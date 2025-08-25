Мох на участке — знак беды: одна из причин может уничтожить урожай

Внесите азотные удобрения, если мох появился на солнечном газоне

Мох на газоне, заборе, крыше или даже в теплице — зрелище не из приятных. Иногда он появляется под плодовыми деревьями, иногда прямо на грядках. Причины его возникновения разные, и одна из них может серьёзно навредить вашему участку.

1. Тень и влажность

Под кроной плодовых деревьев создаются идеальные условия для мха: много тени и влажности, мало конкурентов. В такой среде другие растения почти не растут, а вот мху — раздолье.

2. Нехватка азота на газоне

Если мох появился на солнечном газоне, это сигнал о проблеме. Чаще всего причина — дефицит азота. Трава начинает редеть, появляются проплешины, которые тут же занимает мох. Решение простое: регулярная подкормка азотными удобрениями.

3. Опасное закисление почвы

Самая серьёзная причина связана с несбалансированным питанием. Если мох появился на грядках или в теплице, возможно, вы переборщили с удобрениями — особенно с монофосфатом калия или фосфатами.

Фосфор в виде фосфорной кислоты накапливается в почве, что приводит к её закислению. Итог — культуры замедляют рост, раньше времени прекращают развиваться, а урожай снижается.

