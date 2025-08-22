Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Выращивание фруктовых деревьев похоже на искусство: каждое дерево требует внимания, знаний и правильного подхода. Даже самый редкий сорт не порадует урожаем, если пренебречь важным этапом ухода — обрезкой.

Зачем нужна обрезка

Обрезка — это не просто срезание ветвей, а способ продлить жизнь дереву, повысить урожайность и сохранить здоровье.

"Наши усилия по обрезке могут улучшить красоту, производство фруктов, укрепить структуру и предотвратить болезни, в конечном итоге продлевая жизнеспособность дерева", — говорит Нил Коллинз из Trees of Antiquity.

Когда обрезать

Время зависит от сорта. Например, вишни требуют одного подхода, яблони — другого. Быстрорастущие деревья нужно подрезать чаще. И здесь важно помнить: цель не в том, чтобы "укоротить", а в том, чтобы направить энергию дерева в правильное русло.

Три главных шага обрезки

  1. Очистка. Удалите мёртвые, повреждённые или больные ветви — так называемые "три Д". Все побеги, идущие от корней, тоже нужно убрать: они не плодоносят.
  2. Прореживание. Свет и воздух должны попадать внутрь кроны. Уберите ветки, которые пересекаются или растут вниз. Оптимальное расстояние между ними — 15-30 см.
  3. Обрезка назад. Срезают до 30% прироста прошлого года. Это похоже на стрижку: дерево становится компактнее, но не теряет силы.

Важные советы

  • Используйте ручные секаторы и пилу для толстых ветвей.
  • Не оставляйте пеньков — они становятся воротами для болезней.
  • Степень обрезки зависит от возраста и состояния дерева. Молодые деревья требуют бережного подхода, а старые — более решительного.

Правильная обрезка — это баланс: сохранить здоровье дерева, обеспечить ему свет и воздух, и в то же время стимулировать рост и урожайность. Именно от неё зависит, станет ли ваш сад источником гордости и изобилия.

Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.

