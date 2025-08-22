Георгины зимуют без парафина: два метода, о которых знают только опытные цветоводы

Парафин — классический вариант хранения георгин, но что делать, если его нет под рукой? Опытные садоводы нашли альтернативы, которые не менее надёжны и позволяют сохранить клубни до весны.
Приготовьте жидкий раствор из глины и воды.
Окуните в него клубни георгин.
Дождитесь, пока они подсохнут и покроются твёрдой корочкой.
Такой слой защищает посадочный материал от пересыхания. Хранить клубни удобно в коробках, укладывая их в два ряда. Весной достаточно слегка постучать по высохшей глине, чтобы очистить клубни, и можно приступать к посадке.
Перлит — ещё один надёжный помощник цветоводов. Его ценят за способность удерживать влагу и при этом не допускать гниения.
Возьмите ящики и засыпьте их смесью перлита и торфа.
Дополнительно можно добавить сухие опилки и песок.
Уложите клубни и поставьте контейнеры в прохладное место.
Такой способ отлично подходит даже для хранения в квартире.
Георги́на также (в неспециализированной литературе) георги́н (лат. Dahlia), — род многолетних травянистых растений семейства Астровые (Сложноцветные) с клубневидными корнями и крупными цветками яркой окраски.
Баклажаны, которые по вкусу не отличить от грибов: всего 20 минут готовки и один секретный ингредиент — блюдо удивит даже гурманов.