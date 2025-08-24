Три растения, которые работают как удобрение, инсектицид и лекарь

Календула, бархатцы и настурция защищают огород от вредителей

Огород, где растут цветы, — это не только красиво, но и полезно. Некоторые растения работают лучше любой химии: они отпугивают вредителей, оздоравливают почву и помогают овощам расти сильнее.

Фото: Own work by Pomponette, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Настурция

Календула — щит от вредителей

Эти яркие оранжевые цветы давно ценят не только за красоту. Календула приманивает на себя тлю, тем самым спасая культурные растения. А её аромат отпугивает нематод, медведку, колорадского жука и даже бабочку-капустницу. С таким "соседом" вашим грядкам проще пережить сезон.

Бархатцы — природный фунгицид

Низкорослые бархатцы многие дачники называют "универсальными защитниками". Их используют как:

естественный репеллент от насекомых,

биофунгицид против почвенных грибков,

материал для мульчирования.

Эфирные масла, содержащиеся в растении, дезинфицируют землю и снижают риск заражения культурных растений болезнями.

Настурция — цветок-врач

Настурция — настоящий кладезь полезных веществ. Её насыщенный аромат отпугивает колорадского жука, белокрылок, совок, нематод и слизней.

Кроме того, настурция действует как природный инсектицид и помогает бороться с опасными заболеваниями:

фузариоз,

кила капусты,

корневые гнили.

Её присутствие на грядках делает почву более здоровой, а урожай — крепким и обильным.

