Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Морщины, круги, отёки: какой крем справится с каждым
Land Rover представил Defender Octa с разгоном до 100 км/ч за 3,8 секунды — Popsci
Кабаны ежегодно убивают людей чаще, чем акулы
Лада Дэнс вспомнила, как не смогла спеть дуэтом с Авраамом Руссо из-за травмы
Правильное размещение микроволновки экономит полезное пространство, говорят дизайнеры
Ортопедические подушки и капы помогают предотвратить храп без операции
Масштабный экспорт в Россию: эти ниши займут производители из Индии
Ученые решили отказаться от топлива и создать космический корабль с парусами
Историки называют Нойшванштайн, Химэдзи и Хоэнзальцбург самыми впечатляющими замками мира

Три растения, которые работают как удобрение, инсектицид и лекарь

Календула, бархатцы и настурция защищают огород от вредителей
1:31
Садоводство

Огород, где растут цветы, — это не только красиво, но и полезно. Некоторые растения работают лучше любой химии: они отпугивают вредителей, оздоравливают почву и помогают овощам расти сильнее.

Настурция
Фото: Own work by Pomponette, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Настурция

Календула — щит от вредителей

Эти яркие оранжевые цветы давно ценят не только за красоту. Календула приманивает на себя тлю, тем самым спасая культурные растения. А её аромат отпугивает нематод, медведку, колорадского жука и даже бабочку-капустницу. С таким "соседом" вашим грядкам проще пережить сезон.

Бархатцы — природный фунгицид

Низкорослые бархатцы многие дачники называют "универсальными защитниками". Их используют как:

  • естественный репеллент от насекомых,

  • биофунгицид против почвенных грибков,

  • материал для мульчирования.

Эфирные масла, содержащиеся в растении, дезинфицируют землю и снижают риск заражения культурных растений болезнями.

Настурция — цветок-врач

Настурция — настоящий кладезь полезных веществ. Её насыщенный аромат отпугивает колорадского жука, белокрылок, совок, нематод и слизней.

Кроме того, настурция действует как природный инсектицид и помогает бороться с опасными заболеваниями:

  • фузариоз,

  • кила капусты,

  • корневые гнили.

Её присутствие на грядках делает почву более здоровой, а урожай — крепким и обильным.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Зоопсихологи: разрешение гладить живот является высшим проявлением любви у кошки
Домашние животные
Зоопсихологи: разрешение гладить живот является высшим проявлением любви у кошки Аудио 
Баклажаны как грибы готовят из 4 овощей, 2–3 яиц, 2 луковиц и 1 бульонного кубика
Еда и рецепты
Баклажаны как грибы готовят из 4 овощей, 2–3 яиц, 2 луковиц и 1 бульонного кубика Аудио 
Зоологи: кошка отгрызает усы котятам, чтобы ограничить их передвижение
Домашние животные
Зоологи: кошка отгрызает усы котятам, чтобы ограничить их передвижение Аудио 
Популярное
Итальянцы делают это на зиму, а мы всё ещё едим банальные соленья: идеальная зукуска за пол часа

Помидоры по-итальянски: простой способ заготовить томаты с базиликом и пряностями, которые зимой станут лучшей закуской к мясу и овощам.

Закуска по-итальянски на зиму: рецепт маринованных томатов с базиликом
Поплавская: певец Евдокимов ненавидел Россию, но любил российские рубли
Прощание без прикрас: Яна Поплавская раскрыла правду об отношении певца Евдокимова к России
Лес возвращается, а земля мстит: восстановление природы обернулось кислотной ловушкой
Эта подкормка осенью решает судьбу роз в морозы: минимум усилий — максимум эффекта
Покупка автомобиля с пробегом должна быть вдумчивой и осторожной Сергей Милешкин Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Хрупкая монополия в биотехнологиях рухнула: у России появился собственный путь к синтезу генов
Один жест, который говорит о любви больше, чем тысячи мурлыканий: как кошка показывает полное доверие
Верность по-кошачьи: питомцы, которые живут ради человека
Верность по-кошачьи: питомцы, которые живут ради человека
Последние материалы
Морщины, круги, отёки: какой крем справится с каждым
Land Rover представил Defender Octa с разгоном до 100 км/ч за 3,8 секунды — Popsci
Кабаны ежегодно убивают людей чаще, чем акулы
Лада Дэнс вспомнила, как не смогла спеть дуэтом с Авраамом Руссо из-за травмы
Правильное размещение микроволновки экономит полезное пространство, говорят дизайнеры
Ортопедические подушки и капы помогают предотвратить храп без операции
Масштабный экспорт в Россию: эти ниши займут производители из Индии
Ученые решили отказаться от топлива и создать космический корабль с парусами
Историки называют Нойшванштайн, Химэдзи и Хоэнзальцбург самыми впечатляющими замками мира
Десерт из бананов и сахара, приготовленный под грилем прямо в кожуре
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.