Забыл сфотографировать грядки? Весной можешь остаться без урожая

Снимок огорода перед сбором урожая облегчает планирование посадок
1:19
Садоводство

Кто бы мог подумать, что всего одна минута осенью способна изменить урожай будущего сезона? Опытные дачники давно пользуются этим приёмом, и результат поражает: растения растут сильнее, а грядки радуют втрое большим урожаем.

Теплица
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Теплица

В чём секрет

Главный фактор плодородия — правильный севооборот. Но помнить, где именно росли огурцы, капуста или картофель в прошлом году, к весне удаётся далеко не каждому. Ошибки в планировке приводят к истощению почвы и болезням культур.

Простая привычка

Осенью, перед тем как убрать урожай, достаточно сделать несколько фотографий участка. Весной снимки подскажут, какие грядки использовать под новые посадки.

Такой наглядный "план огорода" позволяет без труда организовать севооборот, а это значит:

  • почва не истощается;

  • растения меньше болеют;

  • урожайность заметно повышается.

Почему работает

Каждая культура забирает из земли свой набор питательных веществ. Если несколько лет подряд сажать на одном месте одно и то же, земля обеднеет, а болезни и вредители накопятся. Осенний фотоотчёт — надёжный способ сохранить память о грядках и выстроить правильную схему посадок.

Уточнения

Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Итальянцы делают это на зиму, а мы всё ещё едим банальные соленья: идеальная зукуска за пол часа

Помидоры по-итальянски: простой способ заготовить томаты с базиликом и пряностями, которые зимой станут лучшей закуской к мясу и овощам.

