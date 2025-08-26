Лысый фикус — кошмар для цветовода: ошибки, которые убивают растение

Поливайте фикус раз в 8–10 дней зимой, чтобы избежать гниения корней

Фикус Бенджамина — одно из самых популярных комнатных растений. Он символизирует гармонию и достаток, а ещё украшает интерьер своей густой зелёной кроной. Но в зимний период у многих хозяев возникает проблема — листья начинают опадать, и пышный куст превращается в "лысый" ствол. Чтобы этого не произошло, достаточно соблюдать несколько простых правил ухода.

Правильная обрезка

Фикус необходимо обрезать и прищипывать регулярно, иначе крона редеет.

Лучшее время для процедуры — начало весны. Тогда растение активно формирует новые побеги.

Достаток света

Зимой фикус часто страдает от нехватки освещения.

Ставьте его ближе к окну, предпочтительно на южную сторону.

Если естественного света мало, используйте фитолампы.

Контроль влажности

Главная ошибка — перелив. Фикус лучше переносит кратковременную засуху, чем "болото" в горшке.

Полив осуществляйте только после полного высыхания верхнего слоя почвы.

Зимой достаточно 1 раза в 8-10 дней.

Подкормки

Весной и летом растению необходим азот для роста.

Осенью — калийно-фосфорные смеси для укрепления корней.

Зимой подкормки исключены — растение находится в периоде покоя.

Маленькая хитрость

Опытные цветоводы иногда добавляют в воду для полива янтарную кислоту (1 таблетка на 1 литр). Это помогает укрепить иммунитет растения и ускоряет восстановление листвы.

