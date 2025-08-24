Одно удобрение в сентябре решает судьбу клубники на весь следующий год

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Садоводство

Сентябрь для клубники — решающий месяц. Именно в это время в кустах закладываются будущие цветочные почки, от которых напрямую зависит урожай следующего года. Ошибка с подкормкой в начале осени может стоить вам и сладких ягод, и здоровья растений.

Клубника
Фото: commons.wikimedia.org by Maksim, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Клубника

С чего начать работу на клубничнике

После окончания плодоношения садоводы ждут около двух недель, чтобы растения восстановились. В это время полезны азотные удобрения — они помогают кустам нарастить зелёную массу.

Но к сентябрю акцент смещается: здесь уже не азот в приоритете, а фосфор и калий. Эти элементы помогают растениям пережить морозы и формируют основу для будущего обильного плодоношения.

Важный шаг — убрать усы

Перед внесением удобрений обязательно обрезают усы. Их можно:

  • отправить в компост,

  • использовать для размножения.

Но оставлять усы на кустах нельзя: они вытягивают питание у материнских растений и мешают подготовке к зиме.

Чем подкормить клубнику в сентябре

Садоводы используют два основных варианта:

  • Сернокислый калий — 20 г на 10 литров воды, вносится под корень.

  • Монофосфат калия — 20 г на 10 литров воды, также под корень.

Оба удобрения помогают клубнике стать зимостойкой и заложить потенциал для щедрого урожая летом.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
