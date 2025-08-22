Георгины зимуют без парафина: два метода, о которых знают только опытные цветоводы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:11
Садоводство

Парафин — классический вариант хранения георгин, но что делать, если его нет под рукой? Опытные садоводы нашли альтернативы, которые не менее надёжны и позволяют сохранить клубни до весны.

Георгины
Фото: Own work by Cillas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Георгины

Способ 1. Глиняная "броня"

  • Приготовьте жидкий раствор из глины и воды.

  • Окуните в него клубни георгин.

  • Дождитесь, пока они подсохнут и покроются твёрдой корочкой.

Такой слой защищает посадочный материал от пересыхания. Хранить клубни удобно в коробках, укладывая их в два ряда. Весной достаточно слегка постучать по высохшей глине, чтобы очистить клубни, и можно приступать к посадке.

Способ 2. В перлите и торфе

Перлит — ещё один надёжный помощник цветоводов. Его ценят за способность удерживать влагу и при этом не допускать гниения.

  • Возьмите ящики и засыпьте их смесью перлита и торфа.

  • Дополнительно можно добавить сухие опилки и песок.

  • Уложите клубни и поставьте контейнеры в прохладное место.

Такой способ отлично подходит даже для хранения в квартире.

Уточнения

Георги́на также (в неспециа­лизи­рованной литературе) георги́н (лат. Dahlia), — род многолетних травянистых растений семейства Астровые (Сложноцветные) с клубневидными корнями и крупными цветками яркой окраски.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
