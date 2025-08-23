Враг ростков — фрукт с огорода: неожиданное средство против старения картофеля

Осенью свежий картофель ещё не думает прорастать, но уже через несколько месяцев клубни начинают сморщиваться и пускать ростки. Чтобы этого не произошло, опытные дачники используют простую хитрость.
Картофель хранят вместе с яблоками. Эти фрукты выделяют этилен — природный газ, который тормозит вегетативные процессы и мешает клубням образовывать ростки.
Достаточно положить 3-4 яблока в ящик с картофелем, и урожай останется свежим и упругим значительно дольше.
Этилен помогает не только картошке. Его применяют и для ускорения созревания:
рядом с помидорами,
возле сладкого перца.
Если положить 1-2 яблока рядом с овощами, они быстрее покраснеют и дозреют.
