Сад без лишайника: один сентябрьский ритуал продлит жизнь деревьям

Эксперты советуют удалять лишайники механически и обрабатывать сад в сентябре
3:11
Садоводство

Лишайники легко отличить по характерному виду: они образуют серые, зеленоватые, жёлтые или оранжевые наросты на коре. Они могут быть в форме пластинок, корочек или маленьких "кустиков". В отличие от грибковых заболеваний, лишайники не проникают глубоко в ткань дерева, а живут на поверхности, получая питание из воздуха и влаги.

Лишайник на деревьях
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Лишайник на деревьях

Опасность кроется в другом: под ними кора становится рыхлой, появляются трещины, а это повышает риск подмерзания зимой. Кроме того, лишайник создаёт укрытие для вредителей и благоприятные условия для развития грибков.

Механическая очистка

Первый шаг борьбы — аккуратное снятие наростов.

Что использовать: деревянный или пластиковый скребок, шпатель, щётку с жёсткой щетиной. Металл применять нельзя — он повреждает живую кору. На старых деревьях допустимо осторожно работать тупой стороной ножа.

Как счищать: начинать сверху и двигаться вниз, работать вдоль волокон коры без сильного нажима. После удаления лишайника повреждённые места замазывают садовым варом или глиняной болтушкой. Все счищенные остатки обязательно собирают и сжигают.

Химические обработки

После механической очистки применяют препараты для закрепления результата.

  • Железный купорос — 3-5% раствор, осенью опрыскивают стволы и скелетные ветви. Дополнительно защищает от грибковых инфекций и насыщает дерево железом.

  • Медный купорос — 1% раствор, часто используют после железного купороса или в составе побелки.

Обработку проводят в сухую, безветренную погоду при температуре выше +5 °C, за 2-3 недели до устойчивых заморозков.

Народные средства

Если вы предпочитаете щадящие методы, подойдут щёлочные растворы:

  • мыльно-зольный раствор (зола + хозяйственное мыло);

  • раствор кальцинированной соды (100 г на 10 л воды);

  • отвар золы (кипятят 20-30 минут, остужают и процеживают).

Этими составами промывают кору щёткой, что помогает удалить остатки лишайников и создать неблагоприятные условия для их развития.

Профилактика появления лишайников

Предотвратить проблему всегда проще, чем лечить.

  • Осенняя побелка. Защищает от морозобоин, солнечных ожогов и грибков. В известковый раствор добавляют медный или железный купорос.

  • Регулярная обрезка. Прореживание кроны улучшает циркуляцию воздуха и снижает влажность, что лишает лишайники комфортных условий.

  • Подкормка. Осенью используют калийно-фосфорные удобрения. Они укрепляют древесину и повышают зимостойкость.

Осмотр деревьев в сентябре — лучший способ вовремя заметить лишайники и подготовить сад к зиме. Потратив немного времени осенью, весной вы получите здоровые и сильные плодовые деревья.

Уточнения

Лиша́йники — симбиотические ассоциации грибов (микобионт) и фотобионтов — микроскопических зелёных водорослей (фикобионт) и/или цианобактерий (цианобионт); микобионт образует слоевище (таллом), внутри которого располагаются клетки фотобионта.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
