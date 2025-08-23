Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперт посоветовал Наталье Подольской строить карьеру отдельно от Владимира Преснякова
Собаку рекомендуют отучать от сна на кровати с помощью поводка
Новый альбом Джастина Бибера Swag чуть не разрушил его брак с Хейли: что произошло
Как безопасно вернуться к тренировкам после долгого перерыва — советы врачей
Роскачество напомнило о штрафах за неправильное обустройство скважин на даче
Экспедиция Шахмардана Амирова исследовала архитектуру шумерского поселения в Ираке
Жёсткая вода вызывает налёт в трубах и ускоряет износ нагревателей
Регулярные вставания снижают нагрузку на сосуды у женщин после менопаузы — учёные США
Новый метод поиска пятой силы природы: физики изучают аномалии в атомных спектрах

Эта подкормка осенью решает судьбу роз в морозы: минимум усилий — максимум эффекта

Подготовка роз к зиме без укрытия: агротехника и сорта
2:30
Садоводство

Подготовка роз к зиме традиционно ассоциируется с возведением укрытий, но существует способ обойтись без этого. Секрет в грамотной агротехнике в течение сезона и выборе подходящих сортов.

Розы зимой
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Розы зимой

Основа подготовки — весь сезон

Главный шаг начинается задолго до холодов: розы нужно сажать в правильном месте — солнечном, сухом, без застоя воды. Сильное, здоровое растение всегда лучше переносит морозы, пишет корреспондент Белновости.

Подкормка осенью

Осенью важно исключить азотные удобрения. Вместо них розам дают фосфор и калий, которые помогают вызревать древесине и делают побеги более морозостойкими.

Минимальная обрезка

Сильной осенней обрезки делать не нужно. Достаточно санитарной: убрать невызревшие, сломанные или больные ветви. Основную формирующую обрезку оставляют на весну, чтобы не стимулировать лишний рост.

Окучивание и защита корней

Корневую зону обязательно подсыпают сухой землей, компостом или перегноем на высоту 20–30 см. Это защищает прививку и корни даже при малоснежных зимах.

Поверх окученного куста хорошо уложить слой лапника. Он не только задерживает снег, создавая естественное утепление, но и защищает кусты от солнечных ожогов в конце зимы.

Подходящие сорта

Такой метод особенно подходит для зимостойких сортов: парковых, некоторых шрабов и гибридов розы ругозы. А вот чайно-гибридные сорта всё же нуждаются в полноценном укрытии.

Экономия времени и сил

Этот способ позволяет садоводу не тратить осенью лишние силы. Главное — поддерживать естественную устойчивость растения в течение сезона и надежно укрыть корневую шейку.

Важные мелочи

  • С августа прекращают рыхление почвы и срезку цветов — побеги начинают готовиться к зимнему покою.
  • Полив постепенно сокращают, особенно в дождливую осень: лишняя влага мешает вызреванию древесины.
  • В суровых регионах лапник можно дополнить слоем сухого дубового листа. Он создает воздушную прослойку и не слеживается.
  • Весной, как только сойдет снег, лапник и часть мульчи убирают, чтобы корни не выпрели при потеплении.

Уточнения

Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
NASA обнаружило крупнейшее скопление воды во Вселенной
Наука и техника
NASA обнаружило крупнейшее скопление воды во Вселенной Аудио 
69-летний Багама Айгубов из Дагестана установил мировой рекорд сбросив 11 кг
Новости спорта
69-летний Багама Айгубов из Дагестана установил мировой рекорд сбросив 11 кг Аудио 
Подтягивание одно из самых эффективных упражнений для спины и рук
Новости спорта
Подтягивание одно из самых эффективных упражнений для спины и рук Аудио 
Популярное
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят

Баклажаны, которые по вкусу не отличить от грибов: всего 20 минут готовки и один секретный ингредиент — блюдо удивит даже гурманов.

Баклажаны как грибы готовят из 4 овощей, 2–3 яиц, 2 луковиц и 1 бульонного кубика
Мужчина использовал ложку вместо вантуза и прочистил раковину
Спас всю кухню ложкой: история, которая взорвала соцсети и рассердила сантехников
Зеленский перешёл черту: необдуманный выпад вызвал гнев в Китае
Тёмная сторона кошачьего материнства: странный ритуал, который на самом деле спасает жизнь
Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Народная хреновина становится оружием против скучной еды: простая смесь удивляет стол
Пять вещей, которые собака воспринимает как предательство: хозяева делают это каждый день
Рекорд, в который не верят даже спортсмены: пенсионер из Дагестана переписал книгу рекордов
Рекорд, в который не верят даже спортсмены: пенсионер из Дагестана переписал книгу рекордов
Последние материалы
Эксперт посоветовал Наталье Подольской строить карьеру отдельно от Владимира Преснякова
Собаку рекомендуют отучать от сна на кровати с помощью поводка
Новый альбом Джастина Бибера Swag чуть не разрушил его брак с Хейли: что произошло
Как безопасно вернуться к тренировкам после долгого перерыва — советы врачей
Роскачество напомнило о штрафах за неправильное обустройство скважин на даче
Подготовка роз к зиме без укрытия: агротехника и сорта
Экспедиция Шахмардана Амирова исследовала архитектуру шумерского поселения в Ираке
Жёсткая вода вызывает налёт в трубах и ускоряет износ нагревателей
Регулярные вставания снижают нагрузку на сосуды у женщин после менопаузы — учёные США
Новый метод поиска пятой силы природы: физики изучают аномалии в атомных спектрах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.