Этот тёмный томат станет звездой сезона: сажают один раз — потом спрашивают весь посёлок

Тёмноплодные томаты можно вырастить на обычной грядке без особого ухода

Садоводство

Представьте томат настолько насыщенного и глубокого цвета, что он кажется почти чёрным на фоне привычной зелени. Это не экзотика с заморских рынков и не фотошоп, а реальность, которую можно создать на своём огороде.

Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Томат

Вкус и польза

Такие томаты отличаются не только внешностью, но и вкусом. Сочные, сладкие, с лёгкой кислинкой — они идеально подходят как для свежих салатов, так и для густых соусов.

Уход почти как у обычных сортов

Многие думают, что такие "чернильные" томаты требуют особого ухода. Но это миф:

агротехника почти не отличается от традиционных сортов,

главное — немного больше солнца, чтобы проявился насыщенный оттенок,

нужна стабильная влажность, особенно во время налива плодов, иначе кожа может растрескаться.

Подкормки стандартные: акцент на фосфор и калий при цветении и плодоношении. А вот опора обязательна — кусты с тяжёлыми гроздьями легко полегают.

Где взять семена

Не нужно искать заморские редкости. Сегодня многие агрофирмы предлагают сорта и гибриды шоколадного, фиолетового и почти чёрного цвета. Достаточно выбрать районированные для вашего региона и устойчивые к болезням.

Сейте рассаду в обычные сроки, высаживайте в прогретую почву, ухаживайте так же, как за любыми томатами, — и уже к середине лета получите урожай, который станет настоящей гордостью огорода.

Томаты необычного цвета — это не только еда, но и декоративное украшение грядки и стола. А уж реакция соседей и гостей, увидевших почти чёрные плоды, точно станет бонусом к отличному урожаю.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

