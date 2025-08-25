Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Когда авто разряжается, а закрыть его можно только акробатическим трюком: как запереть авто без электричества
5000 рабочих мест — только начало: дерзкие планы Петрозаводска на 2025 год
Антиперспиранты и ионофорез помогают при избыточном потоотделении
Виктория Цыганова раскритиковала Киркорова и Лолиту за балаган на Новой волне
После взрыва в TikTok: как кокошник Кадышевой стал предметом споров и где его можно купить сейчас
Забудьте об A380: Turkish Airlines делает ставку на новый авиапарк
La Razon: кардиолог Рохас опроверг мнение о повышении давления от кофе
Медики советуют проходить до 8 тысяч шагов в день для сохранения активности после 60 лет
Кудрявцева отрицательно ответила на вопрос, планирует ли она снова стать мамой

Секрет борьбы с паразитами кроется в ноябре, а не в жаркие месяцы

Вспахайте огород осенью, чтобы слизни не смогли перезимовать в земле
1:41
Садоводство

Слизни кажутся медлительными, но на грядках действуют быстро: за короткое время способны испортить капусту, кабачки и другие овощи. Плодятся они тоже активно — одна особь откладывает до 50 яиц, и за сезон это может произойти трижды. Через две недели после кладки появляются новые "обжоры".

огород
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
огород

Кажется, что выхода нет, но опытные огородники советуют: осенью действовать обдуманно и вовремя.

Когда лучше бороться со слизнями

Главное время для уничтожения взрослых особей — ноябрь. Осенние холода делают их медленнее, и снова уйти глубоко в землю они уже не успевают.

  • Если осенью перепахать огород, большинство слизней останутся на поверхности и погибнут.

  • Но если морозы будут мягкими, часть вредителей прекрасно перезимует под землёй и вернётся весной.

Что делать с кладками яиц

У слизней особая стратегия: их яйца не боятся морозов. Весной из каждой кладки появляются новые особи, которые уже через 3-4 недели начинают размножаться.

Найти кладку можно во влажных местах. Уничтожить их помогает цианамид кальция — азотное удобрение, которое используют осенью (20 г на 1 м²). К весне оно переходит в безопасную форму, и почва готова для посадки.

Весенняя угроза

Даже если вы полностью избавились от слизней на своём участке, весной они могут приползти от соседей. В этом случае помогает проверенное средство — железный купорос, который создаёт барьер для вредителей.

Уточнения

Сли́зень (слизня́к) — общеупотребительное название ряда наземных брюхоногих моллюсков, которые в ходе эволюционного развития претерпели редукцию или полную утрату раковины. Слизни противопоставляются брюхоногим с хорошо развитой раковиной (улиткам).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Немецкая овчарка, акита-ину и колли признаны символами собачьей преданности
Домашние животные
Немецкая овчарка, акита-ину и колли признаны символами собачьей преданности Аудио 
Кабачок в фарше делает котлеты сочными и нежными
Еда и рецепты
Кабачок в фарше делает котлеты сочными и нежными Аудио 
Франция провела успешные испытания гиперзвуковой ракеты V-MAX
Наука и техника
Франция провела успешные испытания гиперзвуковой ракеты V-MAX Аудио 
Популярное
Пирамиды больше не загадка: история нам врала, но теперь мы знаем правду

Недавние археологические находки в Египте заставляют пересмотреть привычные взгляды на инженерные достижения древних цивилизаций.

Археологи обнаружили древнюю гидравлическую систему у пирамиды Джосера
Поплавская: певец Евдокимов ненавидел Россию, но любил российские рубли
Прощание без прикрас: Яна Поплавская раскрыла правду об отношении певца Евдокимова к России
Ракета-невидимка: Франция запустила снаряд, который невозможно сбить
Убежать невозможно: почему встреча с волком заканчивается погоней
Секреты ЗАЗ: как одна модель и два инвестора изменили судьбу производства Сергей Милешкин Мерц и фон дер Ляйен ведут Европу в никуда. Цена политической слепоты — банкротство Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Заготовьте лето в банке: простой способ сохранить ароматные травы — 15 минут работы и чай до весны
Хайлайтеры-капли — новинка 2025, которая сделает вашу кожу сияющей без усилий
Одно удобрение в сентябре решает судьбу клубники на весь следующий год
Одно удобрение в сентябре решает судьбу клубники на весь следующий год
Последние материалы
Шарпей и ши-тцу рекомендованы для владельцев, предпочитающих домашний уют
Легкая выгода или минное поле: плюсы и минусы покупки авто в салоне и с рук
Ганчев: карта Украины в Белом доме не отражает ситуацию на фронте
Сочные тефтели с рисом и овощами в соусе: рецепт для домашнего ужина
Челябинец покорил Босфор и пересёк границу двух континентов с флагом в руках
Мерц и фон дер Ляйен ведут Европу в никуда. Цена политической слепоты — банкротство
La Razon: врач Ассал предупредил о риске операции из-за частого использования смартфона
Божена Рынска сообщила о заражении COVID-19, обвинив в этом Валерия Меладзе
Россияне за полгода потратили в ресторанах 3,6 трлн рублей: кто и где устанавливает новые рекорды
Вспахайте огород осенью, чтобы слизни не смогли перезимовать в земле
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.