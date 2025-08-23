Эта подкормка осенью решает судьбу роз в морозы: минимум усилий — максимум эффекта

Подготовка роз к зиме без укрытия: агротехника и сорта

Подготовка роз к зиме традиционно ассоциируется с возведением укрытий, но существует способ обойтись без этого. Секрет в грамотной агротехнике в течение сезона и выборе подходящих сортов.

Основа подготовки — весь сезон

Главный шаг начинается задолго до холодов: розы нужно сажать в правильном месте — солнечном, сухом, без застоя воды. Сильное, здоровое растение всегда лучше переносит морозы, пишет корреспондент Белновости.

Подкормка осенью

Осенью важно исключить азотные удобрения. Вместо них розам дают фосфор и калий, которые помогают вызревать древесине и делают побеги более морозостойкими.

Минимальная обрезка

Сильной осенней обрезки делать не нужно. Достаточно санитарной: убрать невызревшие, сломанные или больные ветви. Основную формирующую обрезку оставляют на весну, чтобы не стимулировать лишний рост.

Окучивание и защита корней

Корневую зону обязательно подсыпают сухой землей, компостом или перегноем на высоту 20–30 см. Это защищает прививку и корни даже при малоснежных зимах.

Поверх окученного куста хорошо уложить слой лапника. Он не только задерживает снег, создавая естественное утепление, но и защищает кусты от солнечных ожогов в конце зимы.

Подходящие сорта

Такой метод особенно подходит для зимостойких сортов: парковых, некоторых шрабов и гибридов розы ругозы. А вот чайно-гибридные сорта всё же нуждаются в полноценном укрытии.

Экономия времени и сил

Этот способ позволяет садоводу не тратить осенью лишние силы. Главное — поддерживать естественную устойчивость растения в течение сезона и надежно укрыть корневую шейку.

Важные мелочи

С августа прекращают рыхление почвы и срезку цветов — побеги начинают готовиться к зимнему покою.

Полив постепенно сокращают, особенно в дождливую осень: лишняя влага мешает вызреванию древесины.

В суровых регионах лапник можно дополнить слоем сухого дубового листа. Он создает воздушную прослойку и не слеживается.

Весной, как только сойдет снег, лапник и часть мульчи убирают, чтобы корни не выпрели при потеплении.

Уточнения

