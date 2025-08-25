Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кардиолог сравнил вред обычных и электронных сигарет
Баклажанная икра: пошаговый рецепт приготовления
Мириам Марголис рассказала о сожалении из-за пренебрежения здоровьем в молодости
Эти привычки могут аукнуться уже в 20 лет: названы главные враги здоровья сердца
Житель Липецка потерял 40 тысяч рублей при покупке картофеля через демонстрацию экрана
Microbiology Spectrum: вещество из клёна предложили как замену антисептикам для рта
Не удержавших Филиппа Киркорова на Новой волне в Казани танцоров уволили
Японская Orbital Lasers создаст прототип лазерной системы очистки орбиты к 2027 году
Мебель из поддонов, клумбы в вёдрах и этажерки из досок используют для декора дачи

Мох на участке — знак беды: одна из причин может уничтожить урожай

Внесите азотные удобрения, если мох появился на солнечном газоне
1:23
Садоводство

Мох на газоне, заборе, крыше или даже в теплице — зрелище не из приятных. Иногда он появляется под плодовыми деревьями, иногда прямо на грядках. Причины его возникновения разные, и одна из них может серьёзно навредить вашему участку.

Мох
Фото: freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мох

1. Тень и влажность

Под кроной плодовых деревьев создаются идеальные условия для мха: много тени и влажности, мало конкурентов. В такой среде другие растения почти не растут, а вот мху — раздолье.

2. Нехватка азота на газоне

Если мох появился на солнечном газоне, это сигнал о проблеме. Чаще всего причина — дефицит азота. Трава начинает редеть, появляются проплешины, которые тут же занимает мох. Решение простое: регулярная подкормка азотными удобрениями.

3. Опасное закисление почвы

Самая серьёзная причина связана с несбалансированным питанием. Если мох появился на грядках или в теплице, возможно, вы переборщили с удобрениями — особенно с монофосфатом калия или фосфатами.

Фосфор в виде фосфорной кислоты накапливается в почве, что приводит к её закислению. Итог — культуры замедляют рост, раньше времени прекращают развиваться, а урожай снижается.

Уточнения

Моховидные или Мхи, или Настоящие мхи, или Бриофиты (лат. Bryophyta), — отдел высших растений, насчитывающий около 13 тысяч видов, объединённых в более чем 900 родов и около 100 семейств (общее число всех мохообразных, включая Печёночные мхи и Антоцеротовые мхи, составляет около 20 000 видов). 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Поплавская: певец Евдокимов ненавидел Россию, но любил российские рубли
Российский шоу-бизнес
Поплавская: певец Евдокимов ненавидел Россию, но любил российские рубли Аудио 
Учёные ТУСУР получили патент на первый российский генный принтер
Наука и техника
Учёные ТУСУР получили патент на первый российский генный принтер Аудио 
Протокол и запись разговора защищают водителя при проверке сотрудника ГАИ
Авто
Протокол и запись разговора защищают водителя при проверке сотрудника ГАИ Аудио 
Популярное
Пирамиды больше не загадка: история нам врала, но теперь мы знаем правду

Недавние археологические находки в Египте заставляют пересмотреть привычные взгляды на инженерные достижения древних цивилизаций.

Археологи обнаружили древнюю гидравлическую систему у пирамиды Джосера
Поплавская: певец Евдокимов ненавидел Россию, но любил российские рубли
Прощание без прикрас: Яна Поплавская раскрыла правду об отношении певца Евдокимова к России
Ракета-невидимка: Франция запустила снаряд, который невозможно сбить
Убежать невозможно: почему встреча с волком заканчивается погоней
Покупка автомобиля с пробегом должна быть вдумчивой и осторожной Сергей Милешкин Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Заготовьте лето в банке: простой способ сохранить ароматные травы — 15 минут работы и чай до весны
Хайлайтеры-капли — новинка 2025, которая сделает вашу кожу сияющей без усилий
Одно удобрение в сентябре решает судьбу клубники на весь следующий год
Одно удобрение в сентябре решает судьбу клубники на весь следующий год
Последние материалы
Картофельные лепешки с хрустящей корочкой и плавленым сыром
Фильм Кей-поп-охотницы на демонов стал главным кинопрорывом 2025 года на Netflix
МВД России закрыло крупнейший сайт с персональными данными граждан
Макияж, который работает против морщин: правила и акценты
Августовские посевы: список скороспелых овощей и зелени для огорода
Асаны и штанги: как два разных мира помогают развивать тело гармонично
Военный аналитик объяснил сообщения украинских СМИ о новой мощной ракете ВСУ
Экс-сотрудники Twitter* ведут переговоры о многомиллионной компенсации после увольнений 2022 года
У Германии больше нет денег для системы всеобщего благосостояния
Нефролог Сагова назвала лимоны и клетчатку полезными при склонности к камням в почках
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.