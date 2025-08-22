Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Киви снижает уровень триглицеридов и поддерживает работу пищеварения
Скрытые деревни и панорамы озера Комо: откройте для себя Sentiero del Viandante
В 1980 году в Луизиане озеро Пенье провалилось в соляную шахту, образовав воронку
Взрослая лягушка охотится ночью и защищает участок от вредителей — биологи
Кулинары рассказали, как сыр и морковь по-корейски улучшают крабовый салат
Избавиться от боли в спине поможет лёгкая растяжка
Reuters: США возобновили импорт нефти из Венесуэлы после выдачи лицензии Chevron
Эксперты назвали бытовые причины опозданий из-за домашних дел
Упавший со ступенек во время концерта Киркоров заверил, что с ним всё в порядке

Эти соседи убивают морковь на корню: урожай превращается в горькое разочарование

Укроп, петрушка и свекла ухудшают вкус и рост моркови
2:18
Садоводство

Горькая морковь – настоящее разочарование для огородника. Вроде ухаживал за грядками, вовремя поливал, а в итоге корнеплоды получаются жесткими и неприятными на вкус. Причина нередко скрывается в неправильном соседстве культур. Некоторые растения способны испортить вкус моркови, сделать её мелкой или даже полностью загубить урожай.

Свежая морковь
Фото: commons.wikimedia.org by Наваниет Кришнан С, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Свежая морковь

Укроп – невидимый источник горечи

Несмотря на то, что многие считают морковь и укроп хорошей парой, на самом деле укроп выделяет вещества, которые придают корнеплодам горький привкус.

Петрушка – конкурент за питание

Эта зелень отнимает у моркови питательные вещества. В результате корнеплоды становятся жесткими и теряют вкус.

Сельдерей – общий враг и болезни

Сельдерей страдает от тех же вредителей, что и морковь. Такое соседство увеличивает риск заражения и потери урожая.

Свекла – лишает морковь вкуса

Растёт рядом — и забирает из почвы те же элементы питания. Морковь становится мелкой и невкусной.

Хрен – агрессивный сосед

Его корни выделяют вещества, которые тормозят развитие моркови и угнетают рост.

Редька и редис – меняют почву

Эти культуры влияют на химический состав почвы, из-за чего морковь приобретает горечь.

Лук-порей – скрытый соперник

Вопреки расхожему мнению, совместные посадки не приносят пользы. Обе культуры начинают мешать друг другу.

Фенхель – абсолютный антагонист

Это растение подавляет рост многих овощей. Морковь особенно чувствительна к его воздействию.

Капуста – лишает света

Широкие листья капусты создают сильное затенение. В тени морковь растёт мелкой и менее сладкой.

Подсолнухи и кукуруза – влага уходит

Обе культуры поглощают слишком много влаги и питательных веществ. Морковь в таких условиях теряет сладость и сочность.

Чтобы получить хрустящую и сладкую морковь, нужно учитывать совместимость культур. Избегай перечисленных соседей, и урожай будет радовать вкусом.

Уточнения

Морковь посевная — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Lada Granta снова возглавила список самых дешевых автомобилей на август 2025 года
Авто
Lada Granta снова возглавила список самых дешевых автомобилей на август 2025 года Аудио 
При встрече с людьми медведь чаще отступает, чем нападает — зоологи
Домашние животные
При встрече с людьми медведь чаще отступает, чем нападает — зоологи Аудио 
Мебель из ламинированного материала Formica стала популярна в 2025 году
Недвижимость
Мебель из ламинированного материала Formica стала популярна в 2025 году Аудио 
Популярное
Гости без приглашения, но с пользой: зачем змеи приходят в ваш сад

Змеи в саду могут быть полезными, но как определить их вид и правильно себя вести при встрече? Узнайте важные советы и особенности.

Уборка листвы и камней снижает вероятность появления змей возле дома
Идеальный томатный сок: добавьте болгарский перец для сладости и баланса
Бабушкин секрет томатного сока: сладкий перец творит чудеса — вкуснее не бывает
Купить машину, не продав душу: самые доступные автомобили августа 2025 года
Бабье лето отменяется? Синоптик огорошил прогнозом на сентябрь в Москве и области
1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Танк в костюме от кутюр, рабочая лошадь и русский титан: эти 20 внедорожников не боятся грязи и болот
Кучеров Яр: 150 российских бойцов совершили невозможное, перемолов элитные части ВСУ
Он вернулся на кухню и стал главным трендом: у вас дома тоже есть бабушкин предмет декора
Он вернулся на кухню и стал главным трендом: у вас дома тоже есть бабушкин предмет декора
Последние материалы
Киви снижает уровень триглицеридов и поддерживает работу пищеварения
Скрытые деревни и панорамы озера Комо: откройте для себя Sentiero del Viandante
В 1980 году в Луизиане озеро Пенье провалилось в соляную шахту, образовав воронку
Укроп, петрушка и свекла ухудшают вкус и рост моркови
Взрослая лягушка охотится ночью и защищает участок от вредителей — биологи
Избавиться от боли в спине поможет лёгкая растяжка
Кулинары рассказали, как сыр и морковь по-корейски улучшают крабовый салат
Reuters: США возобновили импорт нефти из Венесуэлы после выдачи лицензии Chevron
Эксперты назвали бытовые причины опозданий из-за домашних дел
Упавший со ступенек во время концерта Киркоров заверил, что с ним всё в порядке
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.