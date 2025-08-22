Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
2 недели без сахара: гастроэнтеролог рассказал о невероятных изменениях в организме
Эффективный способ борьбы с влагой в автомобильных фарах
Признаки перегрева у кошек: как помочь и что делать в критической ситуации
Исследование Сбера: россияне стали чаще есть вне дома — лидеры по тратам
80-летняя Хелен Миррен напомнила молодёжи, что она тоже раньше занималась любовью
Бобовые, морковь и свекла подходят для посадки после картофеля
Археологи обнаружили захоронение Чанкай XI века при строительстве в Лиме
Чемпион мира Максим Рындовский заявил о пытках украинских силовиков
Шеф-повар: для пышного омлета смесь яиц и молока нужно тщательно взбить

Перец оживает от простого средства — урожай становится в разы больше

Подкормка перца молоком и йодом увеличивает урожайность на 15% — агрономы
2:01
Садоводство

Многие огородники стараются отказаться от минеральных удобрений, опасаясь их накопления в почве и плодах. Но оставить перец совсем без подкормки нельзя — растения слабеют, сбрасывают цветы и в итоге дают скудный урожай. К счастью, простое сочетание молока и йода способно кардинально изменить ситуацию.

Перец
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Перец

Молоко — естественная защита

Молоко работает сразу в нескольких направлениях. Оно насыщает куст питательными веществами, укрепляет его и образует на листьях тонкую плёнку, которая защищает от вредителей. Насекомые не способны переваривать лактозу, поэтому такие растения становятся для них "невкусными". При поливе под корень молоко помогает бороться с болезнями, так как многие микроорганизмы также не справляются с его компонентами.

Йод — стимулятор роста и иммунитета

Йод усиливает фотосинтез, регулирует обмен азота и воды, способствует накоплению витамина С и продлевает период плодоношения. Его антисептические свойства делают растение более устойчивым к грибковым и вирусным инфекциям. Урожайность при регулярной обработке возрастает до 15%.

Как правильно применять

  • Подготовка семян — замочить в растворе йода (1 капля на литр воды) на 6-8 часов.
  • Рассада — при появлении 2-3 листьев полить раствором: 1 капля йода на 3 литра воды.
  • Взрослые растения — подкормка под корень (3 капли на ведро воды).
  • Дополнительно опрыскивание раствором: 4 л молока + 15 капель йода на ведро воды.

Важно помнить: йод токсичен при передозировке, поэтому всегда соблюдайте пропорции. Листовые подкормки подходят только взрослым кустам.

При правильном уходе перец отблагодарит крепкой завязью и обильным урожаем, независимо от того, растёт он в теплице или на грядке.

Уточнения

Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Океаническая акула требует зрительного контакта — инструкторы по дайвингу
Домашние животные
Океаническая акула требует зрительного контакта — инструкторы по дайвингу Аудио 
Эксперты определили оптимальную пропорцию соды в фарше для пышных котлет
Еда и рецепты
Эксперты определили оптимальную пропорцию соды в фарше для пышных котлет Аудио 
Тренер перечислил 3 упражнения стоя, которые ускоряют метаболизм и сжигают жир
Новости спорта
Тренер перечислил 3 упражнения стоя, которые ускоряют метаболизм и сжигают жир Аудио 
Популярное
Гости без приглашения, но с пользой: зачем змеи приходят в ваш сад

Змеи в саду могут быть полезными, но как определить их вид и правильно себя вести при встрече? Узнайте важные советы и особенности.

Уборка листвы и камней снижает вероятность появления змей возле дома
Идеальный томатный сок: добавьте болгарский перец для сладости и баланса
Бабушкин секрет томатного сока: сладкий перец творит чудеса — вкуснее не бывает
Молитесь, но не всплывайте: что нужно знать перед встречей с четырьмя морскими убийцами
Хищники Австралии вышли из тени — и поставили под сомнение мировую историю динозавров
Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Купить машину, не продав душу: самые доступные автомобили августа 2025 года
Руки крепнут, спина шире, уверенность растёт: это упражнение меняет не только тело
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят
Последние материалы
Обладатели ордена Родительская слава посетили курорт Роза Хутор
Стерилизация снижает вероятность побегов кошек и расширения их территории
Мытьё головы каждый день: привычка, которая меняет ваши волосы
Тополиный пух — визитная карточка Иванушек International: мнение Игоря Матвиенко
Сыр и холестерин: творог и рикотту можно есть без вреда для здоровья
Театр-студия Всеволода Шиловского: планы и премьеры третьего сезона
Строители показали простой способ убрать трещины на потолке без ремонта
Союз нефтяников критикует ЕС за нормы выбросов для топлива
Филолог Царев: ОАЭ запрещено делать фото молящихся и употреблять алкоголь на улице
Начальник ГУОБДД Черников: установка светодиодов в фары под галоген или ксенон незаконна
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.