Один неверный шаг — и урожай под угрозой: опасные смеси на грядках

Агрохимики предупредили о несовместимости азотных удобрений с известью и золой
1:41
Садоводство

Иногда желание ускорить рост растений приводит к обратному эффекту. В погоне за урожаем мы стремимся "подкормить" почву всем и сразу, смешивая удобрения наугад. Но химия не прощает ошибок: некоторые комбинации не просто бесполезны, а могут навредить растениям и свести усилия к нулю.

Полив почвы в огороде
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Полив почвы в огороде

Что категорически нельзя мешать

  1. Азотные удобрения + известь или зола.
    В этой паре азот буквально улетучивается из почвы. Итог — растения голодают, а урожая меньше.

  2. Мочевина + суперфосфат.
    Вместо полезной смеси получится вязкая масса, которую невозможно равномерно распределить по грядке.

  3. Калийная соль, селитра и суперфосфат.
    Эти добавки требуют раздельного хранения и внесения. Нарушите правило — потеряете часть пользы.

Что можно сочетать без риска

  • Минеральные удобрения в сухом виде. Даже если они слежались, комья легко разбиваются — смесь работает.

  • Аммиачная селитра + сульфат аммония, другие селитры или аммофоска. Хорошо усваиваются вместе.

  • Мочевина + сульфат аммония + гранулированный суперфосфат + аммофосы. Удачное сочетание для подкормки.

  • Древесная зола + известь, хлористый калий или мочевина. Главное — смешивать перед внесением в почву.

  • Органика (помёт, навоз, компост) + хлористый калий или гранулированный суперфосфат. Допустимо и эффективно.

  • Органика + мочевина. Но только непосредственно перед внесением.

Уточнения

Удобре́ния — вещества для питания растений и повышения плодородия почв.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
