Вы делаете это каждую весну — и зря: привычка, которая губит землю и снижает урожай

Кажется, что для хорошего урожая землю нужно обязательно перекапывать весной и осенью. Но на самом деле именно привычная перекопка лопатой часто наносит почве больше вреда, чем пользы.
В каждом квадратном метре земли кипит жизнь: миллиарды бактерий, грибки, дождевые черви, насекомые. Они создают структуру почвы, делают её рыхлой, насыщенной воздухом и питательными веществами.
У каждого обитателя свой уровень: одни живут ближе к поверхности, другие глубже. Но при перекопке всё перемешивается.
Верхний слой, богатый органикой, оказывается погребён.
Глубинная земля, бедная кислородом, поднимается на поверхность.
Микроорганизмы гибнут от солнца и пересыхания.
Черви теряют свои ходы и источники пищи.
В результате почва утрачивает структуру, становится плотной и плохо пропускает воду и воздух. После дождя образуется корка, в жару — трещины. Корням растений трудно расти и дышать.
Вместо того чтобы "переворачивать" землю, её лучше укрывать и подпитывать:
Осенью оставляйте на грядках слой органики: компост, перегной, листья, траву.
Весной разравнивайте поверхность не лопатой, а плоскорезом или вилами, лишь слегка взрыхляя верхние 5-7 см.
Сидераты и мульча сохранят влагу, защитят микроорганизмы и накормят червей.
Почва станет более мягкой, дышащей и удерживающей влагу. Сорняков будет меньше, а урожайность выше. Попробуйте отказаться от лопаты хотя бы на одной грядке — и сравните результат.
