Одно неверное действие в сентябре и яблоки гниют: бомба замедленного действия уже запущена

Сентябрь может преподнести садоводам неприятный сюрприз: только что созревающие яблоки вдруг покрываются бурыми пятнами, начинают темнеть и буквально мумифицируются прямо на ветке.
Главный виновник — распространенное грибковое заболевание плодовая гниль (монилиоз).
Споры этого грибка прекрасно зимуют в засохших плодах, оставленных на дереве или под ним. С приходом тепла и влаги они быстро распространяются ветром, дождем и насекомыми.
Инфекция проникает в яблоко через малейшие повреждения кожицы: укол насекомого, трещинку от града или даже место, где плод потерся о ветку.
Особенно быстро болезнь прогрессирует в теплую и влажную погоду, типичную для начала осени. Если крона у яблони слишком густая, то внутри создаются идеальные условия для распространения гнили.
Многие садоводы допускают одну и ту же ошибку — оставляют падалицу и пораженные плоды на дереве. Но каждый такой яблок превращается в мощный источник заражения для соседних плодов и даже для будущего урожая.
К проблеме приводит и отсутствие своевременной профилактической обработки сада. Защита деревьев должна быть регулярной и на всех стадиях развития плодов.
Насекомые-вредители — плодожорка, долгоносик и другие — косвенно усиливают распространение монилиоза. Они повреждают кожицу, открывая двери для инфекции.
Здоровье сада формируется задолго до сбора урожая — а ошибки сентября могут стоить вам целого сезона.
