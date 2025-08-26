Лысый фикус — кошмар для цветовода: ошибки, которые убивают растение

Фикус Бенджамина — одно из самых популярных комнатных растений. Он символизирует гармонию и достаток, а ещё украшает интерьер своей густой зелёной кроной. Но в зимний период у многих хозяев возникает проблема — листья начинают опадать, и пышный куст превращается в "лысый" ствол. Чтобы этого не произошло, достаточно соблюдать несколько простых правил ухода.
Фикус необходимо обрезать и прищипывать регулярно, иначе крона редеет.
Лучшее время для процедуры — начало весны. Тогда растение активно формирует новые побеги.
Зимой фикус часто страдает от нехватки освещения.
Ставьте его ближе к окну, предпочтительно на южную сторону.
Если естественного света мало, используйте фитолампы.
Главная ошибка — перелив. Фикус лучше переносит кратковременную засуху, чем "болото" в горшке.
Полив осуществляйте только после полного высыхания верхнего слоя почвы.
Зимой достаточно 1 раза в 8-10 дней.
Весной и летом растению необходим азот для роста.
Осенью — калийно-фосфорные смеси для укрепления корней.
Зимой подкормки исключены — растение находится в периоде покоя.
Опытные цветоводы иногда добавляют в воду для полива янтарную кислоту (1 таблетка на 1 литр). Это помогает укрепить иммунитет растения и ускоряет восстановление листвы.
Фи́кус (лат. Ficus — смоковница, фига) — род растений семейства Тутовые (Moraceae), в составе которого образует монотипную трибу Фикусовые (Ficeae).
