Одно удобрение в сентябре решает судьбу клубники на весь следующий год

Сентябрь для клубники — решающий месяц. Именно в это время в кустах закладываются будущие цветочные почки, от которых напрямую зависит урожай следующего года. Ошибка с подкормкой в начале осени может стоить вам и сладких ягод, и здоровья растений.
После окончания плодоношения садоводы ждут около двух недель, чтобы растения восстановились. В это время полезны азотные удобрения — они помогают кустам нарастить зелёную массу.
Но к сентябрю акцент смещается: здесь уже не азот в приоритете, а фосфор и калий. Эти элементы помогают растениям пережить морозы и формируют основу для будущего обильного плодоношения.
Перед внесением удобрений обязательно обрезают усы. Их можно:
отправить в компост,
использовать для размножения.
Но оставлять усы на кустах нельзя: они вытягивают питание у материнских растений и мешают подготовке к зиме.
Садоводы используют два основных варианта:
Сернокислый калий — 20 г на 10 литров воды, вносится под корень.
Монофосфат калия — 20 г на 10 литров воды, также под корень.
Оба удобрения помогают клубнике стать зимостойкой и заложить потенциал для щедрого урожая летом.
