Красота весной рождается в сентябре: почему именно сейчас лучшее время для посадки

Высаживайте тюльпаны в сентябре — успеют укорениться до морозов
2:12
Садоводство

Сентябрь — время, когда садоводы закладывают основу весеннего цветника. Именно в это время сажают тюльпаны, нарциссы, лилии и другие луковичные. Но чтобы весной клумба превратилась в пышный ковер, важно правильно подготовить посадочный материал и выбрать место.

Луковицы растений
Фото: commons.wikimedia.org by 4028mdk09, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Луковицы растений

Как подготовить луковицы

После выкопки летом луковицы должны отлежаться в прохладном месте. Это запускает естественный "период покоя", который поможет им без стресса укорениться в земле.

При выборе посадочного материала обращают внимание на такие признаки:

  • луковицы сухие, без постороннего запаха;

  • повреждения минимальные — их можно подрезать и обработать зелёнкой;

  • заражённые экземпляры использовать нельзя, иначе можно погубить весь цветник.

Где сажать

Главный враг луковичных — лишняя влага. Поэтому:

  • не сажайте в низинах, где скапливается талая вода;

  • избегайте мест с близким залеганием грунтовых вод;

  • выбирайте солнечные участки.

Хитрость: осенью луковицы можно высаживать под деревьями — они успеют зацвести до распускания листвы.

Требования к почве

  • Глинистую землю облегчите песком.

  • Кислую почву известкуйте или добавьте доломитовую муку.

  • Бедные участки обязательно подкормите органикой.

Если почва тяжёлая, сделайте дренаж: на дно ямки уложите крупный речной песок или щебень. Это защитит луковицы от гниения.

Сроки посадки по видам

  • Нарциссы - конец августа — начало сентября.

  • Тюльпаны - начало сентября.

  • Лилии - сентябрь.

  • Гиацинты - только с октября.

  • Крокусы, сциллы и мелколуковичные - конец августа — начало сентября.

Условия для укоренения

Чтобы луковицы не ушли в рост до морозов, а именно укоренились, нужны:

  • влажная, но не переувлажнённая почва;

  • температура около +10 °C;

  • достаточное питание в грунте.

Если зелёные ростки появились раньше времени, их накрывают до первых морозов, чтобы растения не ослабли.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
