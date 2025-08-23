Секрет счастливой дачи: почему не все сорняки нужно выпалывать и как это спасёт урожай

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Скошенные сорняки можно применять как компост или зелёное удобрение
2:09
Садоводство

Каждый огородник знает: кажется, что борьба с сорняками — это работа без конца. Только прополол грядку, а на следующий день зелёные "нарушители порядка" снова поднимают головы.

Огород
Фото: freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Огород

Но правда в том, что далеко не все сорняки одинаково вредны. Некоторые — агрессоры и настоящая угроза урожаю. Другие — почти безобидные и даже полезные.

Опасные конкуренты

Самая серьёзная угроза — растения с глубокой и мощной корневой системой. Они:

  • вытягивают влагу и питательные вещества из глубинных слоёв,

  • затеняют культурные всходы,

  • быстро распространяются и захватывают территорию.

Таких соперников действительно нужно удалять с корнем — безжалостно и полностью.

Незаметные союзники

Совсем другое дело — мелкие однолетние травки с неглубокими корешками.

  • Они селятся по краям грядок или на дорожках.

  • Не создают густой тени.

  • Практически не конкурируют с овощами и ягодами.

И самое интересное: если скосить их до цветения, зелёная масса превращается в отличную мульчу или компост.

Почему не стоит оставлять голую землю

Часто, вырывая даже безобидные растения, мы оставляем почву открытой. Но голая земля — это:

  • быстрое пересыхание,

  • разрушение структуры от дождя,

  • потеря полезных микроорганизмов.

А вот тонкий коврик из невысоких трав работает как "живая мульча". Он защищает почву, поддерживает её влажность и способствует восстановлению.

Практичный совет

  • Разрешите неагрессивным сорнякам прикрывать землю.

  • Но не давайте им зацвести и осыпать семена.

  • Просто подрезайте плоскорезом или косой, оставляя зелень на месте.

Так вы получите бесплатное зелёное удобрение, сэкономите силы и время, а почва станет здоровее.

Прополка не должна быть бесконечной гонкой. Учитесь различать вредных "агрессоров" и полезных "соседей". С кем-то можно и договориться — ради вашего урожая и спокойствия.

Уточнения

Со́рные расте́ния или сорняки́ (от «сор»), — дикорастущие растения, обитающие на землях, используемых в качестве сельскохозяйственных угодий (огород).

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят

Баклажаны, которые по вкусу не отличить от грибов: всего 20 минут готовки и один секретный ингредиент — блюдо удивит даже гурманов.

Баклажаны как грибы готовят из 4 овощей, 2–3 яиц, 2 луковиц и 1 бульонного кубика
Зоологи: кошка отгрызает усы котятам, чтобы ограничить их передвижение
Тёмная сторона кошачьего материнства: странный ритуал, который на самом деле спасает жизнь
Спас всю кухню ложкой: история, которая взорвала соцсети и рассердила сантехников
Рекорд, в который не верят даже спортсмены: пенсионер из Дагестана переписал книгу рекордов
Покупка автомобиля с пробегом должна быть вдумчивой и осторожной Сергей Милешкин Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Пять вещей, которые собака воспринимает как предательство: хозяева делают это каждый день
Зеленский перешёл черту: необдуманный выпад вызвал гнев в Китае
Омега-3 без рыбы: 5 альтернатив, которые сделают кожу сияющей и волосы густыми
Омега-3 без рыбы: 5 альтернатив, которые сделают кожу сияющей и волосы густыми
