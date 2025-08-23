Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секрет идеальной яичницы-болтуньи: повара добавляют всего 1 ложку кукурузного крахмала
Биологи доказали, что золотые рыбки хранят навыки до года
Метро Новосибирска как музей: что скрывают плиты Дома ученых и библиотеки на Золотодолинской
Disney: поколение зумеров устало от ремейков, студия делает ставку на оригинал
Вечер в Хорватии обернулся финансовым шоком: ужин на набережной превратился в разочарование
Валерия раскрыла, что пластика не поможет женщинам с безжизненным взглядом
Эта 30-минутная тренировка с гантелями дома отлично проработает мышцы верха тела
30 минут до идеального тела: названа эффективная программа тренировок для начинающих
Суперфуды для волос: маски с черникой возвращают блеск и силу локонам

Грядка в сентябре — урожай в июне: проверенный способ обогнать весну

Семена моркови под зиму сеют только при устойчивых заморозках — агрономы
3:42
Садоводство

Сентябрь — лучшее время для подготовки: земля ещё тёплая, рыхлая и легко поддаётся обработке. Но важно не спешить: сам посев проводят только после наступления устойчивых заморозков. Рассмотрим пошагово, как подготовить грядку, выбрать сорт и правильно посеять морковь под зиму.

Морковь на грядке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Морковь на грядке

Какие сорта сеять в начале осени

Главное условие успеха — правильный выбор семян. Подзимний посев требует холодостойких и устойчивых к стрелкованию сортов.

  • Нантская 4 — надёжный сорт, цилиндрические сочные корнеплоды, мало склонен к цветушности.

  • Витаминная 6 — очень сладкая, с высоким содержанием каротина.

  • Шантанэ-2461 — мощный, плотный, хорошо хранится и стабильно даёт урожай.

  • Московская зимняя А 515 — создан специально для подзимнего сева, прекрасно переносит холод.

Что важно учитывать при выборе:

  • холодостойкость;

  • устойчивость к стрелкованию;

  • свежесть семян (лучше урожай прошлого года);

  • отсутствие обработки (дражированные семена не подходят).

Подготовка грядки для моркови в сентябре

Где разместить:

  • место должно быть солнечным и хорошо прогреваемым;

  • участок — возвышенный, без застоя воды;

  • хорошие предшественники: лук, огурцы, ранний картофель, капуста, томаты.

Подготовка почвы.

  • Перекопка. Грунт рыхлый, без камней и корней сорняков.

  • Удобрение. Перегной или компост (3-4 кг/м²), древесная зола (1 стакан/м²). Свежий навоз исключён.

  • Грядка. Высота 15-20 см, ширина до 1,2 м, направление с севера на юг. Почву выровнять и закрыть плёнкой или агроволокном, чтобы дожди не размыли поверхность.

Как посеять морковь под зиму

Сроки

Сеют только в холодную почву — при устойчивых заморозках (-1…-2 °C). Это конец октября — декабрь в зависимости от региона.

Технология посева

  1. Снять укрытие с грядки.

  2. Нарезать бороздки глубиной 2-3 см (глубже, чем весной).

  3. Сеять сухие семена, норму увеличить на 20-25%.

  4. Засыпать бороздки сухой землёй, заготовленной заранее.

  5. Легко уплотнить поверхность.

Уход за подзимними посевами

Мульчирование

Слой 3-4 см из торфа, перегноя или компоста. Опилки не подходят.

Защита от птиц

Лучше всего укрыть лапником или агроволокном. Плёнка не рекомендуется: под ней семена могут выпреть.

Весной

Когда зима позади и солнце начинает пригревать, важно правильно встретить первые всходы и помочь им окрепнуть:

  • снять укрытие в пасмурный день;

  • рыхлить междурядья для доступа воздуха;

  • вовремя пропалывать сорняки;

  • при необходимости прореживать (сначала — на 2 см, позже — на 4-6 см).

Распространённые ошибки

Даже при хорошей подготовке легко допустить промахи, которые сведут все усилия на нет. Чтобы этого не произошло, важно знать главные ошибки огородников.

  • Слишком ранний посев. Семена прорастут и погибнут при морозах.

  • Посев в низине. Влага вызывает загнивание.

  • Отсутствие укрытия. Без мульчи семена могут вымерзнуть.

Уточнения

Грядка огородная — узкая полоса разрыхлённой или обработанной другим образом земли в огороде или саду, отделяемая от соседних бороздами или дорожками, предназначенная для выращивания на ней овощных или фруктовых растений.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Учёные нашли в Виктории кости тероподов возрастом более 100 млн лет
Наука и техника
Учёные нашли в Виктории кости тероподов возрастом более 100 млн лет Аудио 
Августовская обрезка: какие многолетники и однолетники нуждаются в уходе
Садоводство, цветоводство
Августовская обрезка: какие многолетники и однолетники нуждаются в уходе Аудио 
Зоологи: кошка отгрызает усы котятам, чтобы ограничить их передвижение
Домашние животные
Зоологи: кошка отгрызает усы котятам, чтобы ограничить их передвижение Аудио 
Популярное
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят

Баклажаны, которые по вкусу не отличить от грибов: всего 20 минут готовки и один секретный ингредиент — блюдо удивит даже гурманов.

Баклажаны как грибы готовят из 4 овощей, 2–3 яиц, 2 луковиц и 1 бульонного кубика
Мужчина использовал ложку вместо вантуза и прочистил раковину
Спас всю кухню ложкой: история, которая взорвала соцсети и рассердила сантехников
Зеленский перешёл черту: необдуманный выпад вызвал гнев в Китае
Народная хреновина становится оружием против скучной еды: простая смесь удивляет стол
Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Вакуумная ловушка: как российская трехтонная бомба переписала правила игры
Тёмная сторона кошачьего материнства: странный ритуал, который на самом деле спасает жизнь
Пик Победы не прощает ошибок: как трагедия альпинистки превратилась в цепочку смертей
Пик Победы не прощает ошибок: как трагедия альпинистки превратилась в цепочку смертей
Последние материалы
Секрет идеальной яичницы-болтуньи: повара добавляют всего 1 ложку кукурузного крахмала
Биологи доказали, что золотые рыбки хранят навыки до года
Метро Новосибирска как музей: что скрывают плиты Дома ученых и библиотеки на Золотодолинской
Семена моркови под зиму сеют только при устойчивых заморозках — агрономы
Disney: поколение зумеров устало от ремейков, студия делает ставку на оригинал
Вечер в Хорватии обернулся финансовым шоком: ужин на набережной превратился в разочарование
Валерия раскрыла, что пластика не поможет женщинам с безжизненным взглядом
Эта 30-минутная тренировка с гантелями дома отлично проработает мышцы верха тела
30 минут до идеального тела: названа эффективная программа тренировок для начинающих
Суперфуды для волос: маски с черникой возвращают блеск и силу локонам
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.