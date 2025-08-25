Осенний уход за хризантемами продлевает цветение и спасает от зимних болезней

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:54
Садоводство

Хризантема — один из любимых осенних цветов. При правильном уходе она будет цвести до самых заморозков, а после зимовки порадует новым пышным ковром бутонов. Чтобы растения пережили холодный сезон, важно вовремя провести подкормку, полив, обрезку и укрытие.

Хризантемы
Фото: commons.wikimedia.org by David J. Stang, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Хризантемы

Подкормка осенью

  • До середины лета используйте удобрения с азотом, калием и фосфором для закладки бутонов.

  • Во время цветения азот лучше исключить: он стимулирует рост зелени вместо цветов.

  • Осенью переходите на органику: зола и костная мука прекрасно усваиваются и укрепляют кусты перед зимовкой.

Полив в осенний период

  • Поливайте регулярно, но не допускайте переувлажнения.

  • После каждого полива рыхлите почву, чтобы влага удерживалась дольше.

  • Последний обильный полив проведите за несколько дней до заморозков — на один куст нужно около 5 литров воды.

Обрезка на зиму

  • В конце октября укоротите кусты.

  • Удалите боковые побеги, старые и повреждённые стебли.

  • Работайте чистым инструментом, обработанным антисептиком, чтобы исключить заражение.

Пересадка и хранение

  • На одном месте хризантема может расти 3-4 года, затем её нужно пересадить. Делать это лучше за 3-4 недели до морозов.

  • Неморозоустойчивые сорта выкапывают и хранят в погребе или теплице — там они легче переживают зиму и меньше болеют.

Укрытие многолетних сортов

  • Морозостойкие хризантемы оставляют в грунте, но укрывают лапником, нетканым материалом или ветошью.

  • Плёнку использовать нельзя — побеги могут запреть. Если всё же применяете её, сделайте вентиляционные отверстия.

Уточнения

Хризанте́ма (лат. Chrysánthemum, от др.-греч. χρῡσανθής, «златоцветный», от χρυσός — «золотой» и ἄνθος — «цветок»; объясняется жёлтой окраской соцветий) — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Астровые, или Сложноцветные (Asteraceae) класса двудольных, близкий к родам Тысячелистник и Пижма, куда нередко перемещаются многие виды хризантем.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
