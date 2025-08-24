Мелкая и безвкусная: почему ваш картофель мельчает и как его спасти навсегда

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Картофель с годами становится мельче из-за накопления вирусов и болезней
2:24
Садоводство

Многие дачники замечают: картофель, который годами выращивают из собственных клубней, становится всё мельче и менее вкусным. Урожайность падает, клубни теряют форму и здоровье.

Картофель
Фото: unsplash.com by engin akyurt is licensed under Free to use under the Unsplash License
Картофель

В чём причина

Картофель размножается вегетативно — клубнями. Это фактически "клонирование", при котором от материнского клубня к новому растению переходят болезни: вирусы, бактерии, грибки. С каждым годом инфекционная нагрузка возрастает, растение слабеет и тратит силы на борьбу с болезнями вместо формирования крупных клубней.

Кроме того, происходит естественное генетическое вырождение.

Простое решение

Главный секрет восстановления урожая — обновление посадочного материала. Нельзя бесконечно сажать картофель из собственного урожая.

  • Раз в 3-4 года (а при болезнях и раньше) нужно покупать новые семенные клубни.

  • Это должен быть не обычный картофель с рынка, а сертифицированный семенной материал элитных репродукций: супер-суперэлита, суперэлита, элита.

  • Такой картофель выращивается в специализированных хозяйствах, свободен от болезней и обладает высоким потенциалом урожайности.

Как это работает

  • 1-й год после покупки элиты - урожай особенно обильный, клубни крупные и здоровые.

  • 2-й год - урожай сохраняет высокие показатели.

  • 3-й год - начинается снижение продуктивности.

  • 4-й год - заметны признаки вырождения, и семена нужно обновлять снова.

Часть урожая можно оставить для посадки на следующий год — это уже первая репродукция. Но важно не затягивать с обновлением.

Где покупать семена

Лучше всего — в специализированных магазинах, садовых центрах, у проверенных поставщиков или напрямую в семеноводческих хозяйствах. На упаковке всегда указывают репродукцию и сорт.

Выбирайте сорта, районированные для вашего региона — они устойчивее к болезням и погодным условиям.

Не стоит надеяться только на удобрения или "чудо-препараты". Настоящая основа урожая картофеля — это качественный посадочный материал. Обновление семян раз в несколько лет вернёт на грядки крупные, вкусные и здоровые клубни.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
