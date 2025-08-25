Магний и сера в помощь: что даст сульфат магния вашим растениям

Сульфат магния — одно из самых универсальных удобрений, которое можно смело использовать для большинства садовых и огородных культур. Оно безопасно для почвы и помогает растениям получать два важных элемента — магний и серу.
Повышает урожайность. Стимулирует рост и развитие растений.
Подходит для многих культур. Особенно полезен для томатов, картофеля и огурцов.
Улучшает состав плодов. Способствует накоплению крахмала, жиров и эфирных масел, ускоряет созревание.
Важен для фотосинтеза. Магний играет ключевую роль в образовании зелёной массы и формировании тканей.
Признаки дефицита легко заметить:
листья светлеют и покрываются жёлтыми пятнами,
края начинают сохнуть, зелень опадает,
рост замедляется, растения выглядят угнетёнными.
В таких случаях стоит внести удобрение, чтобы восстановить баланс.
Норма потребления. В период активного роста растениям нужно около 2 г магния.
Важно: магний усваивается только при достаточной влажности, поэтому после внесения гранул землю обязательно поливают.
Типы почвы. Особенно полезен сульфат магния на кислых и песчаных грунтах.
Когда вносить.
В почву. Гранулы заделывают в грунт, затем обильно поливают.
В растворе. Растворяют удобрение в воде и поливают растения — так вещества быстрее попадают к корням.
Опрыскивание. В период активного роста полезно обрабатывать листья раствором (15 г вещества на 10 л тёплой воды).
Совет: повторяйте подкормку раствором каждые 20 дней для устойчивого результата.
Сульфа́т ма́гния MgSO4 — неорганическое вещество, средняя соль магния и серной кислоты.
