Эти соседи убивают морковь на корню: урожай превращается в горькое разочарование

Укроп, петрушка и свекла ухудшают вкус и рост моркови

2:18 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Горькая морковь – настоящее разочарование для огородника. Вроде ухаживал за грядками, вовремя поливал, а в итоге корнеплоды получаются жесткими и неприятными на вкус. Причина нередко скрывается в неправильном соседстве культур. Некоторые растения способны испортить вкус моркови, сделать её мелкой или даже полностью загубить урожай.

Фото: commons.wikimedia.org by Наваниет Кришнан С, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Свежая морковь

Укроп – невидимый источник горечи

Несмотря на то, что многие считают морковь и укроп хорошей парой, на самом деле укроп выделяет вещества, которые придают корнеплодам горький привкус.

Петрушка – конкурент за питание

Эта зелень отнимает у моркови питательные вещества. В результате корнеплоды становятся жесткими и теряют вкус.

Сельдерей – общий враг и болезни

Сельдерей страдает от тех же вредителей, что и морковь. Такое соседство увеличивает риск заражения и потери урожая.

Свекла – лишает морковь вкуса

Растёт рядом — и забирает из почвы те же элементы питания. Морковь становится мелкой и невкусной.

Хрен – агрессивный сосед

Его корни выделяют вещества, которые тормозят развитие моркови и угнетают рост.

Редька и редис – меняют почву

Эти культуры влияют на химический состав почвы, из-за чего морковь приобретает горечь.

Лук-порей – скрытый соперник

Вопреки расхожему мнению, совместные посадки не приносят пользы. Обе культуры начинают мешать друг другу.

Фенхель – абсолютный антагонист

Это растение подавляет рост многих овощей. Морковь особенно чувствительна к его воздействию.

Капуста – лишает света

Широкие листья капусты создают сильное затенение. В тени морковь растёт мелкой и менее сладкой.

Подсолнухи и кукуруза – влага уходит

Обе культуры поглощают слишком много влаги и питательных веществ. Морковь в таких условиях теряет сладость и сочность.

Чтобы получить хрустящую и сладкую морковь, нужно учитывать совместимость культур. Избегай перечисленных соседей, и урожай будет радовать вкусом.

Уточнения

Морковь посевная — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.

