Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Анджелина Джоли хочет уехать из США, когда её младшим детям исполнится 18 лет
Диетолог Жаровская: дыня помогает при отёках и проблемах ЖКТ
За самовольное остекление балкона россиянам грозит штраф до 50 тысяч рублей
Сумки, обувь и аксессуары могут изменить настроение образа с белой футболкой
Потеря веса у собаки может быть связана с паразитами, диабетом или раком
Как приготовить насыпной яблочный пирог из трёх стаканов и 10 яблок
Дизайнеры назвали шесть цветов, которые делают интерьер уютным
Посадка чеснока осенью в средней полосе России для хорошей зимовки
Новый подход в косметологии: жир помогает против морщин, сухости и потери объёма

Картофель может не дожить до зимы: один забытый этап лишает урожай шансов

Лечебный период картофеля в сентябре: агрономы назвали условия хранения урожая
2:14
Садоводство

Сентябрьский урожай картофеля — только начало работы. Чтобы клубни дожили до весны крепкими и здоровыми, мало просто убрать их с грядки и спустить в погреб. Важен лечебный период или дозаривание. Эти 2–3 недели после уборки решают, насколько хорошо картофель сохранится зимой.

Свежевыкопанный картофель на земле
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Свежевыкопанный картофель на земле

Зачем нужен дозревший картофель

В это время клубни затягивают мелкие повреждения, а кожица становится плотной и грубой. Такой «щит» защищает от гнили и потери влаги.

Условия для правильного дозаривания

Картофель нужно держать в темном, проветриваемом помещении при +13°С…+18°С и влажности 90–95%. Именно такие условия формируют прочный пробковый слой и запускают внутренние процессы: часть крахмала превращается в сахар, улучшая вкус клубней.

Что нельзя делать с картофелем

Никогда не мойте картошку перед хранением. Вода разрушает защитный слой и открывает путь микроорганизмам.

Перебор и подготовка к хранению

Перед закладкой урожая в погреб или подвал нужно перебрать клубни. Отбраковывают все больные, поврежденные, позеленевшие и слишком мелкие.

Как подготовить хранилище

Погреб или подвал должны быть чистыми, продезинфицированными, сухими и охлажденными. Оптимальные условия: +2°С…+4°С и влажность 85–90%.

Где и как лучше хранить картофель

Картофель удобно держать в деревянных или пластиковых ящиках с вентиляционными щелями, поставленных на поддоны. Засыпать клубни на пол или держать их в плотных мешках нельзя.

Маленькие хитрости

Некоторые кладут в ящики несколько яблок — они помогают сдерживать прорастание. Но главное — регулярно проверять запасы и вовремя убирать подпорченные клубни.

Соблюдение лечебного периода в сентябре — простое, но решающее условие. Оно помогает сохранить урожай здоровым и крепким до самой весны.

Уточнения

Карто́фель — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Баклажаны как грибы готовят из 4 овощей, 2–3 яиц, 2 луковиц и 1 бульонного кубика
Еда и рецепты
Баклажаны как грибы готовят из 4 овощей, 2–3 яиц, 2 луковиц и 1 бульонного кубика Аудио 
Тренер перечислил 3 упражнения стоя, которые ускоряют метаболизм и сжигают жир
Новости спорта
Тренер перечислил 3 упражнения стоя, которые ускоряют метаболизм и сжигают жир Аудио 
Учёные нашли в Виктории кости тероподов возрастом более 100 млн лет
Наука и техника
Учёные нашли в Виктории кости тероподов возрастом более 100 млн лет Аудио 
Популярное
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят

Баклажаны, которые по вкусу не отличить от грибов: всего 20 минут готовки и один секретный ингредиент — блюдо удивит даже гурманов.

Баклажаны как грибы готовят из 4 овощей, 2–3 яиц, 2 луковиц и 1 бульонного кубика
Мужчина использовал ложку вместо вантуза и прочистил раковину
Спас всю кухню ложкой: история, которая взорвала соцсети и рассердила сантехников
Зеленский перешёл черту: необдуманный выпад вызвал гнев в Китае
Тёмная сторона кошачьего материнства: странный ритуал, который на самом деле спасает жизнь
Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Народная хреновина становится оружием против скучной еды: простая смесь удивляет стол
Пять вещей, которые собака воспринимает как предательство: хозяева делают это каждый день
Вакуумная ловушка: как российская трехтонная бомба переписала правила игры
Вакуумная ловушка: как российская трехтонная бомба переписала правила игры
Последние материалы
Кушанашвили обвинил Татьяну Буланову в непрофессионализме
Французский актёр Сами Насери снялся в рекламе в Дагестане
Лечебный период картофеля в сентябре: агрономы назвали условия хранения урожая
Лимон и ментол отпугивают кошек от столов и другой мебели
Туризм приносит проблемы: 10-кратное увеличение загрязнения в Антарктике
На перевале Дятлова и Медведицкой гряде зафиксированы новые случаи пропажи людей
Секрет быстрого набора мышечной массы — сывороточный протеин
Средняя пенсия федеральных госслужащих в России достигла 36,2 тысячи рублей
Повар советует: обработка рук мукой или водой решает проблему липкого теста
Дизайнеры назвали простые способы обновить кухню за выходные
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.