Секрет борьбы с паразитами кроется в ноябре, а не в жаркие месяцы

Вспахайте огород осенью, чтобы слизни не смогли перезимовать в земле

Слизни кажутся медлительными, но на грядках действуют быстро: за короткое время способны испортить капусту, кабачки и другие овощи. Плодятся они тоже активно — одна особь откладывает до 50 яиц, и за сезон это может произойти трижды. Через две недели после кладки появляются новые "обжоры".

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) огород

Кажется, что выхода нет, но опытные огородники советуют: осенью действовать обдуманно и вовремя.

Когда лучше бороться со слизнями

Главное время для уничтожения взрослых особей — ноябрь. Осенние холода делают их медленнее, и снова уйти глубоко в землю они уже не успевают.

Если осенью перепахать огород, большинство слизней останутся на поверхности и погибнут.

Но если морозы будут мягкими, часть вредителей прекрасно перезимует под землёй и вернётся весной.

Что делать с кладками яиц

У слизней особая стратегия: их яйца не боятся морозов. Весной из каждой кладки появляются новые особи, которые уже через 3-4 недели начинают размножаться.

Найти кладку можно во влажных местах. Уничтожить их помогает цианамид кальция — азотное удобрение, которое используют осенью (20 г на 1 м²). К весне оно переходит в безопасную форму, и почва готова для посадки.

Весенняя угроза

Даже если вы полностью избавились от слизней на своём участке, весной они могут приползти от соседей. В этом случае помогает проверенное средство — железный купорос, который создаёт барьер для вредителей.

Уточнения

Сли́зень (слизня́к) — общеупотребительное название ряда наземных брюхоногих моллюсков, которые в ходе эволюционного развития претерпели редукцию или полную утрату раковины. Слизни противопоставляются брюхоногим с хорошо развитой раковиной (улиткам).

