. Даже в горшке на террасе или у стены оно может стать символом средиземноморской атмосферы.
На ранних этапах развития обрезка помогает придать кроне веерообразную форму и стимулировать рост плодоносящих ветвей. Достаточно прищипывать каждый второй побег и проводить процедуру в конце зимы — до начала весны, когда ещё нет новых ростков.
Фиговое дерево может достигать 3 метров в высоту и разрастаться до 4 метров в ширину. Если его не контролировать, ухаживать будет сложно. Удаление старой древесины стимулирует появление новых ветвей, а значит — и большего количества плодов.
Важно: основную обрезку проводят только в период покоя. В это время дерево выделяет меньше сока, что снижает риск "кровотечения" и ослабления растения.
Некоторые садоводы используют алюминиевую фольгу, чтобы ускорить созревание инжира. Такой трюк помогает плодам быстрее набрать сладость и сократить время ожидания урожая.
Инжи́р или фи́га, или фи́говое де́рево, или смоко́вница обыкнове́нная, или смо́ква (лат. Fícus cárica), — субтропическое листопадное растение рода Фикус семейства Тутовые. Карийским фикус назван по месту, которое считается родиной инжира — горная область древней Карии, провинции Малой Азии.
