Осенняя лотерея на грядке: одни собирают ведро, а другие ничего — секрет посадки чеснока

Посадка чеснока осенью в средней полосе России для хорошей зимовки
2:18
Садоводство

Осенняя посадка чеснока – верный способ получить ранний и богатый урожай следующим летом. Главное – правильно выбрать момент и соблюсти простые правила.

Чеснок
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чеснок

Ключевое правило такое: зубки должны успеть укорениться до наступления морозов, но при этом не должны пойти в рост.

Оптимальное время наступает, когда почва остывает до +10...+12°С – обычно это за 3–4 недели до устойчивых заморозков.

Для средней полосы России лучшим сроком чаще всего становится вторая половина октября. Если посадить раньше, есть риск, что появится зеленое перо, которое зимой вымерзнет.

Подготовка места и почвы

Выбирайте солнечный участок с рыхлой, хорошо дренированной почвой. В низинах и на заболоченных грядках чеснок часто выпревает или загнивает.

Не сажайте его после лука, картофеля или томатов – у этих культур общие болезни. Хорошими предшественниками будут бобовые, тыквенные, зелень или сидераты.

Глубина и схема посадки

  • Зубки сажают на глубину 5–8 см (от донца до поверхности земли).
  • Бульбочки заглубляют меньше – всего на 2–3 см.

Слишком мелкая посадка грозит вымерзанием, а слишком глубокая задерживает появление всходов.

Расстояние:

  • между зубками – 10–15 см,
  • между рядами – 20–25 см.

Важно: чем крупнее зубок, тем больше шансов вырастить мощное растение и получить крупную головку.

Защита посадок

После посадки грядку полезно замульчировать торфом, перегноем или компостом слоем 3–5 см. Это защитит чеснок от перепадов температуры и пересыхания.

В малоснежные зимы дополнительно укройте грядку лапником или агроволокном. Весной укрытие снимают сразу после схода снега.

Правильно посаженный осенью чеснок – это залог урожая крупных, ароматных головок летом. Достаточно лишь уделить внимание срокам посадки и условиям, и результат не заставит себя ждать.

Уточнения

Чесно́к — многолетнее травянистое растение.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
