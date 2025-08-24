Сад без лишайника: один сентябрьский ритуал продлит жизнь деревьям

Лишайники легко отличить по характерному виду: они образуют серые, зеленоватые, жёлтые или оранжевые наросты на коре. Они могут быть в форме пластинок, корочек или маленьких "кустиков". В отличие от грибковых заболеваний, лишайники не проникают глубоко в ткань дерева, а живут на поверхности, получая питание из воздуха и влаги.
Опасность кроется в другом: под ними кора становится рыхлой, появляются трещины, а это повышает риск подмерзания зимой. Кроме того, лишайник создаёт укрытие для вредителей и благоприятные условия для развития грибков.
Первый шаг борьбы — аккуратное снятие наростов.
Что использовать: деревянный или пластиковый скребок, шпатель, щётку с жёсткой щетиной. Металл применять нельзя — он повреждает живую кору. На старых деревьях допустимо осторожно работать тупой стороной ножа.
Как счищать: начинать сверху и двигаться вниз, работать вдоль волокон коры без сильного нажима. После удаления лишайника повреждённые места замазывают садовым варом или глиняной болтушкой. Все счищенные остатки обязательно собирают и сжигают.
После механической очистки применяют препараты для закрепления результата.
Железный купорос — 3-5% раствор, осенью опрыскивают стволы и скелетные ветви. Дополнительно защищает от грибковых инфекций и насыщает дерево железом.
Медный купорос — 1% раствор, часто используют после железного купороса или в составе побелки.
Обработку проводят в сухую, безветренную погоду при температуре выше +5 °C, за 2-3 недели до устойчивых заморозков.
Если вы предпочитаете щадящие методы, подойдут щёлочные растворы:
мыльно-зольный раствор (зола + хозяйственное мыло);
раствор кальцинированной соды (100 г на 10 л воды);
отвар золы (кипятят 20-30 минут, остужают и процеживают).
Этими составами промывают кору щёткой, что помогает удалить остатки лишайников и создать неблагоприятные условия для их развития.
Предотвратить проблему всегда проще, чем лечить.
Осенняя побелка. Защищает от морозобоин, солнечных ожогов и грибков. В известковый раствор добавляют медный или железный купорос.
Регулярная обрезка. Прореживание кроны улучшает циркуляцию воздуха и снижает влажность, что лишает лишайники комфортных условий.
Подкормка. Осенью используют калийно-фосфорные удобрения. Они укрепляют древесину и повышают зимостойкость.
Осмотр деревьев в сентябре — лучший способ вовремя заметить лишайники и подготовить сад к зиме. Потратив немного времени осенью, весной вы получите здоровые и сильные плодовые деревья.
Лиша́йники — симбиотические ассоциации грибов (микобионт) и фотобионтов — микроскопических зелёных водорослей (фикобионт) и/или цианобактерий (цианобионт); микобионт образует слоевище (таллом), внутри которого располагаются клетки фотобионта.
