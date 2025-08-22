Красота весной рождается в сентябре: почему именно сейчас лучшее время для посадки

Высаживайте тюльпаны в сентябре — успеют укорениться до морозов

Сентябрь — время, когда садоводы закладывают основу весеннего цветника. Именно в это время сажают тюльпаны, нарциссы, лилии и другие луковичные. Но чтобы весной клумба превратилась в пышный ковер, важно правильно подготовить посадочный материал и выбрать место.

Как подготовить луковицы

После выкопки летом луковицы должны отлежаться в прохладном месте. Это запускает естественный "период покоя", который поможет им без стресса укорениться в земле.

При выборе посадочного материала обращают внимание на такие признаки:

луковицы сухие, без постороннего запаха;

повреждения минимальные — их можно подрезать и обработать зелёнкой;

заражённые экземпляры использовать нельзя, иначе можно погубить весь цветник.

Где сажать

Главный враг луковичных — лишняя влага. Поэтому:

не сажайте в низинах, где скапливается талая вода;

избегайте мест с близким залеганием грунтовых вод;

выбирайте солнечные участки.

Хитрость: осенью луковицы можно высаживать под деревьями — они успеют зацвести до распускания листвы.

Требования к почве

Глинистую землю облегчите песком.

Кислую почву известкуйте или добавьте доломитовую муку.

Бедные участки обязательно подкормите органикой.

Если почва тяжёлая, сделайте дренаж: на дно ямки уложите крупный речной песок или щебень. Это защитит луковицы от гниения.

Сроки посадки по видам

Нарциссы - конец августа — начало сентября.

Тюльпаны - начало сентября.

Лилии - сентябрь.

Гиацинты - только с октября.

Крокусы, сциллы и мелколуковичные - конец августа — начало сентября.

Условия для укоренения

Чтобы луковицы не ушли в рост до морозов, а именно укоренились, нужны:

влажная, но не переувлажнённая почва;

температура около +10 °C;

достаточное питание в грунте.

Если зелёные ростки появились раньше времени, их накрывают до первых морозов, чтобы растения не ослабли.

Уточнения

