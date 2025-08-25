Секрет борьбы с паразитами кроется в ноябре, а не в жаркие месяцы

Слизни кажутся медлительными, но на грядках действуют быстро: за короткое время способны испортить капусту, кабачки и другие овощи. Плодятся они тоже активно — одна особь откладывает до 50 яиц, и за сезон это может произойти трижды. Через две недели после кладки появляются новые "обжоры".
Кажется, что выхода нет, но опытные огородники советуют: осенью действовать обдуманно и вовремя.
Главное время для уничтожения взрослых особей — ноябрь. Осенние холода делают их медленнее, и снова уйти глубоко в землю они уже не успевают.
Если осенью перепахать огород, большинство слизней останутся на поверхности и погибнут.
Но если морозы будут мягкими, часть вредителей прекрасно перезимует под землёй и вернётся весной.
У слизней особая стратегия: их яйца не боятся морозов. Весной из каждой кладки появляются новые особи, которые уже через 3-4 недели начинают размножаться.
Найти кладку можно во влажных местах. Уничтожить их помогает цианамид кальция — азотное удобрение, которое используют осенью (20 г на 1 м²). К весне оно переходит в безопасную форму, и почва готова для посадки.
Даже если вы полностью избавились от слизней на своём участке, весной они могут приползти от соседей. В этом случае помогает проверенное средство — железный купорос, который создаёт барьер для вредителей.
Сли́зень (слизня́к) — общеупотребительное название ряда наземных брюхоногих моллюсков, которые в ходе эволюционного развития претерпели редукцию или полную утрату раковины. Слизни противопоставляются брюхоногим с хорошо развитой раковиной (улиткам).
