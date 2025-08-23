Маленький приём садоводов, который делает инжир вечным источником фруктов

Обрезка инжира по сезонам: ошибка, которую допускают многие

Садоводство

Фиговое дерево не только украшает сад своими крупными листьями, но и дарит сладкие плоды, если подойти к уходу с умом. Даже в горшке на террасе или у стены оно может стать символом средиземноморской атмосферы.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Инжир

Молодое дерево — формируем основу

На ранних этапах развития обрезка помогает придать кроне веерообразную форму и стимулировать рост плодоносящих ветвей. Достаточно прищипывать каждый второй побег и проводить процедуру в конце зимы — до начала весны, когда ещё нет новых ростков.

Зрелое дерево — контроль размеров и урожайности

Фиговое дерево может достигать 3 метров в высоту и разрастаться до 4 метров в ширину. Если его не контролировать, ухаживать будет сложно. Удаление старой древесины стимулирует появление новых ветвей, а значит — и большего количества плодов.

Три этапа обрезки

Весна — удалите пересекающиеся ветви, оставив 4-6 сильных побегов, равномерно распределённых по стволу. Лето — прищипывайте верхушки, когда на побеге появится пятый лист. Это перенаправит силы дерева от роста к плодам. Осень — снимайте спелый урожай. Плоды готовы тогда, когда стебель слегка сгибается, а у основания появляется капля сладкого сока.

Важно: основную обрезку проводят только в период покоя. В это время дерево выделяет меньше сока, что снижает риск "кровотечения" и ослабления растения.

Маленький секрет садоводов

Некоторые садоводы используют алюминиевую фольгу, чтобы ускорить созревание инжира. Такой трюк помогает плодам быстрее набрать сладость и сократить время ожидания урожая.

Уточнения

Инжи́р или фи́га, или фи́говое де́рево, или смоко́вница обыкнове́нная, или смо́ква (лат. Fícus cárica), — субтропическое листопадное растение рода Фикус семейства Тутовые. Карийским фикус назван по месту, которое считается родиной инжира — горная область древней Карии, провинции Малой Азии.

