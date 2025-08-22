Тайна чистой золы: когда удобрение становится ядом для растений

Древесная зола — это не просто отход после печи или костра. Осенью она превращается в ценное удобрение, которое помогает подготовить растения к зиме и будущему урожаю. Но важно знать, куда и сколько её вносить, иначе ценная подкормка уйдёт впустую.
В составе золы находятся десятки элементов, необходимых растениям:
калий (до 40 % в растительной и до 30 % в древесной);
фосфор (особенно много в хвойной золе);
кальций, магний, марганец, медь, бор, молибден и другие микроэлементы.
Главное преимущество золы — в её натуральности: здесь нет хлора и других примесей, которые нередко встречаются в покупных удобрениях. Вещества легко усваиваются растениями и не накапливаются в почве.
Сначала нужно определить тип почвы.
На плодородной земле достаточно 300-400 г на квадратный метр.
На бедной или истощённой почве норму можно увеличить до 1 кг.
Лёгкие почвы удобряют золой весной, иначе питательные вещества вымоются вместе со снегом.
На суглинках и тяжёлых землях золу лучше вносить осенью под перекопку.
обеззараживает грунт, уничтожая личинки вредителей;
снижает кислотность почвы;
защищает растения от грибковых заболеваний;
ускоряет созревание и улучшает вкус овощей и фруктов.
Осенью подкормку получают:
виноград — полив раствором (1:10) после сбора урожая;
клубника — посыпка сухой золой между кустами;
малина и ягодные кустарники — полив раствором, как у винограда;
огурцы, томаты, тыква, капуста — раствор 1:1;
слива и вишня — раз в три года по 100 г золы в ямку у основания дерева.
Важно помнить: зола должна быть чистой. Если в неё попали остатки пластика, краски или бытового мусора, использовать её категорически нельзя.
Зола́ — несгорающий остаток, образующийся из минеральных примесей топлива при полном его сгорании.
Баклажаны, которые по вкусу не отличить от грибов: всего 20 минут готовки и один секретный ингредиент — блюдо удивит даже гурманов.