Садоводы режут здоровые ветви — и именно это спасает урожай

Выращивание фруктовых деревьев похоже на искусство: каждое дерево требует внимания, знаний и правильного подхода. Даже самый редкий сорт не порадует урожаем, если пренебречь важным этапом ухода — обрезкой.
Обрезка — это не просто срезание ветвей, а способ продлить жизнь дереву, повысить урожайность и сохранить здоровье.
"Наши усилия по обрезке могут улучшить красоту, производство фруктов, укрепить структуру и предотвратить болезни, в конечном итоге продлевая жизнеспособность дерева", — говорит Нил Коллинз из Trees of Antiquity.
Время зависит от сорта. Например, вишни требуют одного подхода, яблони — другого. Быстрорастущие деревья нужно подрезать чаще. И здесь важно помнить: цель не в том, чтобы "укоротить", а в том, чтобы направить энергию дерева в правильное русло.
Правильная обрезка — это баланс: сохранить здоровье дерева, обеспечить ему свет и воздух, и в то же время стимулировать рост и урожайность. Именно от неё зависит, станет ли ваш сад источником гордости и изобилия.
Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.
Змеи в саду могут быть полезными, но как определить их вид и правильно себя вести при встрече? Узнайте важные советы и особенности.