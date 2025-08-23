Срезать или выкапывать? Способы уборки кольраби в разное время

Для новичков выращивание кольраби часто вызывает вопросы — особенно в тот момент, когда нужно решить: срезать овощи или дать им ещё подрасти. Ошибка в сроках может стоить урожая: переросшая кольраби становится жёсткой и теряет вкус.
К счастью, есть несколько простых признаков, которые подскажут, что капуста готова к сбору.
Диаметр стеблеплода:
Масса: минимальный вес овоща должен быть около 100 г (в зависимости от сорта показатели могут быть выше).
Совет: не ждите слишком больших размеров — переросшие овощи становятся волокнистыми.
Если кольраби идёт сразу на стол — срезайте овощи ножом у самой земли.
Если хотите хранить подольше — аккуратно выкопайте растение вместе с корнями.
Кольра́би — овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная.
