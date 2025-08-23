Ошибка, из-за которой розы не приживаются, и способ её избежать

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Метод черенкования роз в сентябре обеспечивает приживаемость до 90%
Садоводство

Розы можно успешно размножать даже в сентябре — и для этого не нужно быть профессионалом. Опытные садоводы утверждают: если соблюдать простую технологию, приживаемость достигает 90 %, а значит, почти каждый черенок даст корни.

Фото: flickr.com by Patrick, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Подготовка почвы

  • Выкопайте небольшую лунку.

  • На дно насыпьте горсть суперфосфата.

  • Присыпьте чернозёмом, полейте и слегка увлажните верхний слой.

Заготовка черенков

  • Выбирайте побеги толщиной не больше карандаша.

  • Сверху оставьте один листок (примерно в 1,5 см ниже среза).

  • Нижний срез сделайте косым.

Совет: чтобы ускорить укоренение, обмакните черенок в "Корневин" или древесную золу.

Посадка

  • Пальцем сделайте углубление на 2-3 см.

  • Установите черенок, присыпьте землёй и слегка утрамбуйте.

  • Сверху накройте тёмной бутылкой для защиты и создания мини-парника.

Если стоит жара, укрытие на время убирают для проветривания.

Результат

Даже сентябрьские посадки дают отличный результат: корни появляются быстро, а из 10 черенков приживается 9. Метод проверен практикой и доступен каждому.

Уточнения

Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе. 

