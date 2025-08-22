Перец оживает от простого средства — урожай становится в разы больше

Многие огородники стараются отказаться от минеральных удобрений, опасаясь их накопления в почве и плодах. Но оставить перец совсем без подкормки нельзя — растения слабеют, сбрасывают цветы и в итоге дают скудный урожай. К счастью, простое сочетание молока и йода способно кардинально изменить ситуацию.
Молоко работает сразу в нескольких направлениях. Оно насыщает куст питательными веществами, укрепляет его и образует на листьях тонкую плёнку, которая защищает от вредителей. Насекомые не способны переваривать лактозу, поэтому такие растения становятся для них "невкусными". При поливе под корень молоко помогает бороться с болезнями, так как многие микроорганизмы также не справляются с его компонентами.
Йод усиливает фотосинтез, регулирует обмен азота и воды, способствует накоплению витамина С и продлевает период плодоношения. Его антисептические свойства делают растение более устойчивым к грибковым и вирусным инфекциям. Урожайность при регулярной обработке возрастает до 15%.
Важно помнить: йод токсичен при передозировке, поэтому всегда соблюдайте пропорции. Листовые подкормки подходят только взрослым кустам.
При правильном уходе перец отблагодарит крепкой завязью и обильным урожаем, независимо от того, растёт он в теплице или на грядке.
