Осенний уход за хризантемами продлевает цветение и спасает от зимних болезней

Хризантема — один из любимых осенних цветов. При правильном уходе она будет цвести до самых заморозков, а после зимовки порадует новым пышным ковром бутонов. Чтобы растения пережили холодный сезон, важно вовремя провести подкормку, полив, обрезку и укрытие.
До середины лета используйте удобрения с азотом, калием и фосфором для закладки бутонов.
Во время цветения азот лучше исключить: он стимулирует рост зелени вместо цветов.
Осенью переходите на органику: зола и костная мука прекрасно усваиваются и укрепляют кусты перед зимовкой.
Поливайте регулярно, но не допускайте переувлажнения.
После каждого полива рыхлите почву, чтобы влага удерживалась дольше.
Последний обильный полив проведите за несколько дней до заморозков — на один куст нужно около 5 литров воды.
В конце октября укоротите кусты.
Удалите боковые побеги, старые и повреждённые стебли.
Работайте чистым инструментом, обработанным антисептиком, чтобы исключить заражение.
На одном месте хризантема может расти 3-4 года, затем её нужно пересадить. Делать это лучше за 3-4 недели до морозов.
Неморозоустойчивые сорта выкапывают и хранят в погребе или теплице — там они легче переживают зиму и меньше болеют.
Морозостойкие хризантемы оставляют в грунте, но укрывают лапником, нетканым материалом или ветошью.
Плёнку использовать нельзя — побеги могут запреть. Если всё же применяете её, сделайте вентиляционные отверстия.
Хризанте́ма (лат. Chrysánthemum, от др.-греч. χρῡσανθής, «златоцветный», от χρυσός — «золотой» и ἄνθος — «цветок»; объясняется жёлтой окраской соцветий) — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Астровые, или Сложноцветные (Asteraceae) класса двудольных, близкий к родам Тысячелистник и Пижма, куда нередко перемещаются многие виды хризантем.
