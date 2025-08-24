Забыл сфотографировать грядки? Весной можешь остаться без урожая

Кто бы мог подумать, что всего одна минута осенью способна изменить урожай будущего сезона? Опытные дачники давно пользуются этим приёмом, и результат поражает: растения растут сильнее, а грядки радуют втрое большим урожаем.
Главный фактор плодородия — правильный севооборот. Но помнить, где именно росли огурцы, капуста или картофель в прошлом году, к весне удаётся далеко не каждому. Ошибки в планировке приводят к истощению почвы и болезням культур.
Осенью, перед тем как убрать урожай, достаточно сделать несколько фотографий участка. Весной снимки подскажут, какие грядки использовать под новые посадки.
Такой наглядный "план огорода" позволяет без труда организовать севооборот, а это значит:
почва не истощается;
растения меньше болеют;
урожайность заметно повышается.
Каждая культура забирает из земли свой набор питательных веществ. Если несколько лет подряд сажать на одном месте одно и то же, земля обеднеет, а болезни и вредители накопятся. Осенний фотоотчёт — надёжный способ сохранить память о грядках и выстроить правильную схему посадок.
