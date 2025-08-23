Картофель может не дожить до зимы: один забытый этап лишает урожай шансов

Лечебный период картофеля в сентябре: агрономы назвали условия хранения урожая

Сентябрьский урожай картофеля — только начало работы. Чтобы клубни дожили до весны крепкими и здоровыми, мало просто убрать их с грядки и спустить в погреб. Важен лечебный период или дозаривание. Эти 2–3 недели после уборки решают, насколько хорошо картофель сохранится зимой.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Свежевыкопанный картофель на земле

Зачем нужен дозревший картофель

В это время клубни затягивают мелкие повреждения, а кожица становится плотной и грубой. Такой «щит» защищает от гнили и потери влаги.

Условия для правильного дозаривания

Картофель нужно держать в темном, проветриваемом помещении при +13°С…+18°С и влажности 90–95%. Именно такие условия формируют прочный пробковый слой и запускают внутренние процессы: часть крахмала превращается в сахар, улучшая вкус клубней.

Что нельзя делать с картофелем

Никогда не мойте картошку перед хранением. Вода разрушает защитный слой и открывает путь микроорганизмам.

Перебор и подготовка к хранению

Перед закладкой урожая в погреб или подвал нужно перебрать клубни. Отбраковывают все больные, поврежденные, позеленевшие и слишком мелкие.

Как подготовить хранилище

Погреб или подвал должны быть чистыми, продезинфицированными, сухими и охлажденными. Оптимальные условия: +2°С…+4°С и влажность 85–90%.

Где и как лучше хранить картофель

Картофель удобно держать в деревянных или пластиковых ящиках с вентиляционными щелями, поставленных на поддоны. Засыпать клубни на пол или держать их в плотных мешках нельзя.

Маленькие хитрости

Некоторые кладут в ящики несколько яблок — они помогают сдерживать прорастание. Но главное — регулярно проверять запасы и вовремя убирать подпорченные клубни.

Соблюдение лечебного периода в сентябре — простое, но решающее условие. Оно помогает сохранить урожай здоровым и крепким до самой весны.

