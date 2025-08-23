Срезать или выкапывать? Способы уборки кольраби в разное время

Соберите кольраби, когда диаметр кочана достигает 6–10 см

Для новичков выращивание кольраби часто вызывает вопросы — особенно в тот момент, когда нужно решить: срезать овощи или дать им ещё подрасти. Ошибка в сроках может стоить урожая: переросшая кольраби становится жёсткой и теряет вкус.

Кольраби

К счастью, есть несколько простых признаков, которые подскажут, что капуста готова к сбору.

Как определить спелость кольраби

Диаметр стеблеплода:

ранние сорта — около 6 см,

среднеспелые — 8 см,

поздние — не меньше 10 см.

Масса: минимальный вес овоща должен быть около 100 г (в зависимости от сорта показатели могут быть выше).

Совет: не ждите слишком больших размеров — переросшие овощи становятся волокнистыми.

Как правильно убирать урожай

Если кольраби идёт сразу на стол — срезайте овощи ножом у самой земли.

Если хотите хранить подольше — аккуратно выкопайте растение вместе с корнями.

Корни обрезать не нужно.

Достаточно стряхнуть налипшую землю.

