Одно удобрение в сентябре решает судьбу клубники на весь следующий год

Осенняя подкормка клубники фосфором и калием повышает зимостойкость

1:28 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Сентябрь для клубники — решающий месяц. Именно в это время в кустах закладываются будущие цветочные почки, от которых напрямую зависит урожай следующего года. Ошибка с подкормкой в начале осени может стоить вам и сладких ягод, и здоровья растений.

Фото: commons.wikimedia.org by Maksim, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Клубника

С чего начать работу на клубничнике

После окончания плодоношения садоводы ждут около двух недель, чтобы растения восстановились. В это время полезны азотные удобрения — они помогают кустам нарастить зелёную массу.

Но к сентябрю акцент смещается: здесь уже не азот в приоритете, а фосфор и калий. Эти элементы помогают растениям пережить морозы и формируют основу для будущего обильного плодоношения.

Важный шаг — убрать усы

Перед внесением удобрений обязательно обрезают усы. Их можно:

отправить в компост,

использовать для размножения.

Но оставлять усы на кустах нельзя: они вытягивают питание у материнских растений и мешают подготовке к зиме.

Чем подкормить клубнику в сентябре

Садоводы используют два основных варианта:

Сернокислый калий — 20 г на 10 литров воды, вносится под корень.

Монофосфат калия — 20 г на 10 литров воды, также под корень.

Оба удобрения помогают клубнике стать зимостойкой и заложить потенциал для щедрого урожая летом.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

