Цветник без проплешин: обрезка, которая запускает вторую волну красоты

Лето в саду — это череда сменяющихся акцентов. Одни растения отцветают, другие только вступают в силу. Но как быть с теми, кто уже завершил своё пышное выступление? Обрезать ли сразу или подождать? Как сохранить декоративность и не потерять гармонию цветника? Разберёмся, какие многолетники требуют внимания сразу после цветения и какую пользу это приносит.

Что обрезать, чтобы не пожалеть

Аквилегия

После цветения теряет декоративность, особенно в жару. Полив помогает отсрочить увядание. Интересные семенные коробочки можно оставить до осени, но будьте готовы к самосеву.

Амсония

Обрезка после цветения делает куст компактнее. Высота уменьшается на 10-15 см, зато сохраняется аккуратный облик.

Астильба

Можно оставить подсохшие соцветия — они декоративны. Или срезать сразу над верхним листом. Растение при этом теряет примерно четверть высоты.

Астранция

Удаление увядающих цветков стимулирует повторное цветение. Можно делать это выборочно или срезать все цветоносы сразу.

Волжанка

В жару теряет декоративность при нехватке влаги. Полив важнее обрезки, но отцветшие соцветия лучше удалить.

Гейхера

Удаление соцветий после цветения стимулирует рост листвы и повторное цветение. Обрезка — по желанию.

Герань

Соцветия после цветения не портят внешний вид. Соплодия сохраняют декоративность, вмешательство чаще всего не требуется.

Гравилат

Обрезка стимулирует повторное цветение. Делать её нужно до формирования семян, иначе растение теряет силы.

Дельфиниум и люпин

Удаление соцветий до появления семян стимулирует появление новых цветоносов. Дельфиниуму потребуется уход, чтобы повторно зацвести.

Дицентра

После цветения отмирает. Не обрезайте полностью сразу — делайте это поэтапно, чтобы сохранить фотосинтезирующую зелень.

Дороникум

Отцветает к лету. Лучше размещать в цветнике с растениями, которые перекроют пустоту — хостами, астильбами и др.

Ирисы и лилейники

После цветения желательно срезать цветоносы, чтобы сохранить опрятность. Даже без этого растения остаются декоративными.

Клевер красноватый

Соцветия сохраняют форму и меняют оттенок. Обрезка не обязательна, но самосев возможен.

Колокольчики

Высокорослые сорта быстро теряют декоративность, лучше обрезать. Низкорослые стабильно декоративны — регулярное удаление увядающих цветков продлевает цветение.

Котовник и шалфей

Обрезка побегов на треть или половину стимулирует ветвление и повторное цветение. Можно варьировать степень среза.

Манжетка

Лучше вовремя удалять соцветия, чтобы сохранить листву. После дождя соцветия полегают. При необходимости можно обрезать всю надземную часть — это обновит растение.

Пионы

После цветения обрезают только цветки. Листья остаются до осени, питая корни. Если появляются пятна — обрабатывают фунгицидами.

Стахис шерстистый

Цветение ухудшает внешний вид. Соцветия стоит удалять, как только они появляются.

Стахис Монье

Цветёт декоративно, но требует срезки после цветения, чтобы избежать самосева. Высота куста при этом заметно уменьшается.

Флоксы шиловидные и растопыренные

После цветения обрезают побеги на треть или половину. Это стимулирует кущение и может вызвать повторное цветение. Не забывайте про полив — у этих флоксов поверхностные корни.

