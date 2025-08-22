Ботва уходит, клубни растут: секрет садоводов, который меняет всё

Картофель — главная культура для миллионов дачников. И именно от правильной уборки зависит, как долго урожай пролежит в подвале и сколько клубней удастся сохранить. Ошибки на этом этапе могут свести на нет все старания сезона.
Опытные садоводы напоминают: важно остановить полив за две недели до намеченной выкопки. Клубни подсыхают в земле, становятся плотнее и меньше повреждаются. Кроме того, сухая почва облегчает чистку картофеля.
"Такой приём особенно актуален для огородов возле дома, где полив регулярный. Но для полевых посадок это правило не всегда применимо", — уточняет биолог Татьяна Юрьева.
Следующий шаг — скашивание ботвы за 10-14 дней до сбора. Без зелёной массы питательные вещества уходят в клубни, они становятся крупнее и лучше хранятся. К тому же копать становится легче.
И третий момент — выбор погоды. Оптимально копать в сухой день, когда земля лёгкая. Влажная почва утяжеляет клубни и повышает риск грибковых болезней.
Перед уборкой полезно прорыхлить междурядья и убрать сорняки. После сбора важно удалить всю ботву — это снизит риск заболеваний. Агрономы также советуют заранее проверить технику или инвентарь: исправный картофелекопатель и правильно настроенные лопаты экономят силы и время.
После выкопки клубни просушивают несколько часов на воздухе, затем сортируют: повреждённые лучше использовать сразу. Для хранения нужна температура +3…+5 °C в сухом и тёмном помещении, сообщает gorod55.ru.
"Иногда условия меняются даже внутри одного СНТ, поэтому стоит ориентироваться не на соседей, а на особенности своей земли", — отмечает кандидат биологических наук Галина Макеева.
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
Змеи в саду могут быть полезными, но как определить их вид и правильно себя вести при встрече? Узнайте важные советы и особенности.