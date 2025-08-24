Иногда желание ускорить рост растений приводит к обратному эффекту. В погоне за урожаем мы стремимся "подкормить" почву всем и сразу, смешивая удобрения наугад. Но химия не прощает ошибок: некоторые комбинации не просто бесполезны, а могут навредить растениям и свести усилия к нулю.
Азотные удобрения + известь или зола.
В этой паре азот буквально улетучивается из почвы. Итог — растения голодают, а урожая меньше.
Мочевина + суперфосфат.
Вместо полезной смеси получится вязкая масса, которую невозможно равномерно распределить по грядке.
Калийная соль, селитра и суперфосфат.
Эти добавки требуют раздельного хранения и внесения. Нарушите правило — потеряете часть пользы.
Минеральные удобрения в сухом виде. Даже если они слежались, комья легко разбиваются — смесь работает.
Аммиачная селитра + сульфат аммония, другие селитры или аммофоска. Хорошо усваиваются вместе.
Мочевина + сульфат аммония + гранулированный суперфосфат + аммофосы. Удачное сочетание для подкормки.
Древесная зола + известь, хлористый калий или мочевина. Главное — смешивать перед внесением в почву.
Органика (помёт, навоз, компост) + хлористый калий или гранулированный суперфосфат. Допустимо и эффективно.
Органика + мочевина. Но только непосредственно перед внесением.
Удобре́ния — вещества для питания растений и повышения плодородия почв.
Актриса Яна Поплавская резко высказалась об умершем певце Ярославе Евдокимове, напомнив о его критических высказываниях в адрес России. Она также провела параллели с другими ушедшими из жизни деятелями культуры.