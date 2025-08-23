Эта подкормка осенью решает судьбу роз в морозы: минимум усилий — максимум эффекта

Подготовка роз к зиме традиционно ассоциируется с возведением укрытий, но существует способ обойтись без этого. Секрет в грамотной агротехнике в течение сезона и выборе подходящих сортов.
Главный шаг начинается задолго до холодов: розы нужно сажать в правильном месте — солнечном, сухом, без застоя воды. Сильное, здоровое растение всегда лучше переносит морозы, пишет корреспондент Белновости.
Осенью важно исключить азотные удобрения. Вместо них розам дают фосфор и калий, которые помогают вызревать древесине и делают побеги более морозостойкими.
Сильной осенней обрезки делать не нужно. Достаточно санитарной: убрать невызревшие, сломанные или больные ветви. Основную формирующую обрезку оставляют на весну, чтобы не стимулировать лишний рост.
Корневую зону обязательно подсыпают сухой землей, компостом или перегноем на высоту 20–30 см. Это защищает прививку и корни даже при малоснежных зимах.
Поверх окученного куста хорошо уложить слой лапника. Он не только задерживает снег, создавая естественное утепление, но и защищает кусты от солнечных ожогов в конце зимы.
Такой метод особенно подходит для зимостойких сортов: парковых, некоторых шрабов и гибридов розы ругозы. А вот чайно-гибридные сорта всё же нуждаются в полноценном укрытии.
Этот способ позволяет садоводу не тратить осенью лишние силы. Главное — поддерживать естественную устойчивость растения в течение сезона и надежно укрыть корневую шейку.
