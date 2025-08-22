Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Военный аналитик раскрыл особенности самой мощной российской бомбы
Джордж Лукас дал совет Рону Ховарду во время съёмок Хана Соло
Глава Автостата Целиков: китайские авто заняли 60 процентов рынка
Исследование Nature Medicine: UPF-диета замедляет снижение веса
Шеф-повара: рис становится клейким из-за крахмальной пыли, которую нужно смывать
Увлажнение, питание, регенерация: формула ночи для лица
Хрустящие огурцы с мёдом и укропом: пошаговый рецепт
В Сахалинской области установили лимит 10 литров бензина до прибытия новых партий
Зоологи: кошка отгрызает усы котятам, чтобы ограничить их передвижение

Напиток для людей стал эликсиром для грядок: растения оживают после необычной подкормки

Раствор молока и воды для огурцов помогает сохранить урожай
2:14
Садоводство

Поливать огурцы молоком? Звучит странно, но именно этот способ в августе становится настоящим спасением для растений. Многие дачники уже проверили его на практике и делятся впечатляющими результатами.

Стакан молока
Фото: wikimapia by Ukko-wc, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Стакан молока

Лактоза и почвенные бактерии

Секрет в уникальном составе молока. Лактоза, или молочный сахар, служит лёгкой пищей для полезных почвенных бактерий, активируя их работу. В ответ они начинают быстрее перерабатывать органику и высвобождать больше питательных веществ.

Кальций и защита от болезней

Кальций в молоке укрепляет клеточные стенки, делая растения более устойчивыми. А тонкая плёнка, образующаяся на листьях после обработки, мешает прорастанию спор грибковых болезней — например, мучнистой росы.

Калий и фосфор для августовских огурцов

Дополнительный бонус — калий и фосфор в доступной форме. Эти элементы особенно нужны огурцам в августе, когда они уже израсходовали много сил на плоды.

Видимые результаты на грядке

Огородники замечают, что после «молочных процедур» листья становятся насыщенно-зелёными, а плоды завязываются активнее и дольше сохраняют свежий вид.

Как приготовить молочный раствор

Чтобы приготовить раствор, достаточно развести 1 литр молока или сыворотки в 10 литрах воды. Полученной смесью можно поливать грядки под корень или опрыскивать листья вечером. Главное — использовать нежирный продукт, чтобы не закупорить поры растений.

Когда и как обрабатывать

Первую обработку лучше провести в начале августа, а затем повторять каждые 10–14 дней. Такой уход продлевает плодоношение и поддерживает растения в самый важный момент сезона.

Почему метод особенно полезен в открытом грунте

Метод особенно ценен для открытого грунта, где огурцы чаще страдают от стрессов. Он прост, доступен и почти не требует затрат. Попробуйте обработать хотя бы одну грядку и сравните результат — сюрприз может оказаться очень приятным.

Уточнения

Молоко́ — питательная жидкость, вырабатываемая молочными железами самок млекопитающих во время лактации.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Омлет делают из яиц и тёплого молока, взбивают до пены и жарят 7 минут под крышкой
Еда и рецепты
Омлет делают из яиц и тёплого молока, взбивают до пены и жарят 7 минут под крышкой Аудио 
Тренер перечислил 3 упражнения стоя, которые ускоряют метаболизм и сжигают жир
Новости спорта
Тренер перечислил 3 упражнения стоя, которые ускоряют метаболизм и сжигают жир Аудио 
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Недвижимость
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими Аудио 
Популярное
Гости без приглашения, но с пользой: зачем змеи приходят в ваш сад

Змеи в саду могут быть полезными, но как определить их вид и правильно себя вести при встрече? Узнайте важные советы и особенности.

Уборка листвы и камней снижает вероятность появления змей возле дома
Идеальный томатный сок: добавьте болгарский перец для сладости и баланса
Бабушкин секрет томатного сока: сладкий перец творит чудеса — вкуснее не бывает
Купить машину, не продав душу: самые доступные автомобили августа 2025 года
Молитесь, но не всплывайте: что нужно знать перед встречей с четырьмя морскими убийцами
1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Хищники Австралии вышли из тени — и поставили под сомнение мировую историю динозавров
Кучеров Яр: 150 российских бойцов совершили невозможное, перемолов элитные части ВСУ
Он вернулся на кухню и стал главным трендом: у вас дома тоже есть бабушкин предмет декора
Он вернулся на кухню и стал главным трендом: у вас дома тоже есть бабушкин предмет декора
Последние материалы
Раствор молока и воды для огурцов помогает сохранить урожай
Глава Автостата Целиков: китайские авто заняли 60 процентов рынка
Исследование Nature Medicine: UPF-диета замедляет снижение веса
Шеф-повара: рис становится клейким из-за крахмальной пыли, которую нужно смывать
Увлажнение, питание, регенерация: формула ночи для лица
Хрустящие огурцы с мёдом и укропом: пошаговый рецепт
В Сахалинской области установили лимит 10 литров бензина до прибытия новых партий
Китайский дипломат назвал США агрессором после введения пошлин против Индии
Зоологи: кошка отгрызает усы котятам, чтобы ограничить их передвижение
Максим Виторган собрал вместе своих сыновей от двух браков
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.