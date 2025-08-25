Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Яблочное варенье с цитрусовой ноткой: рецепт зимней заготовки
В батальоне Таврида открыт мемориал погибшим воинам и принята казачья присяга 
Учёные из США создали батарейку, вырабатывающую электричество из почвы
Канада не такая, как вы думаете: тайны, которые скрываются за туристическими фото
Редчайший американский кабриолет пылится в гараже Самары — даже несмотря на снижение цены до 18 млн
Шарпей и ши-тцу рекомендованы для владельцев, предпочитающих домашний уют
Легкая выгода или минное поле: плюсы и минусы покупки авто в салоне и с рук
Ганчев: карта Украины в Белом доме не отражает ситуацию на фронте
Сочные тефтели с рисом и овощами в соусе: рецепт для домашнего ужина

Магний и сера в помощь: что даст сульфат магния вашим растениям

Вносите сульфат магния для повышения урожайности томатов, картофеля и огурцов
2:13
Садоводство

Сульфат магния — одно из самых универсальных удобрений, которое можно смело использовать для большинства садовых и огородных культур. Оно безопасно для почвы и помогает растениям получать два важных элемента — магний и серу.

Высокие грядки
Фото: commons.wikimedia.org by Arnaud 25, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Высокие грядки

Чем полезен сульфат магния

  • Повышает урожайность. Стимулирует рост и развитие растений.

  • Подходит для многих культур. Особенно полезен для томатов, картофеля и огурцов.

  • Улучшает состав плодов. Способствует накоплению крахмала, жиров и эфирных масел, ускоряет созревание.

  • Важен для фотосинтеза. Магний играет ключевую роль в образовании зелёной массы и формировании тканей.

Как понять, что растениям не хватает магния

Признаки дефицита легко заметить:

  • листья светлеют и покрываются жёлтыми пятнами,

  • края начинают сохнуть, зелень опадает,

  • рост замедляется, растения выглядят угнетёнными.

В таких случаях стоит внести удобрение, чтобы восстановить баланс.

Как правильно использовать удобрение

Норма потребления. В период активного роста растениям нужно около 2 г магния.

Важно: магний усваивается только при достаточной влажности, поэтому после внесения гранул землю обязательно поливают.

Типы почвы. Особенно полезен сульфат магния на кислых и песчаных грунтах.

Когда вносить.

  • Осенью — при перекопке, совместно с известкованием.
  • Весной — учитывая глубину залегания корневой системы (для корнеплодов слегка заглубляют).

Эффективные методы применения

  1. В почву. Гранулы заделывают в грунт, затем обильно поливают.

  2. В растворе. Растворяют удобрение в воде и поливают растения — так вещества быстрее попадают к корням.

  3. Опрыскивание. В период активного роста полезно обрабатывать листья раствором (15 г вещества на 10 л тёплой воды).

Совет: повторяйте подкормку раствором каждые 20 дней для устойчивого результата.

Уточнения

Сульфа́т ма́гния  MgSO4 — неорганическое вещество, средняя соль магния и серной кислоты. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Археологи обнаружили древнюю гидравлическую систему у пирамиды Джосера
Наука и техника
Археологи обнаружили древнюю гидравлическую систему у пирамиды Джосера Аудио 
Франция провела успешные испытания гиперзвуковой ракеты V-MAX
Наука и техника
Франция провела успешные испытания гиперзвуковой ракеты V-MAX Аудио 
Убегать от волка нельзя — это провоцирует хищника на погоню
Домашние животные
Убегать от волка нельзя — это провоцирует хищника на погоню Аудио 
Популярное
Пирамиды больше не загадка: история нам врала, но теперь мы знаем правду

Недавние археологические находки в Египте заставляют пересмотреть привычные взгляды на инженерные достижения древних цивилизаций.

Археологи обнаружили древнюю гидравлическую систему у пирамиды Джосера
Поплавская: певец Евдокимов ненавидел Россию, но любил российские рубли
Прощание без прикрас: Яна Поплавская раскрыла правду об отношении певца Евдокимова к России
Ракета-невидимка: Франция запустила снаряд, который невозможно сбить
Убежать невозможно: почему встреча с волком заканчивается погоней
Мерц и фон дер Ляйен ведут Европу в никуда. Цена политической слепоты — банкротство Любовь Степушова Покупка автомобиля с пробегом должна быть вдумчивой и осторожной Сергей Милешкин New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Заготовьте лето в банке: простой способ сохранить ароматные травы — 15 минут работы и чай до весны
Хайлайтеры-капли — новинка 2025, которая сделает вашу кожу сияющей без усилий
Одно удобрение в сентябре решает судьбу клубники на весь следующий год
Одно удобрение в сентябре решает судьбу клубники на весь следующий год
Последние материалы
Шарпей и ши-тцу рекомендованы для владельцев, предпочитающих домашний уют
Легкая выгода или минное поле: плюсы и минусы покупки авто в салоне и с рук
Ганчев: карта Украины в Белом доме не отражает ситуацию на фронте
Сочные тефтели с рисом и овощами в соусе: рецепт для домашнего ужина
Челябинец покорил Босфор и пересёк границу двух континентов с флагом в руках
Мерц и фон дер Ляйен ведут Европу в никуда. Цена политической слепоты — банкротство
La Razon: врач Ассал предупредил о риске операции из-за частого использования смартфона
Божена Рынска сообщила о заражении COVID-19, обвинив в этом Валерия Меладзе
Россияне за полгода потратили в ресторанах 3,6 трлн рублей: кто и где устанавливает новые рекорды
Вспахайте огород осенью, чтобы слизни не смогли перезимовать в земле
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.