Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Три приёма, которые скрывают нависшие веки
Эксперты указали, что проверить в мебели и бытовой технике при аренде квартиры
Садоводы рекомендуют хранить семена в сухом месте для сохранения качества
Бразилия: туриста задержали после того, как он оставил щенка на парковке аэропорта
Лолита Милявская вспомнила, как самостоятельно разгружала стройматериалы
Что есть при варикозе: чистая вода, продукты с витамином C и рутином укрепят вены
Индийский дизель на Украине: поставки выросли в 5 раз
Евгений Сандов создал бодибилдинг и провёл первый турнир в 1901 году
Недостаток кислорода и стресс делают банку опасной для золотой рыбки

Вы делаете это каждую весну — и зря: привычка, которая губит землю и снижает урожай

Перекопка разрушает структуру почвы и губит микроорганизмы
1:53
Садоводство

Кажется, что для хорошего урожая землю нужно обязательно перекапывать весной и осенью. Но на самом деле именно привычная перекопка лопатой часто наносит почве больше вреда, чем пользы.

Вялое растение на грядке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Вялое растение на грядке

Невидимый мир под ногами

В каждом квадратном метре земли кипит жизнь: миллиарды бактерий, грибки, дождевые черви, насекомые. Они создают структуру почвы, делают её рыхлой, насыщенной воздухом и питательными веществами.

У каждого обитателя свой уровень: одни живут ближе к поверхности, другие глубже. Но при перекопке всё перемешивается.

  • Верхний слой, богатый органикой, оказывается погребён.

  • Глубинная земля, бедная кислородом, поднимается на поверхность.

  • Микроорганизмы гибнут от солнца и пересыхания.

  • Черви теряют свои ходы и источники пищи.

В результате почва утрачивает структуру, становится плотной и плохо пропускает воду и воздух. После дождя образуется корка, в жару — трещины. Корням растений трудно расти и дышать.

Альтернатива перекопке

Вместо того чтобы "переворачивать" землю, её лучше укрывать и подпитывать:

  • Осенью оставляйте на грядках слой органики: компост, перегной, листья, траву.

  • Весной разравнивайте поверхность не лопатой, а плоскорезом или вилами, лишь слегка взрыхляя верхние 5-7 см.

  • Сидераты и мульча сохранят влагу, защитят микроорганизмы и накормят червей.

Результат через пару сезонов

Почва станет более мягкой, дышащей и удерживающей влагу. Сорняков будет меньше, а урожайность выше. Попробуйте отказаться от лопаты хотя бы на одной грядке — и сравните результат.

Уточнения

Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.

Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Тёмноплодные томаты можно вырастить на обычной грядке без особого ухода
Садоводство, цветоводство
Тёмноплодные томаты можно вырастить на обычной грядке без особого ухода Аудио 
Мужчина использовал ложку вместо вантуза и прочистил раковину
Недвижимость
Мужчина использовал ложку вместо вантуза и прочистил раковину Аудио 
Учёные ТУСУР получили патент на первый российский генный принтер
Наука и техника
Учёные ТУСУР получили патент на первый российский генный принтер Аудио 
Популярное
Итальянцы делают это на зиму, а мы всё ещё едим банальные соленья: идеальная зукуска за пол часа

Помидоры по-итальянски: простой способ заготовить томаты с базиликом и пряностями, которые зимой станут лучшей закуской к мясу и овощам.

Закуска по-итальянски на зиму: рецепт маринованных томатов с базиликом
Поплавская: певец Евдокимов ненавидел Россию, но любил российские рубли
Прощание без прикрас: Яна Поплавская раскрыла правду об отношении певца Евдокимова к России
Лес возвращается, а земля мстит: восстановление природы обернулось кислотной ловушкой
Эта подкормка осенью решает судьбу роз в морозы: минимум усилий — максимум эффекта
Покупка автомобиля с пробегом должна быть вдумчивой и осторожной Сергей Милешкин Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Хрупкая монополия в биотехнологиях рухнула: у России появился собственный путь к синтезу генов
Один жест, который говорит о любви больше, чем тысячи мурлыканий: как кошка показывает полное доверие
Радиошумы из космоса становятся громче: человечество готовится услышать чужие цивилизации
Радиошумы из космоса становятся громче: человечество готовится услышать чужие цивилизации
Последние материалы
Бразилия: туриста задержали после того, как он оставил щенка на парковке аэропорта
Лолита Милявская вспомнила, как самостоятельно разгружала стройматериалы
Что есть при варикозе: чистая вода, продукты с витамином C и рутином укрепят вены
Индийский дизель на Украине: поставки выросли в 5 раз
Евгений Сандов создал бодибилдинг и провёл первый турнир в 1901 году
Недостаток кислорода и стресс делают банку опасной для золотой рыбки
Причины появления чёрного налёта на свечах зажигания — объяснение специалистов
Физики впервые за 30 лет зафиксировали редкий тип радиоактивного распада
Размножение розмарина в домашних условиях через черенки и воду
Смесь перекиси и моющего средства очищает дом без лишней химии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.