Магний и сера в помощь: что даст сульфат магния вашим растениям

Вносите сульфат магния для повышения урожайности томатов, картофеля и огурцов

Сульфат магния — одно из самых универсальных удобрений, которое можно смело использовать для большинства садовых и огородных культур. Оно безопасно для почвы и помогает растениям получать два важных элемента — магний и серу.

Чем полезен сульфат магния

Повышает урожайность. Стимулирует рост и развитие растений.

Подходит для многих культур. Особенно полезен для томатов, картофеля и огурцов.

Улучшает состав плодов. Способствует накоплению крахмала, жиров и эфирных масел, ускоряет созревание.

Важен для фотосинтеза. Магний играет ключевую роль в образовании зелёной массы и формировании тканей.

Как понять, что растениям не хватает магния

Признаки дефицита легко заметить:

листья светлеют и покрываются жёлтыми пятнами,

края начинают сохнуть, зелень опадает,

рост замедляется, растения выглядят угнетёнными.

В таких случаях стоит внести удобрение, чтобы восстановить баланс.

Как правильно использовать удобрение

Норма потребления. В период активного роста растениям нужно около 2 г магния.

Важно: магний усваивается только при достаточной влажности, поэтому после внесения гранул землю обязательно поливают.

Типы почвы. Особенно полезен сульфат магния на кислых и песчаных грунтах.

Когда вносить.

Осенью — при перекопке, совместно с известкованием.

Весной — учитывая глубину залегания корневой системы (для корнеплодов слегка заглубляют).

Эффективные методы применения

В почву. Гранулы заделывают в грунт, затем обильно поливают. В растворе. Растворяют удобрение в воде и поливают растения — так вещества быстрее попадают к корням. Опрыскивание. В период активного роста полезно обрабатывать листья раствором (15 г вещества на 10 л тёплой воды).

Совет: повторяйте подкормку раствором каждые 20 дней для устойчивого результата.

