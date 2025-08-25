Мох на участке — знак беды: одна из причин может уничтожить урожай

Мох на газоне, заборе, крыше или даже в теплице — зрелище не из приятных. Иногда он появляется под плодовыми деревьями, иногда прямо на грядках. Причины его возникновения разные, и одна из них может серьёзно навредить вашему участку.
Под кроной плодовых деревьев создаются идеальные условия для мха: много тени и влажности, мало конкурентов. В такой среде другие растения почти не растут, а вот мху — раздолье.
Если мох появился на солнечном газоне, это сигнал о проблеме. Чаще всего причина — дефицит азота. Трава начинает редеть, появляются проплешины, которые тут же занимает мох. Решение простое: регулярная подкормка азотными удобрениями.
Самая серьёзная причина связана с несбалансированным питанием. Если мох появился на грядках или в теплице, возможно, вы переборщили с удобрениями — особенно с монофосфатом калия или фосфатами.
Фосфор в виде фосфорной кислоты накапливается в почве, что приводит к её закислению. Итог — культуры замедляют рост, раньше времени прекращают развиваться, а урожай снижается.
Моховидные или Мхи, или Настоящие мхи, или Бриофиты (лат. Bryophyta), — отдел высших растений, насчитывающий около 13 тысяч видов, объединённых в более чем 900 родов и около 100 семейств (общее число всех мохообразных, включая Печёночные мхи и Антоцеротовые мхи, составляет около 20 000 видов).
Недавние археологические находки в Египте заставляют пересмотреть привычные взгляды на инженерные достижения древних цивилизаций.