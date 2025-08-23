Срезать или выкапывать? Способы уборки кольраби в разное время

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Соберите кольраби, когда диаметр кочана достигает 6–10 см
1:07
Садоводство

Для новичков выращивание кольраби часто вызывает вопросы — особенно в тот момент, когда нужно решить: срезать овощи или дать им ещё подрасти. Ошибка в сроках может стоить урожая: переросшая кольраби становится жёсткой и теряет вкус.

Кольраби
Фото: ja.wikipedia.org by Σ64, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Кольраби

К счастью, есть несколько простых признаков, которые подскажут, что капуста готова к сбору.

Как определить спелость кольраби

Диаметр стеблеплода:

  • ранние сорта — около 6 см,
  • среднеспелые — 8 см,
  • поздние — не меньше 10 см.

Масса: минимальный вес овоща должен быть около 100 г (в зависимости от сорта показатели могут быть выше).

Совет: не ждите слишком больших размеров — переросшие овощи становятся волокнистыми.

Как правильно убирать урожай

Если кольраби идёт сразу на стол — срезайте овощи ножом у самой земли.

Если хотите хранить подольше — аккуратно выкопайте растение вместе с корнями.

  • Корни обрезать не нужно.
  • Достаточно стряхнуть налипшую землю.

Уточнения

Кольра́би — овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
