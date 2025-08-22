Одно неверное действие в сентябре и яблоки гниют: бомба замедленного действия уже запущена

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Садоводство

Сентябрь может преподнести садоводам неприятный сюрприз: только что созревающие яблоки вдруг покрываются бурыми пятнами, начинают темнеть и буквально мумифицируются прямо на ветке.

Гнилые яблоки
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Гнилые яблоки

Виновник торжества

Главный виновник — распространенное грибковое заболевание плодовая гниль (монилиоз).

Споры этого грибка прекрасно зимуют в засохших плодах, оставленных на дереве или под ним. С приходом тепла и влаги они быстро распространяются ветром, дождем и насекомыми.

Инфекция проникает в яблоко через малейшие повреждения кожицы: укол насекомого, трещинку от града или даже место, где плод потерся о ветку.

Особенно быстро болезнь прогрессирует в теплую и влажную погоду, типичную для начала осени. Если крона у яблони слишком густая, то внутри создаются идеальные условия для распространения гнили.

Ошибка сентября

Многие садоводы допускают одну и ту же ошибку — оставляют падалицу и пораженные плоды на дереве. Но каждый такой яблок превращается в мощный источник заражения для соседних плодов и даже для будущего урожая.

К проблеме приводит и отсутствие своевременной профилактической обработки сада. Защита деревьев должна быть регулярной и на всех стадиях развития плодов.

Враги, работающие на грибок

Насекомые-вредители — плодожорка, долгоносик и другие — косвенно усиливают распространение монилиоза. Они повреждают кожицу, открывая двери для инфекции.

Что делать

  • Регулярно собирать и уничтожать все гнилые яблоки — и на дереве, и на земле. Их нельзя класть в компост, только сжечь или закопать глубоко в землю.
  • Делать прореживающую обрезку: это улучшает циркуляцию воздуха и снижает влажность внутри кроны.
  • Выбирать сорта яблонь, устойчивые к монилиозу — это долгосрочное решение, указанное в описании сорта.
  • Собирать урожай вовремя и правильно его хранить.

Здоровье сада формируется задолго до сбора урожая — а ошибки сентября могут стоить вам целого сезона.

Уточнения

Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запечённом виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
