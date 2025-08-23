Ошибка, из-за которой розы не приживаются, и способ её избежать

Метод черенкования роз в сентябре обеспечивает приживаемость до 90%

Розы можно успешно размножать даже в сентябре — и для этого не нужно быть профессионалом. Опытные садоводы утверждают: если соблюдать простую технологию, приживаемость достигает 90 %, а значит, почти каждый черенок даст корни.

Фото: flickr.com by Patrick, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Роза

Подготовка почвы

Выкопайте небольшую лунку.

На дно насыпьте горсть суперфосфата.

Присыпьте чернозёмом, полейте и слегка увлажните верхний слой.

Заготовка черенков

Выбирайте побеги толщиной не больше карандаша.

Сверху оставьте один листок (примерно в 1,5 см ниже среза).

Нижний срез сделайте косым.

Совет: чтобы ускорить укоренение, обмакните черенок в "Корневин" или древесную золу.

Посадка

Пальцем сделайте углубление на 2-3 см.

Установите черенок, присыпьте землёй и слегка утрамбуйте.

Сверху накройте тёмной бутылкой для защиты и создания мини-парника.

Если стоит жара, укрытие на время убирают для проветривания.

Результат

Даже сентябрьские посадки дают отличный результат: корни появляются быстро, а из 10 черенков приживается 9. Метод проверен практикой и доступен каждому.

Уточнения

Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе.

