Ждали сладкие томаты, а получили жёсткие и пустые: что пошло не так

Жёсткие прожилки в помидорах связаны с сортом и фитоплазмозом
Садоводство

Вы когда-нибудь с нетерпением ждали первых помидоров, а вместо сочных и сладких плодов с грядки получили жёсткие, плотные и лишённые вкуса томаты? Причины могут скрываться в самых, казалось бы, очевидных вещах.

Томаты в теплице
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Томаты в теплице

Сорт решает всё

Иногда дело вовсе не в уходе. Есть сорта, которые изначально "заточены" под продажу. У них плотная мякоть с белыми прожилками, они долго хранятся и без проблем переживают перевозку. Но вкус у таких помидоров оставляет желать лучшего. Чтобы не разочароваться, выбирайте семена с акцентом на вкус, а не только на урожайность и транспортабельность.

Болезни, которые портят урожай

Невкусные плоды могут быть следствием фитоплазмоза — вирусного заболевания, которое почти невозможно вылечить. Его переносят тля, цикадки и совки. В этом случае главный способ защиты — своевременно бороться с насекомыми-вредителями и не допускать заражения.

Ошибки в питании

Жилистые томаты с белыми прожилками внутри — явный сигнал нехватки калия и кальция на фоне избытка азота.

Признаки калийного "голода":

  • листья по краям словно обожжены,

  • плоды окрашиваются неравномерно,

  • замедляется созревание.

Важно помнить: при жаре выше 30 градусов корни перестают усваивать калий. В этот период особенно критичен регулярный полив, иначе даже подкормки не спасут.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
