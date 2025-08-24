Один неверный шаг — и урожай под угрозой: опасные смеси на грядках

Агрохимики предупредили о несовместимости азотных удобрений с известью и золой

Садоводство

Иногда желание ускорить рост растений приводит к обратному эффекту. В погоне за урожаем мы стремимся "подкормить" почву всем и сразу, смешивая удобрения наугад. Но химия не прощает ошибок: некоторые комбинации не просто бесполезны, а могут навредить растениям и свести усилия к нулю.

Полив почвы в огороде

Что категорически нельзя мешать

Азотные удобрения + известь или зола.

В этой паре азот буквально улетучивается из почвы. Итог — растения голодают, а урожая меньше. Мочевина + суперфосфат.

Вместо полезной смеси получится вязкая масса, которую невозможно равномерно распределить по грядке. Калийная соль, селитра и суперфосфат.

Эти добавки требуют раздельного хранения и внесения. Нарушите правило — потеряете часть пользы.

Что можно сочетать без риска

Минеральные удобрения в сухом виде. Даже если они слежались, комья легко разбиваются — смесь работает.

Аммиачная селитра + сульфат аммония, другие селитры или аммофоска. Хорошо усваиваются вместе.

Мочевина + сульфат аммония + гранулированный суперфосфат + аммофосы. Удачное сочетание для подкормки.

Древесная зола + известь, хлористый калий или мочевина. Главное — смешивать перед внесением в почву.

Органика (помёт, навоз, компост) + хлористый калий или гранулированный суперфосфат. Допустимо и эффективно.

Органика + мочевина. Но только непосредственно перед внесением.

Уточнения

Удобре́ния — вещества для питания растений и повышения плодородия почв.

