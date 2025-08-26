Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Певец Валерий Леонтьев шиканул в Казани, оставив в Татарстане кругленькую сумму
Брюки оживают только с этой обувью: секрет, который скрывали стилисты
Особняк, подаренный на свадьбу дочери купца, стал одним из самых загадочных домов Казани
Секрет стройности раскрыт: вот что скрывает популярная тренировка 12-3-30
Акулы против времени: секреты долголетия древних хищников
Не обманывайтесь яркой упаковкой: лучшие яйца можно узнать по детали, которую почти все игнорируют
Теннисистка нашла занятие повыгоднее, чем спорт: вот как ей удалось заработать $1 млн за 3 месяца
Мах может быть предустановлен в новых гаджетах в России
Режиссёр первых двух фильмов о Гарри Поттере против: Коламбус о сериале HBO

Лысый фикус — кошмар для цветовода: ошибки, которые убивают растение

Поливайте фикус раз в 8–10 дней зимой, чтобы избежать гниения корней
1:39
Садоводство

Фикус Бенджамина — одно из самых популярных комнатных растений. Он символизирует гармонию и достаток, а ещё украшает интерьер своей густой зелёной кроной. Но в зимний период у многих хозяев возникает проблема — листья начинают опадать, и пышный куст превращается в "лысый" ствол. Чтобы этого не произошло, достаточно соблюдать несколько простых правил ухода.

Фикус
Фото: starrenvironmental.com by Forest & Kim Starr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Фикус

Правильная обрезка

  • Фикус необходимо обрезать и прищипывать регулярно, иначе крона редеет.

  • Лучшее время для процедуры — начало весны. Тогда растение активно формирует новые побеги.

Достаток света

  • Зимой фикус часто страдает от нехватки освещения.

  • Ставьте его ближе к окну, предпочтительно на южную сторону.

  • Если естественного света мало, используйте фитолампы.

Контроль влажности

  • Главная ошибка — перелив. Фикус лучше переносит кратковременную засуху, чем "болото" в горшке.

  • Полив осуществляйте только после полного высыхания верхнего слоя почвы.

  • Зимой достаточно 1 раза в 8-10 дней.

Подкормки

  • Весной и летом растению необходим азот для роста.

  • Осенью — калийно-фосфорные смеси для укрепления корней.

  • Зимой подкормки исключены — растение находится в периоде покоя.

Маленькая хитрость

Опытные цветоводы иногда добавляют в воду для полива янтарную кислоту (1 таблетка на 1 литр). Это помогает укрепить иммунитет растения и ускоряет восстановление листвы.

Уточнения

Фи́кус (лат. Ficus — смоковница, фига) — род растений семейства Тутовые (Moraceae), в составе которого образует монотипную трибу Фикусовые (Ficeae). 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Лиоплевродон — крупнейший морской хищник Юрского периода длиной до 25 метров
Домашние животные
Лиоплевродон — крупнейший морской хищник Юрского периода длиной до 25 метров Аудио 
Немецкая овчарка, акита-ину и колли признаны символами собачьей преданности
Домашние животные
Немецкая овчарка, акита-ину и колли признаны символами собачьей преданности Аудио 
МВД зафиксировало рост афер с разбитыми стёклами на трассах России
Авто
МВД зафиксировало рост афер с разбитыми стёклами на трассах России Аудио 
Популярное
Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот

Джинсы теряют позиции в моде: осень 2025 года готовит новые фавориты гардероба. Узнайте, какие вещи вытеснят привычный деним.

Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот
Учёные ESA обнаружили трёхкилометровый слой льда под экватором Марса
Океан под Марсом открыли спустя 20 лет поисков — но он недосягаем для первых миссий
Остановка, трещина, требование денег: как противостоять афере на дорогах
Зубы длиннее пальцев, тело как многоэтажка: этот монстр глубин, мог прокусить даже автомобиль
Япония пытается сорвать китайский парад Победы. Кому это выгодно? Любовь Степушова Секреты ЗАЗ: как одна модель и два инвестора изменили судьбу производства Сергей Милешкин New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Собаки, которые не знают измены: породы, для которых хозяин — главный смысл жизни
Запад готовит России последний удар: стало известно что задумал Трамп
Сосо Павлиашвили прервал молчание после падения Киркорова: его слова заставляют задуматься
Сосо Павлиашвили прервал молчание после падения Киркорова: его слова заставляют задуматься
Последние материалы
Новый тренд в отношениях среди молодёжи: что такое шрекинг
Оптимисты одинаково смотрят на мир: вот как это объясняет наука
Деревья в стрессе: вот почему осенью листья стали желтеть быстрее обычного
Уйдёт эпоха? Алла Пугачёва может потерять имя
Германия ради Украины отказалась от социалки для своих граждан
Айтишник жестоко отомстил работодателю за сокращение в компании
Судья Рита Лин приняла дело против Tesla и Маска
Как правильно пить чай с мёдом, чтобы он оставался полезным
Лучшие менеджеры Русской Медиагруппы выступили на форуме Территория будущего. Москва 2030
Секрет, о котором молчит индустрия: ресницы утолщаются не от бренда, а от ритуала
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.