Три растения, которые работают как удобрение, инсектицид и лекарь

Огород, где растут цветы, — это не только красиво, но и полезно. Некоторые растения работают лучше любой химии: они отпугивают вредителей, оздоравливают почву и помогают овощам расти сильнее.
Эти яркие оранжевые цветы давно ценят не только за красоту. Календула приманивает на себя тлю, тем самым спасая культурные растения. А её аромат отпугивает нематод, медведку, колорадского жука и даже бабочку-капустницу. С таким "соседом" вашим грядкам проще пережить сезон.
Низкорослые бархатцы многие дачники называют "универсальными защитниками". Их используют как:
естественный репеллент от насекомых,
биофунгицид против почвенных грибков,
материал для мульчирования.
Эфирные масла, содержащиеся в растении, дезинфицируют землю и снижают риск заражения культурных растений болезнями.
Настурция — настоящий кладезь полезных веществ. Её насыщенный аромат отпугивает колорадского жука, белокрылок, совок, нематод и слизней.
Кроме того, настурция действует как природный инсектицид и помогает бороться с опасными заболеваниями:
фузариоз,
кила капусты,
корневые гнили.
Её присутствие на грядках делает почву более здоровой, а урожай — крепким и обильным.
