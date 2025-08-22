Тайна чистой золы: когда удобрение становится ядом для растений

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Садоводство

Древесная зола — это не просто отход после печи или костра. Осенью она превращается в ценное удобрение, которое помогает подготовить растения к зиме и будущему урожаю. Но важно знать, куда и сколько её вносить, иначе ценная подкормка уйдёт впустую.

Лопата в почве
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Лопата в почве

Чем полезна зола

В составе золы находятся десятки элементов, необходимых растениям:

  • калий (до 40 % в растительной и до 30 % в древесной);

  • фосфор (особенно много в хвойной золе);

  • кальций, магний, марганец, медь, бор, молибден и другие микроэлементы.

Главное преимущество золы — в её натуральности: здесь нет хлора и других примесей, которые нередко встречаются в покупных удобрениях. Вещества легко усваиваются растениями и не накапливаются в почве.

Как правильно вносить

Сначала нужно определить тип почвы.

  • На плодородной земле достаточно 300-400 г на квадратный метр.

  • На бедной или истощённой почве норму можно увеличить до 1 кг.

  • Лёгкие почвы удобряют золой весной, иначе питательные вещества вымоются вместе со снегом.

  • На суглинках и тяжёлых землях золу лучше вносить осенью под перекопку.

Дополнительные свойства

  • обеззараживает грунт, уничтожая личинки вредителей;

  • снижает кислотность почвы;

  • защищает растения от грибковых заболеваний;

  • ускоряет созревание и улучшает вкус овощей и фруктов.

Кому зола нужна особенно

Осенью подкормку получают:

  • виноград — полив раствором (1:10) после сбора урожая;

  • клубника — посыпка сухой золой между кустами;

  • малина и ягодные кустарники — полив раствором, как у винограда;

  • огурцы, томаты, тыква, капуста — раствор 1:1;

  • слива и вишня — раз в три года по 100 г золы в ямку у основания дерева.

Важно помнить: зола должна быть чистой. Если в неё попали остатки пластика, краски или бытового мусора, использовать её категорически нельзя.

Уточнения

Зола́ — несгорающий остаток, образующийся из минеральных примесей топлива при полном его сгорании.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
